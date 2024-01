Adrián Suar: “Estoy transitando un duelo por el cierre de Polka, me tengo que reinventar”

En vísperas del estreno de su nuevo policial en cine, los rumores del cierre del Pol-Ka coparon la agenda. Y Suar respondió todo a Infobae

Para Suar la vida no es lineal, está llena de altibajos. El nunca se acostumbró a estar en un solo lugar, nunca se la creyó. Sabe surfear las olas. Probablemente por su doble condición de actor y productor, y hace 23 años hasta hoy, como gerente de programación de Canal 13, Sabe estar de todos lados del mostrador.

Te puede interesar: Mirtha Legrand vuelve a la televisión: los preparativos de último momento y los invitados confirmados

Esta vez le tocó una dificíl, enfrentar el cierre de la productora Pol-ka que hace 27 años el mismo la fundó y fue el alma mater de las mejores producciones televisivas de ficcion de la argentina, congregando a todos los actores consagrados y nuevos. En una charla distendida y sin condicionamientos, Adrián Suar conversó a solas con Infobae.

-¿Cómo explicás la situación compleja que atraviesa hace tiempo la productora POL-KA, donde vos conservás el 4% y el resto pertenece al grupo Clarín?

Te puede interesar: Facundo Arana lamentó el posible cierre de Pol-ka: “Fuimos todos muy felices trabajando ahí”

-Será un cierre momentáneo en el 2024, esta vez no haré la clásica ficción que yo hacía todos los años. No sé tampoco cuándo voy a volver a hacer una ficción nacional.

La marca sigue. Es como un compás de espera, algo que yo ya venía pensando; por ua lado por la realidad que atraviesa el país, y también por la industria en general. Para hacer una tira hoy se necesita mucha inversión. Sumado a que los últimos dos años no pude encontrar en la pantalla lo que yo quería con las ficciones, es un punto que no lo dejo afuera. Es un compás de espera, también necesito un tiempo para reinventarme. Fueron 27 años ininterrumpidos de la ficción diaria en la pantalla de canal Trece. Entonces, también quiero esperar un tiempo para volver, aún no sé cuándo daré la próxima batalla.

Con la gente que trabaja en Polka se está haciendo un reacomodamiento, que va a llevar un tiempo. Es algo que se sabía y la gente de Pol-Ka lo sabía. También intentamos que no llegara este final y ellos lo saben, muchos lo saben porque me vieron ahí, día a día poniéndole el cuerpo para intentar salvarla, haciendo ficción hasta que no se pudo más.

Inspirado en el nene Carrizo, Suar vuelve al thriler policial con Jaquemate

-¿Muchos actores han salido a el cierre de Pol-ka es muy triste porque muchos dieron sus primeros pasos al formar parte tus ficciones?

-A cada actor que pasó por polka solo agradecerles, a todos los directores, guionistas, vestuaristas a la gran familia de Pol-ka. Yo la pasé muy bien todos estos 28 años. Siento que es un cierre de una etapa para abrir otra. Yo obviamente me moriré produciendo. Creo que mientras yo tenga la pulsión de seguir, lo voy a hacer. Seguiré haciendo teatro, haciendo en cine, trabajaré para plataformas con alguna idea, actuaré, produciré. Eso lo voy a hacer siempre y seguramente me armaré para mi próxima batalla.

-¿Cómo estás ahora?

-Ahora estoy en una etapa de duelo, para volver cuando sea, y cuando la televisión argentina me dé la posibilidad. Porque yo amo la tira, es más de todo lo que hago, lo que más me gusta es hacer ficción diaria. Ojalá que pueda volver, que yo me pueda reinventar y que la gente me dé la posibilidad de poder hacer una tira de nuevo. Y la industria, en realidad, más que la gente, la gente siempre quiere ver ficción.

Jaquemate. la nueva película de Suar

-¿Volvió tu personaje el “Nene Carrizo”, tu papel en “Polildron”

-Un nene grande (se ríe) Es el género de acción, y tiene ciertas reglas. Este tipo de las películas hay perseguir al enemigo, Te persiguen, hay que resolver algo, te defendés y atacas. Además “Jaquemate” te entretiene te reís y tiene mucho despliegue y efectos especiales.

-¿Son como distintos superhéroes que se juntan contra el mal en el mundo?

-Es un combo porque son como agentes internacionales que viven en diferentes países, pueden ser de Argentina, de Estados Unidos, en este caso España, Israel, México, la fusión de cada uno y que percibiste es lo que percibimos nosotros cuando la hicimos, luchar contra el enemigo. La verdad que nos reímos mucho, trabajamos mucho, le pusimos el cuerpo a la acción Pero fundamentalmente nos divertimos mucho.

¿Cuántos meses estuvieron filmando?

-Más de dos meses, y aproximadamente, otro mes y medio de ensayo de toda la parte de acción, de hecho hice un entrenamiento físico especial, en total fueron como cuatro. Y salió todo como se esperaba, un producto redondo, que esperemos al público le guste.

-¿Y la elección de los actores participaste?

-Fue una charla junto con Amazon para decidirlo en conjunto, es un elenco

dónde personificamos agentes internacionales y pueden ser de Argentina, de Estados Unidos ,en este caso se sumó España, Israel, México Nos llevamos muy bien con Tsahi Halevi que es el israelí, con Maggie Civantos, la española, y con José Eduardo Derbez, que es el actor mexicano, junto con Charo López, que es la actriz argentina, Mike Amigorena, Benja Amadeo, con todo el elenco, los técnicos, todos cada uno con su función.

-¿Y en la dirección participaste con Jorge Nisco?

-Cuando actúo no, nadie mejor que Jorge Nico para dirigir este tipo de películas de acción. Ya lo he hecho, en Comodines en Poliladron. Lo conoce muy bien, es excelente como lleva a todo el equipo. Es un director muy sólido que hace muy bien el género y además cuando actúo tengo que estar muy concentrado para actuar, tengo que concentrarme, estar ahí, en lo que sucede, para actuar, para ponerle el cuerpo, para correr…

(noticia en construcción)