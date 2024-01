Quién es el novio de Sabrina de GH: su vínculo cercano con el Kun Agüero y cómo reaccionaría ante una posible infidelidad dentro de la casa

El grito a Sabrina sobre la relación con su novio: "Brian te dejó" (Video: "Gran Hermano")

Varios jugadores de Gran Hermano se encontraban anoche en el jardín de la casa más famosa del país debatiendo sobre la gala del miércoles por la noche en la que quedó una placa parcial cuando un grito desde el exterior los desestabilizó. Mientras las cámaras mostraban a Zoe, Lucía, Rosina y Bautista hablando, se escuchó desde un megáfono un mensaje primero para Alan -que no se logró comprender- y otro para Sabrina, que repitieron tres veces: “Sabrina, Brian te dejó”.

Te puede interesar: Sabrina de GH saludó a su novio por su aniversario después de haber pasado la noche con Alan: “Quiero disfrutarlo”

De inmediato, las chicas se levantaron e ingresaron corriendo a la casa para comentárselo a quienes estaban en el interior y no habían escuchado. Además, la producción de Gran Hermano puso música fuerte con la intención de que no se oyera nada más desde afuera.

Rosina fue la primera en comunicarle a sus compañeros la información que les había llegado. “Tres veces”, agregó Lucía sobre las reiteradas oportunidades que gritaron, y sugirió: “Yo no le diría”. Es que Sabrina no estaba ni en el jardín ni en la cocina de la casa, de manera tal que hasta el momento no se había enterado de nada. Los participantes debatieron la situación y algunos hasta pusieron en duda la veracidad: muchas veces gritan mensajes para desestabilizar a los jugadores que no saben realmente cómo son las cosas afuera.

Te puede interesar: Cuál fue la reacción del novio de Sabrina luego de que pasara la noche con Alan en GH

En los últimos días, Sabrina y Alan dieron el consentimiento a cámara, pasaron la noche juntos y luego se arrepintieron. Ella, por su parte, pidió ir a hablar al confesionario y le envió un saludo a su novio, Brian Fernández, por su octavo aniversario. Allí, se sinceró sobre la relación que mantiene con su compañero dentro del reality y cómo cree que le atraviesa a su pareja desde afuera.

Gran Hermano: Sabrina dio el consentimiento y pasó la noche con Alan (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“Hoy cumplo ocho años con mi novio. Brian es una persona que tiene ansiedad y un poco de depresión. Entonces, realmente no sé cómo le puede estar afectando esto. A veces hay cosas que son inmanejables acá y que calculo que afuera se deben ver mal porque decís ‘¿con qué necesidad tenés que estar todo el día pegada a Alan? ¿Qué necesidad tenés de abrazarte? ¿De jugar a los que juegos que jugás?’. Pero real que acá adentro la vida se vive distinta. No te pasa lo que te pasa afuera”, explicó la contadora mendocina. Y agregó: “Quiero pasarla bien y quiero disfrutarlo. Nos propusieron lo del baile y dije ‘no, pobre Brian. Hoy cumplimos ocho años y yo bailando el vals con Alan, que todos nos shippean, que todos nos joden’. ¿Está bueno o no está bueno para Brian? La verdad no lo sé, pero también es parte de lo que yo vine a hacer acá”.

Te puede interesar: Sabrina y Alan dieron el consentimiento en GH, pasaron la noche juntos y luego se arrepintieron

Por su parte, agregó: “Cuando me voy a acostar y me pongo a pensar que obviamente la puede estar pasando mal, me pone mal. Pero bueno...”. Y también aprovechó la oportunidad de enviarle un saludo a su novio a través de las cámaras: “Bra, te mando un saludo enorme. Te amo, espero que estés bien. Es lo que más me importa. Te amo y gracias por estos ocho años”.

Sabrina y su novio, Brian Fernández (Fotos: Instagram @bdfernandez)

Minutos después del grito que aseguró que su novio la había dejado, se vio a Sabrina en la habitación colocándole crema en el cuerpo a Alan. Fue durante el streaming oficial de Gran Hermano de Diego Poggi, que reaccionó en vivo. Allí, mientras el conductor debatía si la joven se había enterado o no del mensaje que recibieron sus compañeros, se dio una suerte de discusión entre los participantes.

“Cómo flasheas loco vos. ¿Quién no te da bola? Ayer estuve un día mal. Un día que estuve mal -repitió Sabrina haciendo referencia a las horas de angustia que vivió por su aniversario con su novio-. Ya está, ahora no somos más amigos, no nos juntamos”, agregó la joven mientras seguía hidratando el cuerpo de Alan, que permanecía acostado en la cama.

Sabrina y Alan en la habitación luego del grito del exterior (Video: streaming Gran Hermano)

La palabra del novio de Sabrina

En diálogo con Nai Awara para Gossip (Net TV), Brian Fernández rompió el silencio y se refirió a las imágenes que emitieron en Gran Hermano sobre su novia y Alan dando el consentimiento. “Yo estoy tranquilo. Esa Sabri que están viendo no se parece nada a la Sabrina de la vida real. Entiendo las exigencias y presión que ejerce el programa sobre ellos y de hecho la incentivaron de entrada a que diga que estaría con alguien dentro de la casa por estrategia”, aseguró el joven que se mostró confiado en el accionar de su pareja.

“Lo cual, si viene al caso, Sabri se está convirtiendo en el personaje más relevante de la casa junto con Furia (Juliana). Es un reality show y está dando contenido a full. Afuera se verá en privado si cruzó los límites de nuestra relación”, enfatizó Brian dejando en claro que tendrá una charla íntima con Sabrina una vez que abandone el reality.

La palabra del novio de Sabrina de Gran Hermano tras haber pasado la noche con Alan (Video: "Gossip", Net TV)

Su amistad con el Kun Agüero

Si bien Sabrina no se hizo eco de la información dentro de la casa más famosa del país, su novio es amigo de Sergio el Kun Agüero. De hecho, en sus redes sociales tiene infinidad de fotos con el futbolista, con quien compartió todo tipo de eventos sociales y familiares.

En una entrevista con Georgina Barbarossa, para su programa de Telefe, explicó que la relación comenzó hace muchos años. “Sí, es mi amigo desde la infancia. Mis padres son sus padrinos y mi hermano es el padrino de su hijo Benja”, detalló sobre el vínculo con el nieto de Diego Maradona.

Sabrina y su novio Brian junto al Kun Agüero

Brian Fernández y el Kun Agüero

En junio de 2017, Sabrina Cortez y Brian Fernández compartieron unas divertidas vacaciones con el Kun Agüero, Karina La Princesita y un grupo de amigos en Saint Barths