Cinthia Fernández mostró la intimidad de su festejo de año nuevo: “Todo te fortalece”

Cinthia Fernádez recibió el 2024 junto a sus hijas

Acompañada por sus hijas, un fogón y con una hermosa vista al río, Cinthia Fernández recibió el 2024 con total felicidad. “Nuestro año nuevo”, escribió la mediática, con un emoji de corazón, en un video publicado en sus stories de Instagram para mostrar la intimidad de su festejo. En el video, previo al brindis, podía verse una larga mesa, decorada con un mantel verde y rojo a cuadros, junto con guirnaldas, luces y flores.

Te puede interesar: Así recibió Wanda Nara el año nuevo en Dubai: amor, tragos y una lluvia de fuegos artificiales

Ya una vez entrada la noche, la bailarina salió fuera de la casa y mostró un fogón con vista al río. Minutos después también dejó ver cuál sería el plato de su cena. Así, enfocó la parrilla en la que descansaban chorizos, morcillas, costillas y demás cortes de carne. Con el reloj marcando las 12, la panelista brindó con sus seres queridos y realizó el típico ritual de las 12 uvas. Para esto tomó su celular y filmó las brochetas que había armado para comer con sus hijas: Charis, Bella y Francesca. El video fue publicado en sus stories, donde se la ve a ella y sus niñas, vestidas de blanco, comenzando con la celebración.

Horas después, Fernández publicó otro video donde le habla a su público: “Buen día 2024, la primera historia del 2024. Lo único que les quiero decir es que pasaron cosas”. Las palabras daban pie a su resumen de año, el cual había colgado en la story con un enlace a un reel.

Cinthia Fernandez compartió un resumen de su 2023

“¡¡¡¡Pasaron cosas en este 2023!!!! Y muy hermosas, que se multipliquen este año, así que ‘hola 2024, acá te espero. (Sé igual de buenito que el que se fue, o mejor en lo posible)”, expresó Cinthia junto a emojis de risas.

Te puede interesar: Lali Espósito hizo un balance del 2023 y compartió una emotiva carta para sus fans: “Estoy orgullosa de jugármela”

Y luego continuó con sus deseos de un próspero año nuevo para sus seis millones de seguidores, acompañado de emojis de brindis y corazones: “Que el que tuvo un año malo se revierta, y el que tuvo un año hermoso se multiplique. Pero siempre agradecer, porque todo te fortalece. ¡¡¡¡Feliz año a todos!!!!”

Las palabras de la bailarina estaban acompañadas por un video, en el cual hacía un balance de su 2023. Las imágenes, musicalizadas con la canción ‘Viva La Vida’ de Coldplay, reflejan el divertido y amoroso año que tuvo Fernández. El material comienza con ella y sus hijas sonriendo en la playa, y luego muestra diversos momentos entre los que se la ve en el jacuzzi, jugando con sus niñas, partidos de fútbol de las pequeñas y numerosos momentos de amor compartidos a lo largo del año.

Las vacaciones de Cinthia Fernández y sus hijas en Uruguay

Previamente, para despedir el 2023, Fernández y sus hijas habían grabado un divertido video en el patio de la casa. En ese mismo lugar todas estaban ordenadas por altura, de manera ascendente, y cada una sostenía un número, formando así el 2023. Luego, lo arrojaban por encima de su cabeza y empezaban a bailar al ritmo de la canción ‘Fireball’, de Pitbull. Tras la coreografía, en la que no paraban de mover sus brazos, todas finalizaron el tierno momento acercándose a cámara y tapando el lente con las manos. Desde hace semanas, la mediática había viajado a Uruguay para pasar las fiestas en familia. Entre juegos, películas y paseos, la modelo trata de mimar a las pequeñas y darles todos los gustos. Fue en ese contexto que, en un intento por divertirse juntas, la bailarina sufrió un accidente que la obligó a ir al hospital.

Te puede interesar: Entre el frío y la emoción, María Becerra mostró su alegría por cantar en Times Square para el festejo de Año Nuevo

“Siempre triunfando...”, comenzó relatando Fernández, totalmente indignada, sobre la situación mientras se dirigía a un hospital. Junto a una imagen de su pie izquierdo inflamado, la mediática contó cómo se había golpeado el dedo gordo: “Creo que me fracturé el dedo gordo. Obviamente, jugando como si tuviese 10 años. La señora no entiende que está cerca de los 40″, expresó.

Ya de regreso en casa, Fernández mostró cómo estaba su pie. Recostada en un sillón, le puso hielo a su dedo inflamado. “No me quebré, pero me rompí la capsulita que une un hueso con el otro y me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar, tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas. La estoy pasando para el or...”, dijo la mediática angustiada al contar el diagnóstico que le habían comentado los médicos.