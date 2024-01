En su regreso a la televisión Mirtha Legrand habló de la importancia del rating y la competencia: “Yo estoy encantada que terminó PH”

Mirtha se siente contenta de que terminara PH

Tras un breve descanso, en el que disfrutó del verano y de diversos espectáculos en Mar del Plata, Mirtha Legrand volvió a la televisión con su clásico ciclo. En el primer programa del año, la Chiqui tuvo una mesaza con Adrian Suar, Guido Kaczka, Maggie Civantos y Muriel Santa Ana donde habló de su preocupación por el rating y la competencia en el medio.

Así las cosas, mientras daba su opinión, reconoció sentirse contenta de que, momentáneamente, PH Podamos Hablar (Telefe), el programa que conduce Andy Kusnetzoff, no esté al aire. Todo comenzó cuando la diva le preguntó al productor argentino, quien recientemente anunció el cierre de Pol-ka, si estaba interesado en el rating. “No”, comenzó diciendo el actor. Ante la negativa Legrand redobló: “Dale, no me mientas”. Luego de unas risas, Suar se explayó más: “Si, cómo no me va a interesar. Si trabajas en televisión te interesa. Después con el correr de los años me fui regulando en la pasión por el rating, cuando empecé era como una batalla que da con uno, con el otro. A veces se sobredimensiona el rating. No siempre es el mejor el de más rating”.

Luego, la diva le consultó si la competencia inmediata era Gran Hermano (Telefe), a lo que el productor respondió que sí. De todas maneras, Suar rescató un lado positivo, y es que esto marca que la televisión está ‘viva’. Inmediatamente, Kaczka se sumó al debate y reflexionó sobre la importancia de los puestos: “A lo largo de los años le dimos valor solo al primero, cada vez más lo único que tiene valor es el que gana, uno solo. Quizás ese sea un error. Por supuesto que querés que te vaya lo mejor posible. ¿Pero harías algo inmoral para ganar?”.

Mirtha Legrand, Adrián Suar Y Guido Kaczka Hablan Sobre El Rating

Ante la pregunta del conductor de Los 8 Escalones, la figura de la televisión no dudó: “No no, es una mala acción, es feo. Yo estoy encantada que terminó PH, es muy audaz lo que digo”. Tras la ocurrencia de Mirtha, los invitados comenzaron a reír.

Días atrás, Suar anunció el cierre de su productora Pol-ka, la cual fundó hace 27 años y fue el alma mater de las mejores producciones televisivas de ficción de la Argentina, congregando a todos los actores consagrados y nuevos. “Será un cierre momentáneo en el 2024, esta vez no haré la clásica ficción que yo hacía todos los años. No sé tampoco cuándo voy a volver a hacer una ficción nacional. La marca sigue. Es como un compás de espera, algo que yo ya venía pensando; por un lado por la realidad que atraviesa el país, y también por la industria en general. Para hacer una tira hoy se necesita mucha inversión”, dijo el actor en una charla con Teleshow.

En esa línea, el tema volvió a ser abordado durante la mesaza y Suar se sinceró al respecto y explicó que aún confía en que el público de novelas existe: “Yo como productor lo sufro, pero también quiero transmitir tranquilidad, perder por 4 puntos no es la muerte de nadie. Al otro le va mucho mejor pero esto es un escritorio giratorio, digo yo que ahora no estoy pasando un buen momento con mis ficciones. En los últimos 2 años me fue mal, me habré equivocado en las historias, siempre hago la autocrítica, algo me equivoqué”.

En su regreso a la televisión, Mirtha habló con Adrian Suar y Guido Kaczka

De esta manera, La Chiqui comenzó la temporada número 56 de su ciclo. A diferencia de lo que ocurrió en las últimas temporadas, pasaron apenas tres semanas del último programa. Mirtha regresó a Buenos Aires unos días antes de lo previsto y se puso a trabajar en este nuevo regreso. Y si bien esta primera mesaza se grabó en Buenos Aires, según informó Ángel de Brito, la conductora tiene pensado realizar algunos envíos desde el Costa Galana, el hotel donde se alojó durante su estadía y desde donde emitía sus programas veraniegos. Para ello deberán ponerse de acuerdo entre la producción que encabeza su nieto Nacho Viale con Adrián Suar como director del canal, para resolver cuestiones económicas y operativos.