Carmen Barbieri: “Conocí a la nueva novia de mi hijo, espero que duren”

Carmen Barbieri conoció a la novia de Federico Bal

Después de la conflictiva separación con Sofía Aldrey, el hijo de Carmen Barbieri volvió a enamorarse de Flor Díaz, una bailarina que vive en México y con la que mantiene una relación a distancia. Por estos días está en la Argentina para compartir parte del verano con Fede Bal.

La conductora contó que prepararon una comida y que conoció no solamente a Flor sino que pudo compartir la cena con la familia de la bailarina. “Es muy cálida. Me llamó después, me dijo ‘qué lindo que viniste’, ‘qué contenta estoy’”, comenzó diciendo la conductora de Mañanísima. “Yo no iba a ir. Todos decían que no la quería conocer, pero no le quería quitar tiempo a ellos y meterme ahí por un día y medio y que justo se iban ver”, contó Carmen. “Es encantadora Florencia y él está bien, tranquilo, fue como una sorpresa para mí porque estaba toda la familia”, detalló sobre la cena que compartió con la familia de la bailarina. Luego, agregó detalles de lo que comieron. “Yo llevé los postres y Flor se encargó de todas las ensaladas”.

Federico Bal y Flor Díaz

Carmen Barbieri comenzó su año laboral intensamente y su programa “Mañanísima” por Canal Trece, antes en Magazine, está instalándose en su franja horaria, acompañada por un equipo de especialistas en diferentes rubros.

La conductora contó en su propio programa que debe operarse de una prótesis mamaria después de haberse realizado unos estudios que se hizo en los últimos días, donde descubrieron que una de las prótesis estaba rota.

—¿Contaste en tu programa que te vas a realizar una operación?

—No es urgente, pero es conveniente hacerlo cuanto antes porque así me lo recomendaron los médicos. Entonces para que no se complique la intervención o la curación posterior hay que programar la operación.

—¿Ya tenés una fecha programada?

—Todavía no, el tema es que estoy hablando con los médicos, no sé con cuál doctor me voy a operar y no sé cuándo voy a poder hacerlo. Seguro en el mes de febrero o marzo, sería ideal si es que Guido Kaczka se toma unas vacaciones y entonces yo no estaría solamente dos programas. Tengo que tomarme una semana sí o sí para la recuperación. Hablé ayer con el doctor Guillermo Capuya una hora por teléfono porque es él quien me va a manejar todo, me va a ordenar, me dijo que estoy muy desprolija con los estudios y chequeos de rutina. Si bien los resultados en líneas generales dieron bien, tengo que operarme las prótesis. Los médicos me hicieron repetir algunos estudios pero ya tengo todos casi hechos por el laboratorio donde me los hago habitualmente.

Carmen Barbieri

—¿A nivel laboral, se te nota muy cómoda en las Mañanas del Trece

—Sí, muy contenta con el equipo, la producción, con el canal. Tenemos un programa con todos los condimentos y con cada uno de los integrantes abordamos temas distintos todos los días. Para mí es un placer hacer el programa todas las mañanas y compartir la jornada con mis compañeros. También arreglé nuevamente trabajar con Guido en Los 8 escalones, que también me hace muy feliz. Ese es otro equipo maravilloso donde todo está tan ordenado y Kaczka es un gran conductor y productor. En lo que resta del verano, no voy a hacer temporada teatral ni nada, porque ya levantaron el telón y yo no puedo subirme ahora, porque, gracias a Dios, tengo mucho trabajo y no me dan los tiempos. Eso no significa que para los próximos meses, más llegando el invierno, no haya alguna propuesta interesante para hacer. Por ahora, ya tengo mis días bastante cargados con diferentes actividades, producción, mi salud y mi hijo. Además, me levanto muy temprano para estar muy bien informada de todos los temas.