Cinthia Fernández firmó un acuerdo judicial con Matías Defederico: la división de bienes y una deuda millonaria

Cinthia Fernández y Matías Defederico, en una vieja postal familiar

Tras un prolongado período marcado por controversias y disputas públicas, Cinthia Fernández y Matías Defederico, conocidos por sus enfrentamientos relacionados con la manutención de sus hijas Charis, Bella y Francesca, llegaron a un consenso legal, de acuerdo a la información a la que accedió en exclusiva Teleshow.

Según la palabra brindada por Roberto Castillo, el abogado de Cinthia, “la realidad de la situación es que él tiene una deuda con ella, donde le íbamos a ejecutar 25.000 dólares. A raíz de eso, es lo que él plantea de que no tiene dinero”. En ese marco, Fernández pide el 50% de la casa ubicada en un country de zona norte en la que actualmente vive ella con sus hijas.

En este sentido, el letrado profundizó: “Cinthia pide el 50% de esa casa producto de la división de bienes de la sociedad conyugal, ya que ella estuvo casada con él, y el otro 50% es de Matías. Entonces lo que hace ahora Matías es en función a que no tiene liquidez ofrece entregarle su 50% para de alguna manera no tener que pagar alimentos”.

Roberto Castillo, el abogado de Cinthia Fernández, reveló los detalles del acuerdo

“La realidad es que para ella esto es un desafío”, continuó el abogado, “porque tranquilamente se podría haber quedado en la casa viviendo hasta la mayoría de edad de las chicas y no tener que reclamar alimentos a él, pero viendo que es un trastorno tener que buscar cada factura y cada gasto de tu hija, ella optó por aceptar la propuesta de él y quedarse tranquila que para el futuro de sus hijas esa propiedad va a estar resguardada”.

Sin embargo, aclaró: “Ella tendrá que afrontar todos los gastos de las chicas, lo que tiene que ver con los gastos comunes, como ser salud y colegio, algo que ella ya venía haciendo. Lo único que cambia en este momento es que ella cuenta con la disponibilidad del bien, por si pasa algo o cualquier emergencia ella puede vender esa propiedad”, aclaró. Vale destacar que la mencionada propiedad se encuentra valuada en 350.000 dólares.

Por su parte, Cinthia Fernández aseguró a Teleshow: “No puedo hablar del acuerdo, discúlpame. Está a la espera de ser homologado, pero en realidad ninguno de los dos puede hablar. Lo bueno y lo único que importa es que hay un acuerdo en espera de la Justicia, que entró en feria y habrá que esperar. Y así mis hijas tienen Justicia, que es lo único que busque durante años”.

Para finalizar, destacó: “Ojalá la Justicia siente precedente y lo expida con rapidez y las situaciones familiares empiecen a cambiar. Por paz y por derechos de todos los afectados por distintas razones”.

En una reciente charla con LAM, la bailarina había destacado: “Yo vengo desde hace un año y medio con esto, cuando ya me empezó a tomar el pelo. Él pasa siempre 55 mil pesos desde hace muchos años (como cuota alimentaria por sus tres hijas). Sin contar con que en el camino, me sacó la obra social de las nenas y ni me avisó; me avisaron por mail”.

“Ahora cambió que yo me cansé. Mucha gente lo empezó a traicionar, me empezó a llegar información, empecé a investigar”, respondió Cinthia y agregó: “Ante una cuota de 55 mil pesos y un tipo que ante el juez o ante la cámara, llorando como un cocodrilo que nadie le cree, dice que no le alcanza y que vive al día, y después ves que construye y vende casas. ¡Construye y vende casas con mi plata, que en realidad es la plata de mis hijas, te da un poco por las pelotas”.

Y contó cuál es la estrategia que utiliza Defederico: “Hay muchísimas pruebas de pases de cosas de su patrimonio a familiares... Te vas deshaciendo de patrimonio para que tu patrimonio parezca el de un tipo que, pobre, no puede pagar, vive al día”.

“¡Tiene un mini Cooper que podría haberlo vendido hace mucho tiempo! Ahora, ya no puede hacerlo porque está inhibido. ¡Yo probé todo, chicos. Todo, todo, no tengo más nada que probar!”, siguió Cinthia, expresando su bronca e indignación frente a la situación que atraviesa con el padre de sus hijas, de quien se separó y divorció en 2018, después de siete años en pareja.