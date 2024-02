“¿Estás con BM?”: La Tora Villar enfrentó los rumores que la vinculan al músico con una contundente imagen

La Tora Villar blanqueó su romance con BM

La streamer Lucila La Tora Villar durante los primeros días de enero hizo pública su nueva relación sentimental con el músico de RKT, Brian Joel Martignone, más conocido por su nombre artístico BM. La confirmación de este nuevo romance llegó luego de su separación de Nacho Castañares, con quien había mantenido una relación después de haber compartido la convivencia en Gran Hermano.

La pareja dio a conocer su amorío a través de un video compartido en las historias de Instagram de BM, donde se los ve juntos en una cocina en actitud cariñosa. “Que te despierten así”, escribió el artista sobre las imágenes donde se lo ve abrazando a la streamer. Para darle otro toque romántico, al final se ve cómo se dan un beso y sonríen, muy enamorados. Sin dar mayores detalles, ella lo replicó en su perfil y le agregó un emoji de corazón.

Pasados unos días desde la publicación de ese revelador video, La Tora se tomó un tiempo para responder las preguntas que le dejaron sus seguidores en Instagram. Y muchas de las consultas giraron en torno a su vida personal y su romance con el músico.

La Tora Villar y BM, juntos en Instagram (IG luvillar)

Una de las preguntas fue tan directa como efectiva: “¿Estás con BM?”, y la rubia respondió subiendo una imagen en que se los puede ver abrazados y riendo, él con el torso desnudo, mientras ella con una de sus mano toma su rostro. Para completar el mensaje, apenas la figura de un corazón amarillo.

Además, respecto de su trabajo y el trato brindado en Telefe, destacó: “Realmente es el canal de la familia, me cuidan mucho y saben tratar. Nunca dudé de quedarme en casa, donde me hicieron y vieron crecer”.

En octubre último, La Tora y Nacho Castañares blanquearon su separación. Fue luego de que lo anticipara el panelista Guido Záffora en Intrusos (América). “Me enteré una separación. Se separaron dos famosos, participantes de un reality show... Los separados son Nacho y La Tora”, había dicho en la mesa que conduce Flor de la V. A continuación agregó algunos detalles al respecto: “Se separaron por el streaming. Hay mucho lío en el streaming. Se fue Julieta Poggio y el equipo de trabajo no se llevaba del todo bien y La Tora era muy intensa con Julieta Poggio”.

Nacho Castañares y La Tora formaron pareja luego de conocerse en Gran Hermano, pero cortaron la relación en octubre de 2023

El propio Nacho salió a ratificar la información a través de un comunicado que publicó en sus Instagram Stories. “A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos, no pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto”, comenzó expresando en una carta de letras negras sobre un fondo blanco. “Desde nuestro lado, hoy no estamos más en relación pero sí nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado”, continuó Castañares en referencia al programa que aun los une. En tanto, La Tora publicó exactamente el mismo comunicado pero con una sutil y necesaria diferencia: en donde Castañares había escrito “Lu” (por Lucila), Villar escribió un “Na” para referirse a Nacho.

Nacido el 27 de agosto de 1999 en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el cantante ganó reconocimiento en la escena musical gracias a su éxito “M.A (Mejores Amigos)”. Antes de dedicarse a la música durante la pandemia, trabajó en diversos oficios, incluyendo delivery, albañilería y como peluquero. Su carrera musical despegó oficialmente con el lanzamiento de su primer single “Ojo por Ojo” el 1 de noviembre de 2020, ganando posteriormente mayor atención con el lanzamiento de un remix de “M.A”, que incluyó colaboraciones con Callejero Fino, La Joaqui y la cantante española Lola Índigo.