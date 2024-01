GH: Sabrina recibió un nuevo grito desde afuera que la alertó sobre su novio y su vínculo con Alan

Un nuevo grito para Sabrina la volvió a alertar sobre la relación con su novio y una advertencia sobre Alan (Video: "Gran Hermano"

Alan Simone y Sabrina Cortez estaban charlando en el jardín de la casa de Gran Hermano cuando un nuevo grito dirigido a la participante la alertó. “Brian no te dejó. Alejate de Alan”, fue el conciso mensaje que recibió la participante a quien, de inmediato esbozó una sonrisa en su cara al escuchar que habían sido mentira las versiones que le habían llegado el día anterior sobre Brian Fernández.

Te puede interesar: Cuál fue la reacción del novio de Sabrina luego de que pasara la noche con Alan en GH

Simone, en tanto, giró su cabeza cuando oyó su nombre. De inmediato, la producción de Gran Hermano puso música a través de los parlantes de la casa de manera tal que no se puedan escuchar más gritos desde el exterior. Y Sabrina se esforzó por gritar y agradecer tal mensaje.

El participante repitió las palabras, y ella –sin poder ocultar su sonrisa- hizo lo propio: “Brian no te dejó. Alejate de Alan”. Y lo señaló mientras se ponía de pie porque se escuchaban más gritos desde afuera. “¡Escuché! ¡Gracias!”, volvió a decir ella mientras se abrazó con Emmanuel, que también estaba en el jardín.

Te puede interesar: Quién es el novio de Sabrina de GH: su vínculo cercano con el Kun Agüero y cómo reaccionaría ante una posible infidelidad dentro de la casa

Alan, en tanto, se quedó quieto sentado en la reposera tratando de asimilar el mensaje en su contra. Y Rosina, que estaba dentro de la casa, escuchó los murmullos y salió para ver de qué se trataba. Al enterarse de la noticia, también abrazó a su compañera, feliz de saber que no había perdido a su novio. “Algo positivo”, remarcó Emmanuel, quien abrazó a las dos. Siempre con Alan sentado en frente y sin omitir palabra. Luego, decidió abrazarla también y le destacó: “Mirá cómo te cambió la cara ahora”.

Mientras saltaba de felicidad por su compañera, Rosina se disculpó con el joven oriundo de Chivilcoy por su reacción. “Perdón, Alan, pero me daba lástima”. A lo que él intentó explicar que no tenía nada que perdonar y que también estaba contento por Sabrina, quien lo tomó de la mano y le preguntó: “¿Estás bien?”. Y le dejó en claro: “No me voy a alejar de vos”.

La angustia de Sabrina de Gran Hermano por el aniversario con su novio luego de haber pasado la noche con Alan (Video: "Gran Hermano", Telefe)

La reacción de Alan

Te puede interesar: Sabrina de GH saludó a su novio por su aniversario después de haber pasado la noche con Alan: “Quiero disfrutarlo”

Luego de haber escuchado el grito en el que alertaban a Sabrina que se alejara de él, el joven se mostró preocupado y se lo hizo saber a la participante. Piensa que queda como el “malo de la película”. “Siento eso”, consideró.

“Para mí es todo lo contrario –retrucó Cortez-, es más, que me digan ‘Alejate de Alan’, en el contexto en que me lo dijeron, es más por el hecho de que obviamente a Brian le puede joder, o lo que sea, que eso es una decisión mía, no de la gente que me grita”.

Y enfatizó: “No hay que dejarse llevar por las cosas, hay que vivirla acá porque la vamos a vivir una sola vez en la vida. Hay que vivirla y nada más”.

Horas más tarde, se supo quién había sido la persona que se acercó hasta la casa ubicada en Martínez, en zona norte, para darle el mensaje a Sabrina: fue su hermana Macarena, y ella misma lo comunicó a través de sus redes sociales. “¡Vamos! ¡Nos escuchaste!”, celebró la joven y agregó: “Para los mala leche que le fueron a gritar mentiras”. Lo hizo en referencia a que el día anterior habían dicho: “Sabrina, Brian te dejó”, mensaje que la entristeció y por el que había estado llorando.

La hermana de Sabrina contó en sus redes sociales que fue ella quien le gritó sobre su novio y la alertó sobre Alan (Instagram)

La hermana de Sabrina, por su parte, había sido la primera en salir a aclarar que la participante estaba jugando dentro del reality y hasta habló de una suerte de “acuerdo” con su novio para comportarse de tal forma. Lo hizo también a través de sus redes sociales, cuando vio que en el Instagram de su cuñado le preguntaban si ya se había separado.

“No conoces a mi hermana. Está jugando. Yo lo sé”, aseguró la joven. “Sí, qué bien jugó ahí con Alan”, respondió una seguidora. “Y aparte, ¿qué te importa la relación de ellos? Súper metida, mal. Se conocen hace años, ¿te pensas que no hablaron antes las cosas?”, retrucó Cortez revelando la estrategia de juego de su hermana.

“Sí, está jugando a dos puntas”, comentó otro usuario haciendo referencia a la relación con Brian fuera de la casa y a su vínculo con Alan adentro. “jajaja claro que no”, enfatizó la hermana de Sabrina una vez más, asegurando que se trata de una estrategia para llegar lo más lejos dentro del certamen, tal como ella lo había anticipado antes de entrar.

Sabrina Cortez y Brian Fernández están de novios hace ocho años

La palabra del novio

En diálogo con Nai Awara para Gossip (Net TV), Brian Fernández rompió el silencio y se refirió a las imágenes que emitieron en Gran Hermano sobre su novia y Alan dando el consentimiento para luego pasar la noche juntos. “Yo estoy tranquilo. Esa Sabri que están viendo no se parece nada a la Sabrina de la vida real. Entiendo las exigencias y presión que ejerce el programa sobre ellos y, de hecho, la incentivaron de entrada a que diga que estaría con alguien dentro de la casa por estrategia”, aseguró el joven que se mostró confiado en el accionar de su pareja.

“Lo cual, si viene al caso, Sabri se está convirtiendo en el personaje más relevante de la casa junto con Furia (Juliana). Es un reality show y está dando contenido a full. Afuera se verá en privado si cruzó los límites de nuestra relación”, enfatizó Brian dejando en claro que tendrá una charla íntima con Sabrina una vez que abandone el reality.