Martín Fierro 2023: Mirtha Legrand le entregó un reconocimiento a Susana Giménez y se mostraron cómplices

Este domingo se llevaron a cabo los Premios Martin Fierro 2023 y uno de los momentos que marcaron la noche fue cuando llegó el momento de entregar el galardón a la trayectoria. Ya pasada la medianoche, Mirtha Legrand subió al escenario para hacer entrega de este reconocimiento tan especial, uno que ella ya había recibido años anteriores. “El éxito no es gratuito, cuando se tiene por algo es”, aseguró la Chiqui para dar comienzo con unas emotivas palabras para la persona a la que se iba a reconocer a continuación.

“El éxito y tener la categoría que tiene esta persona que vamos a premiar ahora a su labor para mi es un honor. ¡Qué linda! Es muy difícil, es muy difícil ser una diva, ser una star. Y ella lo es. Una diva y a quien premió con todo cariño y con todo mi amor, es la señora Susana Giménez”, afirmó Mirtha arriba del escenario mientras una cámara en paralelo enfocaba a la otra diva argentina sorprendida por el galardón que le iban a entregar.

La reacción de Susana al ver a Mirtha Legrand dedicándole unas emotivas palabras para entregarle el Martín Fierro a la trayectoria

En ese momento pasaron un video en honor a la conductora de Telefe, mostrando su recorrido y trayectoria artística con el clásico Hola Susana, sus divertidos sketchs y las increíbles entrevistas que realizó con figuras nacionales e internacionales como Maluma, Sebastián Yatra, Ricky Martin, Raffaella Carrá, entre muchos otros.

“Susana me entregó este premio a mi hace unos años. A mi me pusieron un marcapasos hace unos meses y aquí estoy fantástica y tengo mucha vida por delante, comencé a los 16 años y tengo 96″, sostuvo la Chiqui generando una ovación en todos los presentes del salón. En ese momento Giménez agarró el micrófono y agradeció el reconocimiento.

Martín Fierro 2023: Susana Giménez agradeció el homenaje de APTRA presentado por Mirtha Legrand

“El premio para mi es que hoy hayas subido, que me hayas dicho cosas tan lindas, tan cariñosas. Yo me acuerdo que ella me daba bolilla a mí que recién empezaba. Yo iba a la casa a jugar al burako. Y no podía creer que Mirtha literalmente me invite a la casa. Y después en el verano íbamos a la playa con la Chiqui. Increíble. Bueno, somos parte de la historia de la televisión. Somos familia. Siempre digo que somos familia porque nos queremos, nos respetamos. Jamás hemos competido en nada porque no se puede competir con esta mujer, la reina, la leyenda, como ella misma dice que me encanta. Es verdad porque la gente te ama, te respeta”, le dijo Susana a Mirtha agradecida por los años compartidos en el ambiente artístico.

“La gente te ama, te respeta y te seguirá viendo hasta que quieras trabajar. Ni las grandes estrellas de Estados Unidos duraron tanto”, aseguró Susana y cerró: “Te amo Chiqui, gracias Telefe por aguantarme tantos años, por ser tan cariñosos y tan geniales conmigo”.

