Fede Bal tiene nueva novia: quién es Flor Díaz, la bailarina que vive en México y con quien tiene una relación abierta

Fede Bal con nueva novia: quién es Flor Díaz la bailarina que lo conquistó

En las últimas horas Federico Bal confirmó que está nuevamente en pareja, a nueve meses de la escandalosa separación con Sofía Aldrey y sin haberse mostrado con nadie durante todo este tiempo. La joven que conquistó el corazón del actor es Florencia Díaz y tiene un recorrido en el mundo del espectáculo.

Cabe destacar que los motivos principales que llevaron a Bal y a Sofia a separarse fue que la joven había descubierto una serie de infidelidades. Y no era la primera vez que el actor se veía involucrado en una situación de esta índole. El tema incluso llegó a apodarse Lavarropasgate en redes sociales, ya que ella había detectado lo sucedido a través de la activación de un lavarropas en horas de la madrugada.

Ahora, el actor dice haber reencontrado el amor. ¿Quién es Flor Díaz? Según se describe a sí misma en la mini biografía que aparece en su Instagram donde tiene más de 50 mil seguidores confirma que es bailarina y que actualmente reside en Ciudad de México por trabajo. En consecuencia, con Federico tiene una relación a distancia. Según las propias declaraciones del hijo de Carmen se conocieron en el exterior en varios viajes en los que coincidieron.

Flor Díaz fue bailarina de Pachu Peña en el Bailando

Además enumeró su recorrido televisivo en el ciclo Quién es la Máscara que se emitió por Telefe, en Showmatch, el Bailando por un Sueño y el Cantando. También hizo teatro como parte del elenco de Cabaret Siddharta Modern Jazz Ballet y fue pionera en Estados Unidos para la competencia de West Coast Swing, un estilo que es poco común y por el que ella viajó como representante de la Argentina.

Flor fue pionera en Estados Unidos para la competencia de West Coast Swing

También estuvo en la pista de ShowMatch siendo la bailarina de Pachu Peña y hace unos años estuvo de novia con Martín Salwe, actual participante del Bailando 2023. Este vínculo con el locutor se formó en el 2020 al aire del Cantando donde él trabajaba en reemplazo de Marcela Feudale y ella era parte del staff.

Flor Díaz la nueva novia de Fede Bal

Fede Bal habló de su romance con Flor Díaz

Durante una nota con LAM, Fede confirmó que estaba en pareja con Díaz. Todo se dio cuando lo estaban vinculando con una modelo e influencer. Al ver la noticia, el actor se comunicó con el ciclo de espectáculos y a través de un mensaje de WhatsApp aclaró: “Nada que ver”.

Como no le creían y las especulaciones continuaron, él no tuvo más opción de contar que está de novio y reveló quién es la joven en cuestión que lo enamoró. Mi novia es Flor Díaz”, afirmó el actor también a través de un mensaje de WhatsApp y ya con ganas de contarlo.

Fede Bal confirmo quien es su nueva novia: todos los detalles

Además confirmó que la mujer que se ve en su fondo de pantalla besándose con él es ella. “No quiero que me vinculen con gente que nada que ver”, concluyó el protagonista de Kinky Boots, pidiendo que no se especule más con el tema ya que ahora sí está saliendo con alguien.

También este martes Fede volvió a hablar de su relación con Florencia en diálogo con Socios del Espectáculo: “Estoy de novio, estoy en pareja, trato de cuidarlo lo más que se pueda, trato de no exponerlo de más. No conté nada a nadie, trato de que no se hable más de lo que conté viste... la conozco del medio, es una gran bailarina, una mujer del medio, y coincidimos en algunos momentos fuera del país siempre y yo viajo mucho por mi trabajo y por momentos pudimos vernos y generar un vínculo muy hermoso”.