Los sorpresivos mensajes que dejaron las exparejas de Nicki Nicole en medio de su ruptura con Peso Pluma

Los sorpresivos mensajes que dejaron los ex de Nicki Nicole en medio de la confirmación de su ruptura con Peso Pluma

En las últimas horas el mundo del espectáculo amaneció con una noticia que nadie esperaba: la relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma llegó a su fin. Después de varios meses saliendo, decidieron blanquear públicamente su romance aunque en medio del auge sentimental, el vínculo se rompió luego de que se filtrara en las redes sociales unas imágenes del músico con otra mujer que no era su novia argentina.

El video fue capturado luego del Super Bowl, en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos donde se vio a Peso Pluma en un casino junto a una joven de la mano y muy cariñosos. A raíz de esto, las especulaciones no tardaron en llegar y quien le puso fin al misterio fue nada más ni nada menos que Nicki, quien rompió el silencio y confirmó su separación con el mexicano: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, aseguró la cantante dando por concluido el romance que habían oficializado en octubre del 2023.

Si bien el artista mexicano hasta el momento no salió a dar declaraciones sobre el tema, otra de las partes involucradas a este escándalo que sí se pronunció públicamente fue la joven que aparece en el video con Peso Pluma en un casino de Las Vegas. Su nombre es Sonia Sahar, y se trata de una influencer que, según ella misma describe en su perfil de Instagram, es “investigador privado”.

Unos minutos después de que se hiciera famosa, la joven publicó una historia en su cuenta que tiene más de 20 mil seguidores. Con palabras en inglés, la influencer dijo: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia” (“Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”).

Y cuando ya no se esperaba ninguna otra palabra, los fanáticos de la artista se dieron cuenta que en las últimas horas justo después de que la cantante argentina confirmara su separación con Peso Pluma, dos de sus ex lanzaron sugerentes mensajes que llevaron a la especulación de los usuarios.

Khea promocionó su nueva canción y los usuarios creyeron que se trata de una indirecta para Nicki Nicole

Fue a través de la red social X (antes Twitter) donde en primera instancia, el trapero Khea, que fue novio de Nicki Nicole, compartió el lanzamiento de “Hola Perdida”, ya que participará del clásico tema de Luckra en colaboración. Lo cierto es que si bien solo se trata de una acción entre ambos, muchos del fandom creyeron que se trataba de una indirecta para la rosarina por lo que dice la canción.

“Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví, para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida”, dice el estribillo. Lo cierto es que esta versión son solo especulaciones de las redes sociales y no hay certeza de que Khea le esté hablando directamente a Nicki.

El mensaje de Trueno en medio de la separación de Nicki y Peso Pluma

Aunque cabe destacar que Khea no fue el único ex que decidió escribir en esa red social en medio de la separación entre Peso Pluma y Nicki, Trueno, que es su último exnovio antes de que Nicole empezara a salir con el mexicano, también decidió dejar un mensaje en X que llamó la atención de todos los internautas: “Aprendí que es más importante el ‘hacia dónde’ que ‘con quién’”, publicó en juego de palabras similar al que la rosarina sacó en el comunicado anunciando el final de su retacón. ¿Será que sí es un mensaje para la cantante o simplemente fue una frase al pasar que casualmente, la escribió el mismo día del escándalo?