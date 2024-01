Lali Espósito habló de las críticas recibidas y lloró al aire: “Me estás matando”

La emoción de Lali Espósito (Video: Olga)

En las últimas horas, Lali Espósito utilizó su cuenta de X (ex Twitter), donde cuenta con casi siete millones y medio de seguidores, para realizar una aclaración relevante sobre su trayectoria profesional. Enfatizando su compromiso continuo con la música, la artista compartió que seguirá trabajando en su rol musical y que tiene numerosos proyectos previstos para el año 2024, que acaba de comenzar. Vale la pena recordar que la reconocida intérprete dio sus primeros pasos en el mundo de la música como integrante de Teen Angels, la banda creada por Cris Morena mientras protagonizaba la ficción infantojuvenil Casi Ángeles. A lo largo de los años, la artista decidió apostar por una carrera en solitario como cantante, alcanzando éxito en el rubro y realizando giras mundiales con los distintos discos que ha lanzado desde entonces.

Lali Espósito habló de las críticas recibidas y de las palabras que la emocionaron. La cantante se presentó en el estudio de streaming del canal Olga en Punta del Este (RS Fotos)

En el mensaje compartido en las últimas horas, Lali no solo subrayó su compromiso continuo con la música, sino que también hizo un anuncio especial para sus seguidores. Prometió que se sumergirá en la creación de lo que considera será el mejor disco de su carrera, acompañando la declaración con emojis que reflejan una sonrisa, uñas pintadas, un signo musical y un corazón rodeado de fuego. Los fanáticos, sin duda, esperan con entusiasmo los próximos estrenos de la talentosa artista. Es en medio de ese panorama se presentó la mañana de este lunes en los estudios de Olga en Punta del Este, en el ciclo que conducen Fer Dente, Papryka, Martín Rechimuzzi y Cande Vetrano, quien conoce a Lali desde chica, ya que ambas compartieron cartel en Chiquititas cuando eran apenas unas niñas.

Así, luego de una llegada que sorprendió a todos, en la que se trepó al escritorio, dio rienda suelta a su desparpajo. Respecto a las críticas que recibe, Lali destacó: “Por algún motivo, creo que es una pulsión de vida que tengo; no me permito que esas balas me toquen. La bala por la bala, no, pero sí otras, como la normativización. Pero esas balas no entran porque no tienen que ver con tu construcción real, no tienen que ver con quién eres en realidad, tienen que ver con quién el otro quiere creer. Y después de eso está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo, al final”. En un momento de la charla, Espósito no contuvo las lágrimas mientras sus colegas la describían con elogios. La situación se tornó emotiva cuando su compañero Fer Dente invitó a Cande a hablar sobre la artista, destacando la dificultad de encapsularla en definiciones simples debido a su constante evolución.

Lali en el canal Olga en Punta del Este

En el lapso de la entrevista, tanto Cande como Fer compartieron impresiones sobre Lali, mencionando que, a pesar de ser “difícil de definir”, la consideran “una persona maravillosa y generosa que ejecuta todo desde el amor”. Ante las palabras de sus amigos, la invitada se mostró profundamente conmovida, expresando su afecto y agradecimiento entre lágrimas: “Estoy llorando debajo de los lentes. Te amo, amiga”, confesó, resaltando el fuerte lazo que las une. Cande prosiguió con sus palabras, lo que incrementó aún más la emoción de la cantante. “Me estás matando. Te amo, amiga”, enfatizó Espósito, mientras se secaba las lágrimas de sus mejillas. Este momento íntimo y genuino reflejó la estrecha relación y el apoyo mutuo entre ambas artistas.

La llegada de Lali al estudio

Lali en Olga (RS Fotos)

Por otro lado, la multipremiada artista celebró, a través de su cuenta de Instagram, el aniversario del lanzamiento de “Disciplina”. “Se cumplen dos años de la canción que cambió todo. ‘¡Disciplina!’ El proceso creativo de este disco y cómo fue mutando en estos dos años la narrativa me transformaron”, se sinceró sobre su éxito rotundo. “No saben cuánto”, enfatizó al respecto. “Gracias. Viva el pop siempre”, agregó en la red social en la que tiene 12 millones de seguidores. Y también hizo referencia al tema en X: “Disciplina, mi religión”. Entretanto, recordó que semanas atrás estrenó “Mi Fiesta”, que realizó junto a Peter Lanzani. “Un mes del lanzamiento de ‘Lali Deluxe’ con su vinilo y su cortometraje ‘Mi Fiesta’”, escribió la intérprete de “¿Quiénes son?” y agregó el emoji de un corazón rojo y una llama de fuego.