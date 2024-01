Gala de eliminación: cómo y dónde votar en GH y quiénes son los participantes que siguen en juego

Gala de eliminación: cómo votar en Gran Hermano ahora que es positivo

Esta semana Gran Hermano decidió cambiar sus reglas rotundamente. En la noche del lunes sonó el teléfono rojo y Joel fue corriendo a atenderlo. Apenas lo hizo, después de una sirena de alarma catástrofe, la voz del Big dijo: “Todos al living, todos al living, todos al living”. Así, los 16 hermanitos se sentaron en ronda sobre los sillones y de frente al monitor, en donde segundos después apareció la figura de Santiago del Moro, con la cara tapada con un sobre negro.

En ese momento, el conductor tomó la palabra y les avisó: “A ustedes yo les dije algo anoche: que el juego cambia, que se tienen que despertar, que no es un hotel 5 estrellas. Muchos entendieron, otros no hicieron metáfora. Y no fue en contra de nadie, obviamente es en cierta manera lo hice para tenderles un puente, darles una mano. Ustedes son los que están jugando este juego”.

“Joel, ¿atendiste el teléfono?”, planteó el conductor. Y al recibir la respuesta afirmativa, dijo: “Estás nominado”. De esa misma manera nombró a todos los concursantes, afirmando que esta vez estaban todos en placa y que el voto sería positivo, es decir, que los televidentes deberán elegir al participante que quieran que siga en el reality.

El objetivo de esta decisión fue que los hermanitos empiecen a generar contenido y dejen de lado la tranquilidad con la que se venían tomando la competencia. “Mañana en la prueba de liderazgo, van a participar por un lugar fuera de esa placa. Y mañana, a quien gane el liderazgo, le voy a contar cuáles son los beneficios que va a tener en una semana atípica. Y el miércoles, van a nominar a ver a quién sacan ustedes de la placa de nominados”, prosiguió Santiago con la repentina modificación de reglas.

Gran Hermano: volvió a sonar el teléfono rojo y quedaron todos nominados

Agostina, finalmente, se convirtió en la líder, quedando fuera de placa y teniendo la posibilidad de hacer un cambio: sacar a alguno y meter a otro. Luego del voto de sus compañeros, todos menos Nicolás, Joel y Lucía habían quedado nominados. En ese sentido, Agos optó por volver a subir a placa a Nicolás con quien no tiene tanta afinidad y también porque ella había elegido a Lucía y a Joel para que continuaran en la casa. Por ese motivo, no iba a tomar la decisión de volver a meterlos. Y salvó a Juliana, mayormente conocido como Furia, que sí había quedado para la votación del público.

Con esta decisión tanto Virginia, Zoe, Rosina, Denisse, Emmanuel, Alan, Sabrina, Lisandro, Nicolás, Bautista, Manzana y Martín quedaron en la placa final para que el público vote en la gala del domingo, pero esta vez en positivo. Hay dos formas de participar de la elección de los concursantes.

Una opción es elegir al favorito a través del QR que aparece en pantalla cada vez que el ciclo sale al aire o bien, enviando un SMS con el nombre de del participante al 9009, dándole de esa manera, puntos a favor para continuar en el reality.