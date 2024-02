Cristian Castro le presentó a su madre a Mariela, su nueva novia cordobesa: el particular pedido de la diva mexicana

La foto del encuentro de Cristian Castro y su nueva pareja, con su madre y su hermano, además de la pareja de éste (IG cristiancastro)

Luego de un largo tiempo sin verse, se produjo el encuentro entre Cristian Castro y su madre, Verónica, que resultó también en la presentación de la nueva pareja del cantante, la argentina Mariela Sánchez, quien compartió algunas de las charlas que las mujeres mantuvieron, incluso en la previa de esa reunión familiar, que fue todo risas y amor.

A través de una serie de imágenes compartidas en sus redes sociales, se los puede ver tanto a Cristian como a Mariela, acompañados por Verónica y por Michel, hermano de cantante, además de su pareja, la argentina Flor Serrao. Otra de las fotos muestra a suegra y nuera abrazadas, y la joven cordobesa destaca: “Mi suegra tan hermosa”, lo que generó una revolución entre los seguidores tanto de la intérprete como del cantante. “Sos la más linda de todas las novias que tuvo Cristian”, o “Qué hermosas se ven las dos, sean felices y quiéranse, y hagan muy feliz al consentido del universo entero”, son algunos de los mensajes, que tienen ese tono amoroso respecto del encuentro.

En otra de las imágenes se puede ver el regalo que la pareja le llevó a la protagonista de Rosa salvaje y La casa de las flores: un arreglo floral de papel, ideales para armar todo tipo de decoración.

La primera imagen de Verónica Castro junto con Mariela Sánchez, pareja de Cristian (IG @sanchez.mariela)

En charla con A la tarde, horas antes de este encuentro, Mariela reveló: “Lo primero que me dijo mi suegra es que quiere un nieto”, pero no fue solo eso, ya que también le hizo una especial recomendación: “Por mi edad, me dijo que voy a tener que congelar óvulos”, ante lo que Cristian reafirmó esas palabras aclarando que el pedido incluía detalles como que congelen los óvulos en Las Vegas.

Sin embargo, tras ese primer momento, la joven aclaró que “va a ser lo que Dios quiera”, y que las palabras de Verónica, con quien luego de esa primera charla mantenía videollamadas a diario, no son para tomar tan en serio porque “las dice todo el tiempo”, además de aventurar lo que sería la reunión familiar: “Vamos a pasarla bien con Verónica, la queremos, hace muchos años que Cristian no ve a su mamá”.

Respecto de esas comunicaciones a distancia, Mariela destacó: “Me cuenta cosas... somos personas normales, hablamos de cosas de la vida diaria”, a la vez que reconoció: “Estamos haciendo una vida muy normal, estamos conociéndonos, y en esto de la distancia, nos toca hacerlo por videollamada”, aunque en las últimas horas, finalmente se llegó a ese cara a cara.

Cristian Castro y Mariela Sánchez comenzaron una relación los primeros días de este año

Mariela Sánchez, es una empresaria argentina del sector inmobiliario y ganó reconocimiento por su labor en Carlos Paz, especialmente durante la temporada de verano, ya que ella se dedica a la venta y alquiler de mansiones de lujo, e incluso trabajó este verano con personalidades como Florencia Peña y Nazarena Vélez.

“De pura casualidad, yo quería alquilar una casa allá y de repente aparece esta chica y digo: ‘Dios mío, me quiero morir, esto es lo que estoy buscando en el mundo’. La verdad es que me gustó mucho, le escribí, dije: ‘Ojalá le caiga bien, vamos a ver si se puede, seguro tiene novio’”, explicaría Cristian, quien en poco más de una semana comenzará su nueva gira por México, sobre el flechazo amoroso que tuvo lugar los primeros días del año.

Aunque ambos ya tienen hijos de relaciones anteriores, la posibilidad de un nuevo miembro en la familia Castro generó curiosidad y especulaciones. Sin embargo, a pesar de las declaraciones, la pareja optó por mantener los detalles de su relación y futuros planes bajo discreción.