Fede Bal, cada día más enamorado de Flor Díaz: “Me mostró un vínculo que nunca había tenido”

Fede Bal enamorado, reveló detalles de su noviazgo con Flor Díaz: “Me mostró un vínculo que nunca había tenido”

Federico Bal es una de las figuras del ambiente que no le teme a las cámaras cada vez que le preguntan sobre su vida privada. Bajo el lema de disfrutar el presente, en las últimas horas el protagonista de Kinky Boots en la ciudad de Mar del Plata dio detalles de su nuevo noviazgo, luego de haber sido foco de atención en el pasado por varios conflictos mediáticos vinculados a sus parejas.

Actualmente disfruta sus días junto a su novia la bailarina Florencia Diaz, a un año de su escandalosa separación de Sofía Aldrey y versiones cruzadas de infidelidad. En un móvil con LAM (América), aseguró que luego de terminar su relación con la empresaria sintió que “ponerse de novio ya no era para él”. Y se remontó a aquella etapa: “Sentía que no podía estar en una relación estable o seria, y de fidelidad. Sentía que no eran para mi, que no podía hasta que de golpe apareció Flor”, agregó, muy enamorado de la bailarina.

“Estaba con una sensación de no querer estar más en pareja pero Flor me mostró un vínculo con una mujer que no conocía en el que realmente hay mucho amor, y libertad”, insistió Fede muy feliz y agradeció su vínculo con con la bailarina. “Esto no quiere decir que tienen una pareja abierta o que cada uno hace la suya” sostuvo revelando qué es lo que a ellos le funcionó pero no significa que lo vaya a repetir y aclaró que “es un vínculo super cerrado”.

Fede Bal y Flor Díaz en su primera foto juntos (RS Fotos)

Por último, el hijo de Carmen Barbieri remarcó que contó que con la bailarina “son muy parecidos” y sostuvo que el noviazgo prosperó porque ella supo muy bien cómo acercarse a él. “Cuando nos juntamos somos dos diablos, nos divertimos mucho en la noche, la pasamos muy bien. Nos reímos y nos encontramos mucho por el mundo porque ella vive en México, y yo viajo”, expresó. “La vida nos encontró en distintos lugares pero cuando nos vimos, dijimos: ‘Nosotros tenemos que ser novios’”, concluyó.

Estas palabras llegaron luego de unas declaraciones en el mismo tono romántico. “Con Flor tengo libertad, pero con un acuerdo de fidelidad”, aseguró con Catalina Dlugi para La Once Diez, y también definió el pacto que tienen con su pareja. “Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, profesional, laboral, estoy muy enamorado de Flor. Me siento muy feliz, en paz, en calma; es un amor muy sano, muy adulto, encuentro en ella algo que no lo tuve nunca”.

La palabra de Carmen Barbieri sobre la relación de Fede y Flor Díaz y cómo la conoció

A principio de enero, la conductora contó al aire de “Mañanisima”, ciclo que conduce por la pantalla del Trece, que prepararon una comida y que conoció no solamente a Flor sino que pudo compartir la cena con la familia de la bailarina. En ese sentido, dio su opinión sobre la nueva novia de su hijo.

“Es muy cálida. Me llamó después, me dijo ‘qué lindo que viniste’, ‘qué contenta estoy’”, comenzó diciendo la conductora y sumó: “Yo no iba a ir. Todos decían que no la quería conocer, pero no le quería quitar tiempo a ellos y meterme ahí por un día y medio y que justo se iban ver”.

“Es encantadora Florencia y él está bien, tranquilo, fue como una sorpresa para mí porque estaba toda la familia”, detalló sobre la cena que compartió con la familia de la bailarina. Y por último, agregó detalles de lo que comieron en ese primer encuentro. “Yo llevé los postres y Flor se encargó de todas las ensaladas”, concluyó.