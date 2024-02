De día en crucero y de noche en la ciudad: las vacaciones de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en el Caribe

Las vacaciones de Nico Occhiato y Flor Jazmín

Tras finalizar un año con grandes niveles de audiencia y llegada al público al frente del ciclo Nadie Dice Nada (Luzu TV), a la vez que confirmaron el inicio de su relación, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña decidieron tomar un merecido descanso en unas vacaciones conjuntas. La pareja eligió destinos como Jamaica, además de hacer una parada en Miami, donde compartieron momentos especiales y algunos percances cómicos relacionados con las fotos y videos que compartieron en las redes.

Durante su estadía, las interacciones en redes sociales entre ambos se llenaron de humor, destacando el lado divertido de su noviazgo. Los momentos capturados y compartidos incluyeron desde fotografías espontáneas hasta reclamos jocosos de Peña hacia Occhiato, por grabarla sin aviso previo y por cómo elegía capturar los momentos.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña no dejaron pasar momentos sin fotografiar en medio de sus vacaciones (IG @nicoocchiato)

Flor Jazmín Peña aprovecha el tiempo en el crucero para descansar

Flor Jazmín Peña disfruta previo a su regreso a LuzuTV

La bailarina, con un tono divertido, expresó su descontento por ser grabada de manera que, en su opinión, no era la más favorecedora, llegando a criticar las poses y ángulos elegidos por el influencer. Esto reflejó la naturalidad y el amor que caracteriza su relación, así como también el hecho de que, más allá de las bromas, ambos disfrutan compartir su día a día con sus seguidores.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña recargan energías antes del regreso

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña comparten con sus seguidores cada uno de los momentos vividos

A pesar de las divertidas quejas sobre las fotografías y los videos, lo cierto es que Nico y Flor aprovecharon sus vacaciones para fortalecer su vínculo, demostrando que su relación va más allá de lo mediático. Entre risas y amor, la pareja compartió con sus seguidores fragmentos de su intimidad, permitiendo un vistazo a la dinámica que los une.

Así se mostraron tanto en un crucero, disfrutando del sol y del mar, como realizando vida nocturna en las ciudades, y documentando cada uno de sus actos en las redes sociales. Ella de bikinis amarillos y violetas, él de short de baño gris, ambos enamorados y alejados por un momento del ruido que generó su relación.

Flor Jazmín Peña quedó envuelta en una polémica con su expareja, tras confirmar su nueva relación

Nicolás Occhiato vive un gran presente con LuzuTV

Las tremendas frases de Agustín Franzoni sobre el romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín: “Fuimos novios dos años, no me dan las cuentas, fue todo raro él era mi jefe“

Es que estas imágenes llegan apenas días después de que Agustín Franzoni, expareja de ella y conductor en el mismo canal de streaming lanzara filosos comentarios: “Fue incómodo, por momentos estuve mareado, más trabajando ahí y él siendo mi jefe, fue un año raro para mí”, comenzó diciendo, antes de hablar sobre las versiones de romance entre Occhiato y Flor: “Todo el mundo sabía, hacían bromas en el programa de ellos todo el tiempo. Aunque yo hablaba mucho con Flor y confiaba en lo que ella me decía”.

Acto seguido, el joven dio detalles de su relación con la conductora de Luzu y qué título tenía su relación. “Flor fue la mujer más importante de mi vida, fue mi amiga durante quince años, fue más que mi pareja, obviamente teníamos exclusividad, estuvimos de novios casi dos años”, aclaró Agustín sobre su relación. “Yo estuve enamorado de ella desde que la conozco. Hace casi dos años, ella se enamoró de mí y estuvimos”, agregó.

“Cómo no me va a doler que mi mejor amiga, el amor de mi vida, pase de decirme que nos vamos a casar y tener hijos a que blanquee que está en pareja con otra persona, obviamente que me duele”, sentenció. Y siguió sobre cómo cree que continuará su relación con Flor Jazmín: “El amor va transformándose, por ahora no estoy listo para tener ningún tipo de vínculo con ella. Fue todo muy raro y el desenlace fue raro”.

En este sentido, se refirió al clima de trabajo en la señal de streaming en medio de esta situación particular: “No me sentí cuidado por Luzu TV, pero bueno, Nicolás Occhiato también tiene un montón de responsabilidades”, explicó sobre quien era su jefe y su novia en ese momento.