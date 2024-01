La playa, el reality que prometía ser un éxito pero que terminó sin audiencia, y sin un ganador

El reality La Playa (YouTube: MatiasSchiavone)

La fórmula es siempre la misma: un grupo de personas que no se conocen entre sí deben convivir y ocuparse de las actividades diarias del inmueble que ocupan. El formato ampliamente conocido de los reality shows de convivencia no cambia tanto en su esencia, pero es históricamente un generador de altos índices de audiencia en la televisión mundial. Y Argentina no es la excepción. Este fenómeno que se intensificó con la llegada de Gran Hermano en 2001, siempre encontró la forma de permanecer en la pantalla chica capturando la atención del público en cada uno de los formatos que se replicaron.

Fue por aquel entonces y tomando como parámetro esos buenos niveles de audiencia, que el canal América hizo su aporte a la industria. Primero fue el turno de El bar, donde los participantes no sólo tenían que convivir en una casa sino que también debían administrar y atender un bar al que asistía público en general. Fue un éxito y entonces fueron por más. Así fue como en los últimos días de 2002, presentaron en su programación a La playa, un programa que prometía ser una de las grandes apuestas para el verano y pese a que en esa época del año se sabe que los niveles de audiencia bajan, se especulaba que con este desembarco aún se podían llegar a replicar números similares a los obtenidos durante el año.

La convocatoria, a través de los medios gráficos, se realizó apenas un mes antes de su salida al aire, en noviembre de 2002, con una propuesta difícil de rechazar: “¿Querés vivir el mejor verano de tu vida y ganar $100.000?”, rezaba el anuncio sobre el casting a realizarse en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Se presentaron más de 10 mil personas.

El aviso con la convocatoria para el reality La Playa (TW @TintaOjo)

El ciclo conducido por Ale Lacroix, quien se desempeñaba como VJ en la cadena MTV, se transmitía en horario estelar, de domingo a viernes, de 22 a 23 horas. El formato incluía a doce participantes que además de regentear un restaurante -como ya había pasado las dos exitosas temporadas de El Bar en esa misma pantalla-, debían también enfrentarse a una variedad de desafíos físicos y de resistencia, como ya se había visto en Expedición Robinson por El Trece.

Para los seis hombres y las seis mujeres que pugnaban por el premio se construyó un complejo en la playa de Pinamar donde debían convivir. Así, por caso, el predio incluía un restaurante con dos barras, además de un escenario, y una casa con piscina, un área deportiva y un estudio de radio y televisión. Los participantes, entonces, tenían la tarea de administrar el bar del parador y mantener la playa en óptimas condiciones, entre otras cuestiones del quehacer diario. Pero además, tenían una serie de actividades competitivas en la que los concursantes que se destacaban en estos juegos gozarían de inmunidad, evitando ser votados tanto por sus compañeros como por el público.

El anuncio del reality La Playa en los medios gráficos (TW @TintaOjo)

“Los juegos serán semanales y algunos serán de competencia física como un adventure race (trekking, mountain bike, resistencia y pruebas especiales), búsqueda de un punto de encuentro con caballos, sandboard y cuatriciclos; pruebas con cuerdas, jumar, tirolesa y rapel; paracaidismo y diferentes pruebas de orientación, y otras de ingenio”, detallaban desde la producción. En la prensa también hubo una intensa campaña en favor de este nuevo producto, con varias líneas respecto de cada uno de los participantes además de dejar en claro los días y horarios en que el ciclo se transmitiría. Así, horas antes de que hiciera su estreno, se presentó uno por uno a los 12 participantes.

Entonces, la audiencia pudo conocer así a Marco Alí, de 22 años, profesor de aerolatino y con un pasado viviendo en Fuerte Apache. Otro de los participantes fue Juan Alvarenga, de 22 años, vendedor ambulante de empanadas que entrenaba boxeo. También fue parte del ciclo Adrián Antonietti. un mendocino de 30 años que se dedicaba a la enología y era propietario de una bodega.

Otro de los integrantes masculinos fue Pablo Ferreira, de 24 años, oriundo de Villa Devoto, profesor de Educación Física y quien se consideraba un chico de barrio. Entre los jóvenes de la casa también estaba Mariano Ferretti, un instructor de buceo, abogado y profesor de sociología de Barrio Norte, de 26 años. El último de los varones presentados fue Matías Schiavone, un músico y diseñador de páginas web de Paternal de 25 años.

Así se presentó a los participantes del reality La Playa

Por el lado de las mujeres, se presentó en pantalla a Carla Bacchiocchi, una marplatense bartender de 28 años, quien aseguraba que le gustaba bailar salsa. También fue parte del ciclo Mariana Bustamante, una empleada de un bar de 21 años. Una de las que desde un comienzo captó la atención del público fue Jay Casal, una modelo porteña de 26 años quien afirmaba que su noche ideal incluía música y bebidas exóticas en la orilla del mar.

Mechi Demasi fue otra de las participantes, de 24 años, oriunda de Barrio Norte, maquilladora y empleada de un solárium. Otra de las que fue parte del ciclo fue Marina Vlasics, una joven de 26 años de zona oeste, de Castelar, propietaria de un bar-pool. La sexta participante anunciada fue la ahora reconocida diseñadora de modas Paz Cornú, que en ese entonces tenía 25 años. En su ingreso al reality fue presentada como expareja de Martín Barrantes, quien en ese entonces era el marido de Pampita.

El programa debutó el 29 de diciembre de 2002, con poco menos de 6 puntos de rating, algo bajo según lo esperado, y con la problemática de no lograr que los espectadores empaticen con los jugadores, algo que es básico en este tipo de contenidos. De ese rating en el inicio, poco a poco se fue perdiendo el interés, y la repercusión mediática también bajó pronto.

Charly García de visita en La Playa (Video: YouTube)

Es más, ni Charly García logró convencer a los televidentes de que se sumaran, pese a la extensa visita que realizó en una de las jornadas. Allí, además de zapar y cantar algunos temas, contestó las preguntas de los participantes, entre la que sin dudas estuvo consultarle qué pasaba por su cabeza al momento de tirarse a la pileta en el hotel mendocino.

En ronda, los participantes escucharon las anécdotas de Charly García

Las semanas fueron pasando y debido a que la audiencia ya casi no acompañaba al proyecto, a mediados de febrero, luego de que el conductor se despidiera como si fuera una jornada más y quedando aún cuatro competidores, Marina, Pablo, Matías y Juan, el canal comenzó a promocionar la nueva programación para el horario de las 22. El ciclo se levantó y el dinero del premio se dividió entre los cuatro. Y los pocos espectadores que aún seguían las instancias, se quedaron así sin un final.