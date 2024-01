Anto Macchi y Hernán de Laurente, enamorados y marcando tendencia en Punta del Este

Anto Macchi y Hernán de Laurente, enamorados en Punta del Este

Atrás quedaron los tiempos de las cámaras a rollo y las reuniones con familias y amigos para compartir fotos y anécdotas de las vacaciones. Hoy en día, todo pasa por las redes sociales, un termómetro para que los veraneantes compartan sus experiencias con sus seguidores. Y en esta práctica no hay diferencias entre los famosos y los anónimos, más allá del caudal de las interacciones y los paisajes.

En las últimas horas, la modelo Anto Macchi compartió un pequeño álbum de su estadía en Punta del Este junto a su pareja, el empresario Hernán de Laurente, y un grupo de amigos. De día y de noche, la conductora reflejó tanto el relax en las playas como las salidas a los diferentes eventos que ofrece el balneario uruguayo, uno de los preferidos por las celebrities para esta época del año.

“Moments” tituló la rubia para graficar las postales, donde resalta el inmenso cielo celeste libre de nubes. Allí posó con uno de los accesorios que marcaron el pulso de la moda esteño: los sombreros. Al rigor estético que impone la moda, se le suma su funcionalidad, ya que los bordes y alas permiten una mayor protección del sol, y el pretendido toque retro que lo hace distintivo y único.

Anto combinó el sombrero con otro clásico de todos los tiempos, como los lentes oscuros, y una gama de vestidos tejidos, más cortos o más largos, en otra de las tendencias de la temporada. Con un estilo igualmente tradicional pero más descontracturado, Hernán optó por una camisa de bambula blanca y un short de baño negro, acompañado por un buzo estilo canguro negro para matizar la caída del sol.

A la hora de pensar en su look para los paradores, la modelo mantuvo el blanco propio de las actividades diurnas, combinado con shorts de jeans y botas tejanas marrones. Así, la pareja se mostró más enamorada que nunca y disfrutando de sus vacaciones en soledad y con amigos. Vale aclarar que Hernán en uno de las personas más cercanas a Marcelo Tinelli, de quien es socio en un proyecto vinculado a la industria vitivinícola.

De hecho, la pareja formó parte de la fiesta que el conductor del Bailando dio en su casa de La Boyita para recibir el año. Allí estuvieron los cinco hijos del presentador -Micaela (llegó de sorpresa junto a su pareja Lisandro López, provenientes de México), Candelaria, Juanita, Francisco y Lorenzo-, su novia Milett, su inseparable primo Luciano El Tirri y su círculo más cercano. También formaron parte de algunas de las tomas registradas para Los Tinelli, el reality familiar que se verá por Prime Video y que va cobrando forma.

Antes de emprender el viaje al Este, Anto le dedicó un emotivo posteo a Hernán, reflexionando sobre los años que llevan juntos. “Mi compañero de ruta, el que me banca siempre en las buenas y en las malas. Que cada día que pasa me demuestra su amor, cariño, respeto, fidelidad, complicidad, amistad”.

En su texto, que acompaña una serie de fotografías tomadas en un evento, la modelo refiere a esa complicidad única que surge del amor. “Me mira y entiende/ conoce mas que yo misma, me aconseja, me mima. Mi taurino, peleador y caprichoso, que se sale siempre con la suya... Pero tan gracioso. Real, mi complemento opuesto. Somos iguales y a la vez tan diferentes”, expresó, y cerró acaso con la que sea la clave de su relación. “Te amo con todo mi corazón, sé que es re cursi, lo odiamos, pero me salió y lo mandé. Gracias por sacarme todos los días una sonrisa”.