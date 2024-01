Susana Giménez cumple 80 años y Mirtha Legrand la homenajeó con un tierno relato

Cumpleaños de Susana Giménez

“Feliz cumpleaños para mi querida amiga Susana Giménez”, dijo Mirtha Legrand el último sábado en el inicio de su programa de El Trece, adelantándose a lo que recién está ocurriendo hoy, lunes 29 de enero. Pero en el renglón siguiente aclaró: “Yo no voy a poder ir a su cumpleaños, así que la aplaudimos”. “Sabés que para los franceses no existe el número 80. Es ‘quatre fois vingt’, cuatro veces 20”, agregó la conductora de La Noche de Mirtha antes de revelar que su amiga está algo inquieta con la fecha.

Te puede interesar: La emotiva despedida de Susana Giménez del teatro: entre amigos y familiares recibió la ovación del público en Uruguay

“Cuatro veces 20, Susana. Cuatro veces 20. Porque Susana está con el complejo de los 80. Como decía mi hermana: mejor cumplir. O cumplís o te morís. Mejor cumplir”, bromeó luego Legrand. Pese a la chanza, entre las grandes divas del espectáculo argentina desde siempre hubo buena sintonía.

No solo compartieron pantalla en más de una oportunidad, sino que también fueron muy cercanas a lo largo de sus trayectorias. Y siempre que pueden, se dispensan cariño en público, ese que mantienen con mucha intensidad en lo privado. Entre ellas nunca hubo competencia, siempre se apoyaron mutuamente en sus proyectos y, por supuesto, también en lo familiar.

Te puede interesar: El divertido viaje en avión privado de Marley, Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese para el cumpleaños de Susana Giménez

Prueba de ello, entre tantas, fue la reacción de Susana al enterarse del fallecimiento de Silvia, más conocida como Goldy, hermana gemela de Mirtha. “Me lo contó Chiquita. Me dejó peor porque yo quería gritar como loca y ella también, pero tenía miedo de que le hiciera mal, entonces le dije ‘no, te va a hacer mal’. Me dijo: ‘Sí, me va a hacer mal’, y cortó”, reveló Giménez en mayo de 2020, poco después de ocurrida la muerte.

Susana Giménez de invitada en Almorzando con Mirtha Legrand en 1978

Pese a la familiaridad que mantenían en privado, Susana y Mirtha también se cruzaron en la pantalla. En 1978, Giménez estuvo de invitada en uno de los clásicos almuerzos de Legrand: aquella vez compartieron mesa con Claudio Levrino, Ginette Reynal y Laureano Brizuela para celebrar la llegada de la primavera. En 1992 realizaron una transmisión en dúplex desde sus respectivos programas, en durante uno de los pocos períodos en los que compitieron en cuanto a horarios.

Te puede interesar: Cómo será el cumpleaños número 80 de Susana Giménez y quiénes están invitados a la fiesta

En 2003, la invitada fue Mirtha quien se sentó en el living de Susana para recordar distintos momentos de su vida y su carrera artística. Algo similar ocurrió en 2007, cuando Legrand volvió a asistir al programa de su amiga.

En el año 2010, Susana recibió el premio Martín Fierro de Platino, honor al que solo podían acceder quienes hubieran obtenido el de Oro previamente. Así las cosas, la estatuilla la recibió de manos de Mirtha, quien se había quedado con ese galardón el año anterior. Y en 2011, Legrand volvió a estar de invitada en lo de Giménez.

Conexión en vivo entre Mirtha Legrand y Susana Giménez

Hace un año y medio y en entrevista con Mirtha, Luis Ventura arrojó una especie de teoría sobre la relación entre las divas. “¿Me parece o en estos tiempos de ausencia, tanto suya como de Susana, intensificó su relación con Susana Giménez? Hubo tiempos con algunas turbulencias y distancia, pero hoy las veo muy amigas, como hermanadas. En el Martín Fierro lo noté”, le planteó el periodista a Legrand, haciendo referencia al emotivo encuentro que poco antes de esta charla habían tenido las dos en la celebración de Aptra. Pero la Chiqui lo descartó de plano y definió el vínculo. “No, somos muy amigas desde hace muchos años, desde siempre”, dijo.

“Siempre fui muy amiga de Susana, ella era muy amiga de Goldy también. Ella dice que somos familia. Es muy cariñosa, siempre nos whastapeamos, a veces a la madrugada también. Es una querida amiga, claro que ella me quiere mucho también. La adoro y la admiro”, cerró Mirtha en esa ocasión a la vez en que dio detalles de la comunicación permanente que mantienen.

El encuentro entre Mirtha Legrand y Susana Giménez en septiembre de 2023

En septiembre del año pasado las divas volvieron a mostrarse juntas cuando participaron del cierre de la Semana de la Alta Costura de Buenos Aires, realizado en el Malba. “Siempre estamos juntas”, dijo Susana con la Chiqui al lado. “Sabemos todo”, agregó Mirtha respecto a la buena comunicación que hay entre ellas. Además, ambas admitieron sus ganas de ser invitada de la otra en sus respectivos programas. ¿Se dará en este 2024?