Duro enfrentamiento entre Cinthia Fernández y la mamá de Matías Defederico: denuncias cruzadas y una multa casi millonaria

La misteriosa sombra que se el apareció a Cinthia Fernández (Video: Instagram)

En un nuevo capítulo del conflicto que parece nunca acabar, Cinthia Fernández volvió a cruzarse con la mamá de su expareja, Matías Defederico. En medio del litigio por la cuota alimentaria de sus hijas, la bailarina responsabilizó a la mujer por las extrañas situaciones que vivió recientemente.

Todo comenzó cuando la panelista subió un video a sus stories de Instagram donde se la veía hablando a cámara cuando, de repente, una sombra apareció en su cámara. Al principio Fernández no se percató de este hecho, hasta que una seguidora se lo hizo notar: “Cuando vos hablás pasó un orbe (el nombre popular dado a anomalías visuales inesperadas que aparecen en fotografías y vídeos), es una burbujita blanca, en el video se ve”.

Sorprendida por el fenómeno que le habían advertido, Fernández respondió: “¿Qué? Por favor marcámela con un círculo”. Luego, la influencer compartió una captura de la conversación con sus más de seis millones de seguidores. En la historia, escribió sorprendida junto a emojis de asombro: “Chicos, una seguidora me pone este, vuelvan al video y díganme si ven algo porque me muero. Yo no veo pero, estoy a punto de palmar de un infarto”.

Cinthia Fernández mostró la conversación con una seguidora que le destacó el fenómeno que había vivido (Instagram)

Horas después, la bailarina compartió el material, editado en slow motion, donde señaló con un círculo rojo la luz a lo que hacían mención. “Ahí me pasó una seguidora el momento en el que ve esa ‘burbuja blanca’, yo les voy a mostrar el video en cámara lenta. Para mi es como el reflejo de algo, saquemos las conclusiones del día de hoy. No sé qué pasó, lo más loco es que estoy volviendo a ver Stranger Things y estoy flasheando cualquiera ya”, dijo Fernández.

Así las cosas, luego la panelista responsabilizó en declaraciones mediaticas a la mamá de su expareja, Ana Frascino, por la situación que ella había vivido, acusándola de hacer algún tipo de brujería. Al conocer esta situación, la madre del exfutbolista sostuvo por el mismo medio que iba a denunciar a Fernández por daños y perjuicios, ejecutando la cautelar, ya que ambas tienen prohibido hacer cualquier tipo de mención, alusión, a la contraparte. De esta manera, en caso de que la Justicia así lo considere, la bailarina debería pagar una multa que rondaría los 500.000 pesos.

Recientemente, en su constante batalla legal contra Matías Defederico, Fernández firmó un acuerdo judicial por el que ambos hicieron la división de bienes y pactaron por la manutención de sus hijas Charis, Bella y Francesca.

A comienzos de este año, Teleshow se comunicó con el abogado de la panelista, Roberto Castillo, quien dio detalles de este acuerdo. “La realidad de la situación es que él tiene una deuda con ella, donde le íbamos a ejecutar 25.000 dólares. A raíz de eso, es lo que él plantea de que no tiene dinero”, comenzó diciendo el letrado. En ese marco, Fernández pide el 50% de la casa ubicada en un country de zona norte en la que actualmente vive ella con sus hijas.

Cinthia Fernández y un nuevo conflicto contra Matias Defederico

En este sentido, el letrado profundizó: “Cinthia pide el 50% de esa casa producto de la división de bienes de la sociedad conyugal, ya que ella estuvo casada con él, y el otro 50% es de Matías. Entonces lo que hace ahora Matías es en función a que no tiene liquidez ofrece entregarle su 50% para de alguna manera no tener que pagar alimentos”.

“La realidad es que para ella esto es un desafío”, continuó el abogado, “porque tranquilamente se podría haber quedado en la casa viviendo hasta la mayoría de edad de las chicas y no tener que reclamar alimentos a él, pero viendo que es un trastorno tener que buscar cada factura y cada gasto de tu hija, ella optó por aceptar la propuesta de él y quedarse tranquila que para el futuro de sus hijas esa propiedad va a estar resguardada”.

Sin embargo, aclaró: “Ella tendrá que afrontar todos los gastos de las chicas, lo que tiene que ver con los gastos comunes, como ser salud y colegio, algo que ella ya venía haciendo. Lo único que cambia en este momento es que ella cuenta con la disponibilidad del bien, por si pasa algo o cualquier emergencia ella puede vender esa propiedad”, aclaró. Vale destacar que la mencionada propiedad se encuentra valuada en 350.000 dólares.