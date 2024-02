Nicole Neumann sorprendió con la receta de su “sándwich” vegetariano: “¿Qué tul?”

Nicole Neumann (Fotos: Instagram @nikitaneumannoficial)

Recién llegada de sus románticas vacaciones en Valencia (España), a donde viajó junto a su marido, Manu Urcera, Nicole Neumann continúa mostrándose muy activa en sus redes sociales. La modelo y conductora, además, disfruta de su embarazo. Espera su cuarto hijo: será el primero con el piloto de autos, y ya es madre de Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su relación anterior con el exfutbolista Fabián Cubero.

Mientras sus tres hijas mayores se encuentran de vacaciones con su padre, Mica Viciconte, y su otro hermanito -Luca, hijo de la pareja-, la integrante del jurado de Los 8 escalones mostró cómo transita sus días de verano, haciéndole frente a la ola de calor que atravesó al país las últimas dos semanas. Nicole eligió comer un plato liviano, que no le cayera pesado. Y, además, que cumpliera con sus requisitos de alimentación: se sabe que desde hace muchos años, es vegetariana y también se ha declarado públicamente como “80 por ciento vegana”.

Así las cosas, en las últimas horas, la modelo compartió en sus redes sociales una foto de su almuerzo. Allí, sobre un plato de porcelana pintado con hojas verdes y flores rosas, se ve un omelette al que ella eligió llamar “sándwich”. Por caso, usó las comillas para referirse al menú que estaba compuesto por zucchini relleno con palta, lechuga y tomates. “¿Qué tul?”, preguntó a sus dos millones de seguidores sobre su elaboración.

El plato de comida de Nicole Neumann

Semanas atrás, la modelo había realizado distintas salvedades en sus redes sociales luego de algunas versiones que dice que circulan sobre su alimentación desde hace años. “Quiero aclarar un mito que siguen queriendo instalar”, comenzó Nicole en un video que grabó en modo selfie. “Que sí como sushi, pero vegano o vegetariano. No como sushi con pescado. Así que no sé por qué insisten con esa versión extraña, que no sé ni de dónde la sacaron, como si estuvieran en mi sopa, que saben lo que hago”, se mostró molesta por los comentarios que venía recibiendo y que no quiso dejar pasar.

“Pero no, no como animalitos muertos. Bajo ningún concepto”, ratificó Neumann y se vio en la obligación de tener que especificar sus declaraciones públicas en alguna entrevista en la que se autodefinió como “80 por ciento vegana”. “Es porque, rara vez, si estoy en algún evento o en un restaurante, por ahí como un postre que claramente no es vegano”, explicó sobre aquellos dichos.

Además, se mostró molesta por recordar sus palabras y envolverla en polémicas: “Dejen de decir cosas que no son. Entre todas las cosas que dicen, esa la quería aclarar, porque si no confunden demasiado a la gente”.

Por su parte, agregó: “Si alguna vez fui a una comida y al costado hay una comida que contenga animal, porque convivo con gente que no es vegana ni vegetariana, no puedo decidir sobre qué comen los otros, pero sí lo que como yo”.

Nicole Neumann y Manu Urcera esperan la llegada de su hijo, que nacerá a fines de mayo. Por lo cual, el signo del bebé será Tauro o Géminis, depende la fecha exacta en que la modelo tenga el parto. En tanto, el matrimonio aún no reveló el nombre que eligieron, así como tampoco los que tienen en vista, si es todavía no lo definieron.