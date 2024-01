Mirtha Legrand continúa con su recorrida teatral y confirmó qué sorpresa planea para el cumpleaños de Susana Giménez

Mirtha Legrand habló sobre su recorrida teatral y reveló si asistirá al cumpleaños de Susana Giménez (Video: Socios del espectáculo)

Luego de un 2023 lleno de trabajo y compromisos, Mirtha Legrand se tomó los primeros días de enero para vivir el verano en Mar del Plata. De esta manera, la diva aprovecha para reunirse con amigos y por la noche suele ir al teatro. Incluso entre los famosos que hacen temporada se pelean para que Chiquita vaya como invitada de lujo a sus respectivas obras.

Te puede interesar: Después de la polémica, Mirtha Legrand fue a ver a Fátima Flórez en Mar del Plata: “Ha nacido una estrella”

Desde su llegada a La Feliz, Mirtha fue a ver diversos espectáculos, como Bossi Live Comedy, Fátima al 100% y Perdidamente, entre otras. A la salida de uno de los teatros, habló con Socios del espectáculo (El Trece) sobre su agenda cargada de eventos en plenas vacaciones. “Me invitaron todos, querían que viniera, los tres, los cinco, los diez, todos..”, aseguró la conductora.

Cuando le preguntaron sobre la obra de Fátima Florez, Legrand respondió: “Ella es graciosa”. Además opinó que la vio muy “enamoradísima” del Presidente Javier Milei. Cabe recordar que la humorista y el economista se conocieron en su programa. Luego de blanquear la relación, volvieron a compartir la mesa con Chiquita.

Te puede interesar: La emotiva canción que Martín Bossi le cantó a Mirtha Legrand tras su visita al teatro

Entre sus compromisos, la conductora tiene previsto hacer una escapada a Uruguay y darle una sorpresa. “Voy a ir para el cumpleaños de Susana (Giménez)”, explicó la diva, que participará del cumpleaños de su gran amiga que está en Punta del Este, realizando su temporada despedida de la comedia Piel de Judas. La diva de los teléfonos cumplirá 80 años el próximo 29 de enero.

Mirtha Legrand y Martín Bossi salieron del teatro de la mano

Por otra parte, en el espectáculo de Martín Bossi, Mirtha no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas por las cariñosas palabras que le dijo el artista, quien incluso le cantó el tema “Yo no soy tu prisionero”. Fiel a su estilo, el capocómico le dijo en tono irónico: “Te tengo que decir una cosa. Te prometí mariachis. La fanfarria Alto Perú, íbamos a cortar la calle. Pero ahorita no podemos cortar porque el que corta no cobra. Así que conformate con los churros (le regaló una bolsa de churros). Tenés una gran mesa acá de mil personas que te aman. Compartiste una noche de amor y quiero saber qué sentiste esta noche en mi casa, porque siempre te voy a visitar yo. Contame”.

Te puede interesar: La agenda de Mirtha Legrand en Mar del Plata: descanso, salidas nocturnas y una ovación muy especial

Claramente sensibilizada por el momento, Chiquita tomó el micrófono y miró fijamente al actor. “Yo no puedo decir con palabras lo que sentí. Estoy tan emocionada. Realmente este jovencito es un genio. Un genio absoluto. Nos hace pensar. Nos hace reaccionar. Nos hace querer a nuestro vecino. Mira esto. Es extraordinario. Lo que hacés es extraordinario. No sé cómo se llama esto, pero lo que hacés es maravilloso”, le expresó la diva con la voz quebrada. Ante las palabras de ella, Bossi solo le llegó a exclamar: “Te amo”.

Luego del espectáculo, Mirtha Legrand fue invitada por el empresario teatral Carlos Rottemberg a una comida íntima en un exclusivo restaurante cinco estrellas de la ciudad balnearia junto a Martín Bossi y los amigos íntimos de la diva.

Actualmente, la figura del espectáculo está alojada en la suite diplomática del Costa Galana. Normalmente cena en el nuevo restó del lugar, de cinco cubiertos. En el resto del mes tiene apuntadas una serie de obras que le gustaría ir a ver, como por ejemplo Kinky Boots, el musical dirigido por Ricky Pashkus que es protagonizado por Federico Bal, Sofía Pachano y Germán Tripa Tripel.

En los días siguientes, los planes de la diva ya están definidos. En tan solo unos días, Legrand dejará La Feliz ya que el próximo 20 de enero está pautado su regreso a la televisión, según lo confirmó su nieto Nacho Viale, productor del ciclo, y corroboró la propia Mirtha: “Van a estar Adrián Suar y Guido Kaczka”.