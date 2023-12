Fede Bal dio detalles de su noviazgo con Flor Díaz y aclaró las dudas: “No tenemos una relación abierta”

Después de un año complejo, con mucho trabajo, Federico Bal cierra el 2023 a puro romance. El actor, que se prepara para hacer temporada en Mar del Plata durante 2024, recientemente comenzó una relación con la bailarina Florencia Díaz. Y si bien todo parecía indicar que la distancia representaría una gran dificultad, ya que la joven vive en México, el hijo de Carmen Barbieri aseguró que lleva el noviazgo de la mejor manera. Así lo reveló cuando fue invitado por la Chiqui a La Noche de Mirtha.

Su cara de enamorado lo dice todo, Fede Bal atraviesa un feliz momento junto a Flor Díaz, eso mismo fue lo que notó Mirtha Legrand. Por eso, la diva no se anduvo con vueltas y le preguntó al actor por su situación actual. “¿Ahora tenés novia, estas en pareja?”, comenzó diciendo la conductora. Ante la pregunta, el mediático respondió: “Es muy talentosa, un amor de mujer”.

Mientras Bal empezaba a presentar a su pareja, Fernando Dente, otro de los invitados, lo interrumpió: “Contale dónde vive”. Es que la pregunta, incisiva, era la clave de la relación. Ante este detalle, el invitado a la mesa continuó: ”Vive lejos Mirtha, es una relación a distancia, está en México en este momento. Tal vez la gente piensa ‘cómo hago con esta relación’, pero el amor me sale naturalmente. Ella es argentina, vive en México por mucho de lo que nos pasa a nosotros los argentinos, busca una vida mejor, conecta con la política. No hay nada que más quiera que ella pueda vivir acá y ganar lo que merece y que pueda tener su trabajo como bailarina, sus clases que da poder hacerlo acá pero muchas veces es bastante imposible y se complica”.

Quién es Flor Diaz la nueva novia de Fede Bal

Luego, el artista continuó describiendo a Díaz y destacando su trabajo: “Es la mejor bailarina que vi en mi vida, pero no sabes lo que es Mirtha, compite con un ritmo que es west coast swing, que es una mezcla de ball room. Es muy bello lo que hace. Ahora está en Toulouse en este momento, en Francia. La admiro mucho, la conocí este año viajando por Resto del Mundo, ella vive en México, empezamos a habar a mitad de año mas o menos, estaba cerca yo, yendo a Panamá. Al principio me parecía que iba a ser difícil y hoy es como lo mas fácil del mundo. Porque mucha gente dice ‘pero bueno tienen una relación abierta’, no, la verdad no tenemos una relación abierta, yo no dije eso ni ella tampoco. Estamos viviendo una relación súper cerrada, yo estoy solo con ella y me sale orgánicamente, ojalá que la vida nos junte siempre. Yo estoy muy feliz con ella”.

La relación con la bailarina se da nueve meses después de que el actor protagonizara la escandalosa separación con Sofía Aldrey. En ese entonces, la joven había descubierto una serie de infidelidades. Y no era la primera vez que el actor se veía involucrado en una situación de esta índole. El tema incluso llegó a apodarse Lavarropasgate en redes sociales, ya que ella había detectado lo sucedido a través de la activación de un lavarropas en horas de la madrugada.

Ahora, tras un extenso proceso psicológico, y con la ayuda de profesionales, Fede Bal está listo para encarar una nueva relación. Al respecto, días atrás fue consultado por LAM y habló sobre cómo trató este problema: “Nunca traté mis infidelidades con Sofía como si fueran un problema psiquiátrico, mental, de mi salud. Nunca traté ni toqué el tema como algo así. Yo fui a terapia porque tenía que aclarar un montón de cosas de mi accionar, que no estaban nada bien con mi ex pareja, y con algunas otras parejas, también”.

A pesar de la distancia, el actor vive un gran romance con Florencia Díaz

Para cerrar, el artista destacó su manera de llevar los noviazgos y la demanda que este puede generar en la otra persona: “Es una chotada ser novia mía. Es re difícil. Debe ser difícil ser novia mía. No estoy descubriendo la pólvora, estoy diciendo que soy un tipo muy demandante”.