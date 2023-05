Yanina Latorre le propuso a su marido vivir en casas separadas: “No quiere irse”

Yanina quiere vivir en casas separadas con Diego Latorre (Video: LAM, América)

Probablemente, la convivencia sea uno de los factores que más atenta contra el matrimonio. Y es que, por más que prime el amor, la cotidianeidad suele jugar en contra de la armonía y de la pasión. Así que cada vez son más las parejas que optan por mantener una relación con cuartos y hasta con casas separadas. Sin embargo, el problema se presenta cuando uno de los integrantes prefiere esta metodología y, el otro, se resiste. Y esto fue lo que le pasó a Yanina Latorre, según explicó este viernes en LAM.

Después de presentar una nota con Jimena Barón, en la que aseguraba que no tenía planeado vivir bajo el mismo techo con su novio, Matías Palleiro, Ángel de Brito abrió el debate entre sus panelistas. “A veces la convivencia arruina la pareja”, dijo Marixa Balli. Y la esposa de Diego Latorre fue contundente con su opinión. “Yo pienso exactamente lo mismo”, dijo. Y luego mencionó el caso de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, quienes después de haber incluso firmado su divorcio, decidieron darse una nueva oportunidad pero en domicilios diferentes.

Así, frente al asombro de algunas de sus compañeras, Yanina confesó: “A mí me encantaría vivir en casas separadas”. “¿Y por qué no se lo proponés?”, le preguntó entonces Marcela Feudale. “¡Porque no quiere irse!”, se sinceró Latorre. Y agregó: “Igual, tenemos cuartos de televisión separados”.

Sin dejarla pasar, el conductor le consultó por qué el exfutbolista no podía irse a otro lugar siendo que ambos tenían varias propiedades. “Porque él es un cómodo y en el fondo le gusta que yo le haga todo”, dijo de inmediato Yanina. Y, aunque aseguró que con el padre de sus hijos, Lola y Dieguito dormían en la misma cama, explicó: “Cuando alguno de los chicos se va, él se pasa a ese cuarto. Yo soy la dueña de todo, básicamente. La plata de él es mía”.

Siguiendo en la misma línea y en tono de broma, Feudale le sugirió a Yanina que le hiciera a su marido una casa en el fondo de la suya. “Sí, tipo la del casero. ¿Sabés que tenés razón? Y que me toque la puerta a ver si lo dejo entrar para la visita higiénica”, concluyó Latorre al respecto.

Yanina y Diego Latorre junto a sus hijos

Hace unos días, durante su pase con Viviana Canosa en El Observador, Yanina mantuvo un picante ida y vuelta con la periodista en el que hablaron de los hombres y sus preferencias sexuales. “Diego es mi compañero de vida”, arrancó diciendo Latorre sobre su pareja, y agregó que ella tiene más años de casada que de soltera. Luego contó que ahora se iba a Turquía a acompañarlo pero aseguró: “No voy por él, voy por Estambul”.

“¿Para vos es importante el tamaño a la hora de tener sexo?”, le preguntó Yanina a la periodista. “¡Re!”, fue la respuesta contundente de Viviana. “¿Puedo ser guasa?, a mí el anchor”, acotó Latorre. Y Canosa no se quedó atrás: “A mí todo”. Y luego se explayó: “A mí si me toca un chiquitito, me voy. Ahora que soy más grande puedo averiguarlo antes. Yo me tengo que enamorar primero de ‘eso’ y después del tipo, por eso estoy sola”.

Sin embargo, Latorre confesó: “¡Ah, no yo soy exactamente al revés!”. Y Canosa explicó que ella para llegar a ese momento de intimidad “el tipo le tiene que volar la cabeza”. Entonces, Yanina reveló un dato que dejó sorprendida a la conductora. “Yo estuve enamorada de Jorge Lanata y no es precisamente un Adonis”.

