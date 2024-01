Alberto Cormillot volvió a la radio tras su internación y habló de su estado de salud (Radio Mitre)

Alberto Cormillot, el destacado médico nutricionista, fue ingresado de emergencia a una clínica de Buenos Aires el pasado viernes por la noche, tras presentar un cuadro de deshidratación. Su estado de salud generó inquietud entre sus allegados y el mundo del espectáculo. La génesis de la situación, según declaraciones de su esposa, Estefanía Pasquini, se desató cuando él se encontraba “medio perdido”. De inmediato, fue trasladado a una clínica para recibir tratamiento de rehidratación.

Las medidas adoptadas por el equipo médico buscaron estabilizar el estado de Cormillot, que requería atención inmediata. La pronta reacción de su esposa y la rápida atención médica resultaron claves para el manejo de la situación. Este evento generó una ola de preocupación y expectativa por parte de sus seguidores, así como de los profesionales y personalidades del ámbito de la salud y la nutrición, quienes reconocen a Alberto Cormillot como una figura prominente en dichas áreas.

Sin embargo, pasadas las horas, fue el propio médico el que se contactó con Teleshow para llevar tranquilidad en primera persona. “¡¡Ya estoy mejor!!”, expresó en un mensaje de audio por WhatsApp para demostrar la evolución de su cuadro y agradeció la preocupación por su estado de salud. Pasados tres días en la clínica, su esposa y la madre de su hijo Emilio, comunicó la noticia más esperada: “Por suerte, nos vamos de alta”.

Alberto Cormillot volvió a la radio tras su internación

Fue entonces que debido a su rápida evolución, la mañana de este miércoles el profesional regresó a la radio, donde comenzó explicando: “La verdad es que lo que tuve fue una gastroenteritis, no sé si merecía tanta repercusión. Pero previamente a la gastroenteritis había tenido una lesión en la boca, un afta, que no terminaba de curarse, por lo cual no tomaba líquido, es que me dolía mucho”.

Tras ello, llegaría el momento de realizar los estudios pertinentes: “Me internaron, y finalmente en un día y medio estuve mejor, me atendieron muy bien, fenómeno, y después ya estaba bien”, para luego explicar que “hay dos antecedentes, porque yo he tenido dos series de antibióticos, por un problema dental, y los antibióticos pueden barrer la flora, y además yo estoy operado del intestino, tengo un intestino corto, por lo que para una persona puede tener un impacto intestinal mucho menor, al tener la mitad del intestino es distinto”.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot junto a su hijo Emilio

Respecto de la evolución, expresó: “El hecho es que a las 24 horas me rehidraté y creo que no volví a casa porque era domingo y es más complicado. Aproveché a descansar y estuve con la familia, Estefi y Emilio se internaron conmigo. y Emilio se la bancó muy bien, aunque cada tanto lo sacaban un rato a caminar. Pero la verdad, muy bien acompañado, muchos llamados de la gente”.

Incluso detalló sobre el estado público que tomó la noticia: “Yo me enteré por los medios de que estaba internado, porque me estaban revisando y Estefi me dice: ‘¿Vos estás internado?’ ¿Cómo voy a estar internado si me están estudiando? ‘Porque me llamaron de los diferentes portales porque estás internado. Se ve que alguno me vio y pensó que era por eso. Muchos llamados de gente muy querida, agradezco a todos, gente muy cariñosa, parientes. Por cada llamado de prensa, eran 99 llamados de gente que se interesaba en saber cómo estaba”.