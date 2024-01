Stefy Xipolitakis se mostró en bikini en Mar del Plata y vivió un día a pura música y diversión

Stefy Xipolitakis Vacaciones Mar del Plata

Música, diversión y relax total, Stefy Xipolitakis aprovechó los primeros días del año para distenderse y recargar energías desde la costa atlántica. Alojada en Mar del Plata, la influencer mostró cómo vive el verano y qué hace en sus vacaciones.

Desde temprano, la modelo compartió en su Instagram cómo comenzó su día de descanso en la ciudad costera. Luciendo una bikini amarilla, la joven entró en su departamento y habló ante sus más de 320.000 seguidores. “¡Opa!, la habitación, ¿quién me está esperando con la habitación abierta? Miren lo que es esto. No, esto no”, dijo la cantante al encontrarse con su amiga boca abajo recostada sobre una cama.

Luego, a forma de broma, Xipolitakis habló haciendo referencia al físico de su compañera: “Amiga, qué estacionamiento hay ahí. ¿Qué es eso?”. Así, luego se dirigió al balcón y mostró cómo se encontraba el cielo. Una vez afuera, comenzó a cantar la letra de ‘El Finde’, una de sus canciones: “Te gusta que sea mala, en la cama te traté como una diabla, en comerte nadie me iguala. Soy tu maldita que al oído te habla”.

Stefy Xipolitakis lució una bikini amarilla

La mediática lanzó su carrera a finales de 2022 y desde entonces publicó diversos temas. Entre ellos se destacan ‘Vamos a Bailar’, con más de 280.000 reproducciones en las plataformas; ‘Sola’, con 132.000; y ‘Oye’, con 140.000 vistas. Su debut fue con ‘Quiero’, un videoclip donde luce diferentes looks urbanos y está acompañada del streamer Markito Navaja. Juntos recrean un romance que empezó siendo prohibido, pero termina haciéndose posible. “Esta canción y video son muy importantes para mi; es la primera, con esta salgo a la calle, gente”, escribió en su momento la hermana de Vicky Xipolitakis en una publicación donde palpitó el estreno.

Horas después, la modelo se dirigió a la playa. Bajo la frase “¿quién dijo que el paraíso no existía?”, la influencer mostró cómo es el complejo donde se aloja. Desde el desayuno con tostadas y miel hasta la pileta, la artista compartió todo en sus redes sociales. Luego recorrió la costa, donde atravesó senderos de madera que conducían al mar y caminó entre las piedras.

Con el sol ya cayendo sobre el horizonte, Xipolitakis aprovechó el fin de la tarde para relajarse y contemplar el paisaje. Ante la belleza del panorama, tomó su celular y mostró el lugar donde se encontraba. Entre médanos, chalets y el mar, la joven aprovechó para conectar con el ambiente. Así, abrigada con una campera por el viento que corría, se grabó disfrutando del sol frente a la bandera argentina.

Stefy Xipolitakis anunció que se centrará en sacar nueva música (Gustavo Gavotti)

Después de subir su contenido a las redes sociales, y con el día a punto de terminar, la modelo reflexionó ante la pregunta de una fan. “¿Cuál es el recuerdo más feliz de tu vida?”, le consultaron. Con un pacífico paisaje de fondo, en el que se veían las olas rompiendo en la escollera de Mar del Plata, la mediática respondió: “Mis momentos más felices son con mi familia de sangre y de corazón, mi perrita, la música y el mar. Me encantaría tener a mis abuelos y a mi otra perra acá, pero Dios tuvo otros planes. Tengo la necesidad de contarles y mostrarles todo lo que me está pasando, pero sé que son ellos los que me están ayudando desde ahí. Uf, cuánto los extraño”.

Así, luego de haber recargado energías, conectarse con la naturaleza y despejar su mente, Xipolitakis emprendió la vuelta a la ciudad. La modelo habló al respecto al responder otra de las preguntas de sus seguidores, la cual decía: “¿Cómo la estás pasado? ¿Vas a hacer algún show próximamente? Se te ve radiante”. Ante la consulta, la influencer respondió dando por finalizado su día y poniéndo su atención en su trabajo: “Volviendo a Baires a meter música al estudio. Este año se pica, cómo no voy a estar feliz”.