El Kun Agüero pidió la eliminación de Sabrina de Gran Hermano: los motivos y la reacción del novio de la participante

El Kun Agüero criticó a Sabrina y pidió al público que la elimine de Gran Hermano (Video: streaming)

Sergio El Kun Agüero se convirtió en TT (trending topic) en las redes sociales en las últimas horas por un comentario que hizo sobre Sabrina Cortez, la participante de Gran Hermano que está de novia con su amigo Brian Fernández. La contadora oriunda de Mendoza es señalada desde hace algunas semanas por el vínculo que formó con su compañero Alan Simone luego de haber dado el consentimiento y de haber pasado juntos dentro de la casa más famosa del país, días antes de cumplir su octavo aniversario de novia con el joven que la espera afuera.

“Banquemos a un gran amigo, que lo conozco desde los cinco años. A Brian Fernández”, dijo el exfutbolista en su streaming sobre su amigo, con quien tiene una relación cercana desde su infancia: los padres de Brian son los padrinos de Agüero y su hermano es el padrino de Benjamín, el hijo del deportista y Gianinna Maradona.

“Ya sabemos lo que está pasando en la casa (de Gran Hermano). Yo me entero porque tengo a mi mejor amigo, así que banquemos a Brian Fernández”, reiteró el Kun y tuvo duras palabras con Sabrina Cortez, con quien ha compartido vacaciones y otros eventos familiares y sociales: “Ya tengo una enemiga, así que ya saben, arafue (por “afuera”), dijo de cara a la gala de doble eliminación que se verá en vivo esta noche en el reality que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe.

Foto de archivo del Kun Agüero su amigo Brian Fernández y Sabrina Cortez (Instagram @bdfernadez)

“Como dijo (Javier) Milei...”, siguió Agüero e hizo un contundente gesto: “Ahí, el nombre.. Sabrina, ¡afuera!”, gritó pidiendo a la audiencia que esta noche la elimine del certamen. “Banquemos a Brian, viejo, eh. Es mi amigo. El que dice algo de Brian se enfrenta a mí”, ratificó entonces el jugador sobre el joven que también fue señalado en las últimas semanas y que había decidido llamarse a silencio evitando generar conflicto.

Sin embargo, al ver el video que se viralizó del Kun, escribió un extenso texto en sus redes sociales que acompañó con una romántica foto con su novia Sabrina. “Estuve resguardado unos días para no generar más repercusiones de las que ya habían. Pero dado que esto viene incrementándose y el nivel de agresión para con Sabri escaló demasiado, me veo en la obligación de salir a aclarar este tema”, comenzó Fernández en su cuenta de Instagram.

Sabrina Cortez junto a su novio Brian Fernández (Instagram @bdfernadez)

“Si bien no tenemos una relación abierta en nuestra vida normal, dentro del juego y mientras dure el mismo, ella tiene todo mi apoyo y mi consentimiento para hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere”, aclaró el joven desterrando así todo tipo de especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de Sabrina, quien se muestra muy cercana a Alan. Incluso, los participantes especulan con un posible shippeo entre ellos desde el exterior.

Por su parte, sostuvo que nada de lo que sucede dentro del reality afecta a su relación. “En lo más mínimo”, remarcó. “No me preocupan los comentarios ni las opiniones ajenas. Estoy tranquilo y seguro de la relación que construimos en estos ocho años. Y esto está por encima de cualquier situación o contenido que se genere en un programa de televisión”, continuó.

La angustia de Sabrina de Gran Hermano por el aniversario con su novio luego de haber pasado la noche con Alan (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Y antes de concluir la carta abierta que posteó el domingo por la noche, luego de que se difundiera el video del Kun Agüero, se despegó de los dichos del futbolista apoyando a su novia para que siga en el certamen. “No apoyo lo que dijo mi amigo, pero entiendo quizás que fue una opinión suya personal pero desconociendo totalmente cuáles son los acuerdos que tenemos con Sabri y que ahora se los hice saber”, sostuvo sobre la posterior charla que tuvo con el exfutbolista.

“Mi deseo es que ella puede continuar en el programa, cumpliendo su sueño, y acá voy a estar yo apoyándola y esperándola. No pude leer todos pero gracias a los que mandan mensaje de apoyo”, finalizó Brian Fernández.

Gran Hermano: Sabrina dio el consentimiento con Alan (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Por otro lado, también en las últimas horas se difundió un clip de Gran Hermano con la conversación entre Rosina y Sabrina, quien se mostraba preocupada por cómo se está viendo desde afuera su vínculo con su compañero de certamen. “Vos sabés cómo se puede tomar tu relación con Alan. Yo no tengo ni idea, vos sos la que sabe”, le insinuó la uruguaya.

“Como te digo: me dejo sentir y me dejo ser. Yo vine acá para esto. Y sé que vamos a tener que hablar cuando salga. Sea para lo que sea que se tenga que hablar, decidir, ordenar”, respondió Cortez, muy segura de sus dichos.

Entonces, su compañera la alertó sobre lo que sucederá una vez que abandone el certamen. “Te van a hacer millones de preguntas, que yo también las tengo, pero no te las quiero hacer acá, ¿entendés? No da”, le aseguró dando a entender que intenta evitar exponerla frente a las cámaras.

Sin embargo, Sabrina le pidió que le comente aquellas inquietudes y que incluso podría ayudarla. “Por ahí me las podrías hacer y no respondo pero las pienso. Me puede ayudar a pensar cosas que no pensé hasta ahora”, explicó.

“Yo creo que vos sabes lo que sentís. Vos más que nadie sabes”, consideró Rosina mientras que Sabrina asintió con su cabeza, dubitativa, pensando en cómo reaccionará el público y atenta a lo que sucederá esta noche con el voto telefónico.