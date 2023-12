Sorpresa en Gran Hermano: dos integrantes confesaron que ya habían tenido una relación afuera de la casa

Rosina y Joel de Gran Hermano confesaron que tuvieron una relación afuera de la casa: "Habíamos quedado en un pacto" (Video: Twitter)

Gran Hermano no para de asombrar al público. Si bien Juliana, conocida como Furia, capta casi toda la atención de los seguidores por sus arranques de gritos y poca paciencia, en esta oportunidad hubo un diálogo entre dos integrantes del reality de Telefe que sorprendió a todos los que lo escucharon. Por medio de las redes sociales, se difundió parte del video en el que Joel y Rosina mantuvieron una conversación a solas. Sin embargo, nada es en solitario en la casa más famosa del país, porque las cámaras televisivas están por todas partes.

En esta ocasión, los jóvenes se encontraban en el parque de la casa charlando en privado, cuando Joel le dijo: “Pensé: ‘¿por qué está acá? y dije bueno, porque es la segunda vez que el destino...’”, mientras la uruguaya asentía con una sonrisa en los labios. “¡Pero boludo, habíamos quedado en un pacto!”, le recordó la joven. “Pero si lo hablamos por todos lados todo el día”, respondió Joel, y ella agregó: “No, no dijimos nunca nada, ¿es joda?, no dijimos nunca nada”.

En ese momento, el joven intentó cambiar de tema y mostrarle un insecto gigante que estaba posado sobre las hojas de una planta. “Mirá, nunca vi un bicho tan grande, no sé qué es, solo sé que vuela”, le dijo a su compañera. Pero ella, luego de asombrarse por el insecto, continuó: “Pero no entiendo, ¿no dijimos de hablar todo afuera?”. “Sí”, respondió Joel. “¿Y entonces? Para mí no es el momento acá”, aclaró Rosina. “Pero yo te quiero decir una cosa, Rosi”, comenzó y ella lo interrumpió: “A mí no me gusta contar mis cosas privadas”. Entonces, Joel continuó: “Pero todo lo que te estoy diciendo ya se sabe”. “No, no se sabe nada”, fue la respuesta tajante de la personal trainner de 26 años. “No, no, es que yo no quiero hablar nada de eso”, la tranquilizó él como si no hubiera micrófonos escuchándolos. “Quiero hablar de...” comenzó diciendo cuando Rosi lo interrumpió y continuó la frase: “de que cuando me viste flasheamos los dos porque no podíamos creerlo...”.

Sin embargo, Joel quería resaltar otra cosa de su charla. “Bueno, creo que fuiste muy imprudente sabiendo lo que pasó afuera, lo que pasó, lo que nos pasó, en una semana acá te relacionaste emocionalmente con cuatro personas”, disparó. “¿Quéeeee?”, le preguntó Rosina. “¿Cómo emocionalmente?”, exclamó asombrada ante el reclamo de su compañero. “Con Alan, con Nico, con Lu, yo sentí que tenías que fluir que estaba bien”. Y ella contestó: “Pero no me relacioné sentimentalmente. O sea, con Nico somos amigos, con Alan, yo te dije, me parece un pibe atractivo como te dije lo mismo con Lu, que me parece igual, ¿que yo tenga sentimientos?, tengo sentimientos por una sola persona”.

Acto seguido, el joven intentó explicarle lo que quiso decirle. “¿Me dejás decirte algo? Bueno, eso no se vio acá”, concluyó sin percatarse que todos los seguidores del certamen estaban siguiendo la charla por la transmisión en vivo del programa, y que luego se viralizó por las redes sociales.

Por otra parte, cabe destacar que durante la noche de este miércoles se verá quién ganó la competencia de la prueba del líder que los hermanitos jugaron durante el día anterior y entonces se conocerá el nombre del participante que ganó la inmunidad y que tendrá la oportunidad de elegir a qué compañero sacar de la placa de nominados y reemplazarlo por otro. También, se verán las nominaciones de cada uno en vivo, ya que en la noche del martes se destinó gran parte del ciclo a la pelea entre Furia y Williams, apodado El Paisa, y a la sanción que finalmente le impuso Gran Hermano a los dos participantes.