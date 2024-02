Rosina habló de más y expuso su relación con Joel fuera de GH: “¿Se conocían de antes?”

Rosina se mandó al frente y expuso su relación con Joel fuera de Gran Hermano: la reacción de sus compañeros al enterarse

Rosina es una de las participantes más queridas por el público de la edición de Gran Hermano 2023/2024. Es que la uruguaya con su personalidad explosiva y alegre, conquistó al público que los sigue noche tras noche por Telefe y también las 24 horas por DirecTV GO. En las últimas horas se hizo viral un clip en el que se le escapó un comentario en una charla con sus compañeros, y dio a entender que se conocía con uno de ellos antes de entrar al reality.

El comentario de la influencer uruguaya ocurrió mientras tomaba unos mates en los sillones del parque con Lucía, Bautista, Zoe y Joel. “El videoclip que actué que me besaba a una chica. Estuvo buenísimo como quedó. Yo te lo mostré a vos, Joe, ¿no?”, dijo ella y automáticamente se corrigió: “Lo de un videoclip, flasheé cualquiera nada que ver...”, agregó entre risas, aunque Bautista, Lucía y Zoe quedaron sorprendidos por su declaración.

Bautista comentó: “¿Cómo? Vos te acordás el videoclip que te mostró Rosi?”, le preguntó Bautista a Joel quien contestó: “¿Qué? No”, reaccionó. Por su parte, Rosina intentó justificarse: “No, no te mostré nada. ¿Cómo te voy a mostrar igual?”.

Lucía no aguantó la incertidumbre y preguntó: “No, pará. ¿Pero se conocían de antes?”. “No, obvio que no”, respondió Joel, pero la salteña insistió: “Porque quedó así, viste, como si se conocían...”. “Raro”, acotó Bautista y Lucía explicó su punto: “Es como que tenía celular acá adentro, fue raro lo que dijiste”. Por último, Zoe concluyó: “Mal, mal, fue raro cómo reaccionaste”.

Al ver lo que había generado la situación, Rosina y Joel intentaron justificarse. “Mal, es que flasheé mal, qué boluda... Te lo conté, lo del videoclip, no te lo mostré”, dijo ella. A lo que él, cerró: “Sí, me lo habrás contado”.

Cabe destacar que esta información ya era de público conocimiento por el fandom debido a que a fines de diciembre Joel y Rosina tuvieron una charla solos donde hablaron del tema. Si bien el clip no salió al aire en la TV, por medio de las redes sociales, se difundió parte del video en el que mantuvieron una conversación.

Rosina y Joel de Gran Hermano confesaron que tuvieron una relación afuera de la casa: "Habíamos quedado en un pacto"

En aquella ocasión, los jóvenes se encontraban en el parque de la casa charlando en privado, cuando Joel le dijo: “Pensé: ‘¿por qué está acá? y dije bueno, porque es la segunda vez que el destino...’”, mientras la uruguaya asentía con una sonrisa en los labios. “¡Pero boludo, habíamos quedado en un pacto!”, le recordó la joven. “Pero si lo hablamos por todos lados todo el día”, respondió Joel, y ella agregó: “No, no dijimos nunca nada, ¿es joda?, no dijimos nunca nada”.

“Pero no entiendo, ¿no dijimos de hablar todo afuera?”, continuó ella. “Sí”, respondió Joel. “¿Y entonces? Para mí no es el momento acá”, aclaró Rosina. “Pero yo te quiero decir una cosa, Rosi”, comenzó y ella lo interrumpió: “A mí no me gusta contar mis cosas privadas”. Entonces, Joel continuó: “Pero todo lo que te estoy diciendo ya se sabe”. “No, no se sabe nada”, fue la respuesta tajante de la personal trainner de 26 años. “No, no, es que yo no quiero hablar nada de eso”, la tranquilizó él como si no hubiera micrófonos escuchándolos. “Quiero hablar de...” comenzó diciendo cuando Rosi lo interrumpió y continuó la frase: “de que cuando me viste flasheamos los dos porque no podíamos creerlo...”.

Sin embargo, Joel quería resaltar otra cosa de su charla. “Bueno, creo que fuiste muy imprudente sabiendo lo que pasó afuera, lo que pasó, lo que nos pasó, en una semana acá te relacionaste emocionalmente con cuatro personas”, disparó. “¿Quéeeee?”, le preguntó Rosina. “¿Cómo emocionalmente?”, exclamó asombrada ante el reclamo de su compañero. “Con Alan, con Nico, con Lu, yo sentí que tenías que fluir que estaba bien”. Y ella contestó: “Pero no me relacioné sentimentalmente. O sea, con Nico somos amigos, con Alan, yo te dije, me parece un pibe atractivo como te dije lo mismo con Lu, que me parece igual, ¿que yo tenga sentimientos?, tengo sentimientos por una sola persona”.

Acto seguido, el joven intentó explicarle lo que quiso decirle. “¿Me dejás decirte algo? Bueno, eso no se vio acá”, concluyó sin percatarse que todos los seguidores del certamen estaban siguiendo la charla por la transmisión en vivo del programa, y que luego se viralizó por las redes sociales.