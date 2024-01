El Kun Agüero se disculpó con Sabrina luego de pedir su eliminación de GH: “No tenía que meterme”

El Kun Agüero volvió a hablar de Sabrina de Gran Hermano y le pidió disculpas a su amigo (Video: Twitter @TronkOficial)

“Vamos a hablar de ese tema. Quería referirme a eso”, comenzó Sergio El Kun Agüero en su streaming cuando fue consultado por sus dichos contra Sabrina Cortez al pedir su eliminación de Gran Hermano. Es que el exfutbolista es amigo íntimo de Brian Fernández, el novio de la participante, y luego de ver la repercusión que tuvieron las imágenes con Alan Simone, con quien dio el consentimiento para pasar la noche juntos, decidió expresarse públicamente.

El exfutbolista hizo un mea culpa y admitió que habló públicamente del tema sin antes haberlo hecho por privado con Brian, quien en una primera instancia salió a desmentirlo y a asegurar que no opinaba como él.

“Uno, al final, quiere a sus amigos y siempre quiere lo mejor. Yo me imaginé, o pensé, que por ahí estaba mal Brian. Pero al final me metí en donde no tenía que meterme. Asumo la responsabilidad. Le pido disculpas a Brian porque por ahí tenía que haberle preguntado a él de esto”, dijo el deportista en su nueva transmisión por streaming.

El Kun Agüero con Brian Fernández y Sabrina Cortez (Instagram @bdfernadez)

“Ya me conocen a mí, que opino, tiro fruta todo el tiempo -siguió-. Me salió así decir eso y lo dije. Pido disculpas a Brian porque obviamente hablé con él y él está bien. Pido disculpas si por ahí generé un problema o si hice sentir mal a la familia de Sabrina o del ambiente”, agregó el Kun.

Luego, remarcó que la relación con Brian continúa siendo la misma y que lo sigue “bancando como siempre”. ”Asumo la responsabilidad de que me equivoqué. No va a pasar más. A partir de ahora consultaré antes de decir algo”, indicó.

“Cuando me equivoco lo digo. Pido disculpas a Brian. Discúlpame pa, está todo bien y que sea lo mejor para los dos. Ya está. A seguir para adelante. Quería decir eso antes que nada y disculparme por esa situación, que no sé si hice sentir incómoda a mucha gente. Pero me salió y ya está. Pido disculpas y listo”, concluyó Agüero.

Sabrina Cortez está en pareja hace ocho años con Brian Fernández

Qué había dicho el Kun

Horas antes de la doble eliminación, el exjugador del Atlético de Madrid había pedido la expulsión de Sabrina. “Banquemos a un gran amigo, que lo conozco desde los cinco años. A Brian Fernández”, manifestó en su streaming sobre su amigo, con quien tiene una relación cercana desde su infancia: los padres de Brian son los padrinos de Agüero y su hermano es el padrino de Benjamín, su hijo con Gianinna Maradona.

“Ya sabemos lo que está pasando en la casa (de Gran Hermano). Yo me entero porque tengo a mi mejor amigo, así que banquemos a Brian Fernández”, reiteró el Kun y tuvo duras palabras con Sabrina, con quien ha compartido vacaciones y otros eventos familiares y sociales: “Ya tengo una enemiga, así que ya saben, arafue (por “afuera”), había dicho de cara a la doble eliminación que se vio el lunes por la noche en la que el público decidió que Denisse y Alan no continuaran en el reality.

La angustia de Sabrina por el aniversario con su novio luego de haber pasado la noche con Alan (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“Como dijo (Javier) Milei...”, siguió Agüero e hizo un contundente gesto: “Ahí, el nombre.. Sabrina, ¡afuera!”, gritó mirando a cámara. “Banquemos a Brian, viejo, eh. Es mi amigo. El que dice algo de Brian se enfrenta a mí”, insistió.

Sensaciones encontradas para Brian Fernández

En un primer lugar, el novio de Sabrina salió a defenderla, a pedir que no la eliminaran y a aclarar que si bien no mantienen “una relación abierta”, tenía su aval para “hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere” dentro de la casa más famosa del país.

Y contradijo al Kun. “No apoyo lo que dijo mi amigo, pero entiendo quizás que fue una opinión suya personal pero desconociendo totalmente cuáles son los acuerdos que tenemos con Sabri y que ahora se los hice saber”, escribió el joven en una carta que publicó en sus redes sociales y que acompañó con una romántica foto junto a su novia.

Sin embargo, horas después, la madrugada de este martes -luego de la gala de eliminación en la que el público decidió que Sabrina continuara en el certamen- decidió borrar aquel posteo y compartió uno nuevo. Allí incluso aseguró que el anterior no lo había redactado él y que había sido presionado.

“No puedo seguir manteniendo esta mentira porque realmente no soy yo. Me cansé y acá, el único que no hizo nada fui yo y al final, soy el más afectado de todos”, sostuvo el joven y agregó que decidió “bancarla de la manera más genuina a Sabrina porque tengo un amor incondicional con ella y todos los que nos conocen lo saben”.

Sabrina dio el consentimiento y durmió con Alan (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“Pero ya me superó todo, y no puedo dejarme de lado a mi como persona. Como dijo ella en la presentación, yo la apoyé siempre en todo los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas. Hasta para entrar acá, donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo y aún así decidí acompañarla. Estoy igual que todos ustedes: viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado”, continuó Brian.

Por último, afirmó: “No apoyo para nada obviamente todo lo que se estuvo viendo este tiempo pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y los valores que tengo”.