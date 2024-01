Cris Vanadía confirmó su reconciliación con Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González (Video: Intrusos, América)

Durante los primeros días del 2024 un inesperado conflicto se instaló en la pista del Bailando. Este tuvo como protagonista al conductor del streaming Cris Vanadía quien se separó de su novia Brenda Di Aloy después de cuatro años de relación y en el medio, y en ese momento surgieron rumores de infidelidad y una supuesta relación con Coti Romero, la correntina, participante del certamen y su compañera del ciclo con quien se besó en la pista.

Este miércoles, Cris le dio una nota a Intrusos, ciclo que conduce Flor de la V por la pantalla de América, donde confirmó que efectivamente están haciendo las paces con su ex. “Estamos siendo nosotros lo más feliz que se puede, entre nosotros dos. Estamos viendo qué nos pasa, cómo estamos. Nos amamos y nos estamos acompañando”, comenzó diciendo Cris.

“Estamos viendo qué nos pasa”, agregó el locutor quien confirmó que con su ex tienen intenciones de recomponer el vínculo. Incluso, se refirió a las versiones donde lo tildaron de infiel con su compañera del Bailando, Coti Romero. “Lo que dijo Ángel de Brito es una falacia total que se instaló”, afirmó tajante Vanadía.

Por último, Cris sostuvo que aprendió de la exposición y que por el momento prefiere mantener un perfil bajo con respecto a su vida privada.“No vi más nada de lo que se dijo, no quiero leer mensajes. Quiero solamente conectarme con la gente que me hace bien, entre ellos con Bren”, enfatizó y concluyó: “Hay un montón de amor y por eso estamos en esta etapa de acompañarnos”.

Así fue el beso entre Coti Romero y Cris Vanadia que despertó rumores de romance

El baile de Coti Romero con beso a Cris Vanadia

En medio de los rumores de crisis entre el locutor y su novia, una noche Coti saltó a la pista para bailar la ronda de cuarteto junto a Jitsu Díaz. Y para la previa, sumó a Vanadía y a sus compañeros del streaming Mariano de la Canal y La Tía Sebi. En el acting, Coti y Cris se casaban con el Fan de Wanda como sacerdote y La Tía Sebi como monaguillo. Y luego del beso entre los novios -ella de blanco y ramo de flores, él de riguroso smoking- irrumpió el bailarín para iniciar la coreografía al ritmo de “Por lo que yo te quiero”, del Potro Rodrigo.

“Coti, ¿Cris está separado?”, indagó Ángel de Brito. En ese momento, la aludida aclaró que estaba pensado que el beso fuera de más lejos, pero que uno de sus compañeros los empujó. Al ver que esquivaba la pregunta, Marcelo Tinelli le preguntó directamente al involucrado, que negó estar separado. “Estamos bien”, aseguró, pero nadie le creyó.

“Te veo medio sacadito últimamente, de fiesta en Mar del Plata, te clavás un vino, ahora beso con Coti”, enumeró Ángel. “Estás en el mismo plan que Nico Occhiato pero al revés”, lanzó Tinelli en referencia al conductor de Luzu que acaba de blanquear su romance con Flor Jazmín Peña. El jurado siguió con su análisis y Moria Casán creyó ver en su lenguaje gestual las pruebas de una separación.

“¿Brenda te dejó de seguir en las redes?”, preguntó de Brito y Vanadía continuó con el mismo personaje. “Se ve que se le escapó el dedo”, explicó antes que volviera a hablar Coti: “Yo la conozco mucho a Bren, me parece increíble. Quería usar para la coreo a los chicos del streaming y Cris es el único que estaba disponible porque los otros son gays”, pretendió justificar la participante. “Bren entiende el show”, cerró Vanadía, a la espera del próximo capítulo de la novela.

Además, la trama incluyó acusaciones cruzadas y la participación estelar de Amalia Yuyito González, la mamá de Brenda, quien apuntó directamente a la exGran Hermano. “Cuando tenga 40 años como yo en la profesión, bien visible y reconocida, que me hable. Yo no la registro porque no veo Gran Hermano”. Como era de esperar, la rubia no se quedó callada y contraatacó. “No sé por qué me tira sus años de trayectoria por la cabeza. Nos olvidamos de dónde salimos: ella borró todo su pasado. ¿Se olvida de lo que pasó antes?”, afirmó. En el medio, Amalia la tildó de “buscafama” y Constanza de quererse “levantar” al presidente Javier Milei durante una entrevista.