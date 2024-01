La China Suárez se cansó de las críticas y les respondió a quienes la cuestionan por su vestimenta

La China Suárez se cansó de las críticas a su vestimenta y se expresó en duros términos (IG sangrejaponesa)

La China Suárez se cansó de las críticas recibidas en las redes sociales y expresó su firme rechazo. Particularmente el foco está en aquellas personas que se centran en su vestimenta y en su físico, luego de publicar una serie de fotografías en que se la podía ver con un conjunto rosa y moños blancos en su pelo.

La actriz inició su declaración en Instagram respondiendo a los comentarios negativos y despectivos que surgieron tras su última publicación en dicha plataforma, donde enfatizó su independencia y autonomía en cuanto a su estilo personal, destacando que su forma de vestir varía según su estado de ánimo y preferencias, y que no busca la aprobación de terceros.

"Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes", afirmó la China Suárez (IG sangrejaponesa)

“Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes”, comenzó su relato en la red donde cuenta con más de 6.5 millones de seguidores.

Para finalizar, simplemente acotó: “Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”. Así manifestó su rechazo a las etiquetas y estereotipos impuestos, invitando a sus detractores a reconsiderar sus propias creencias y prejuicios.

Una de las imágenes subidas por la China Suárez en su último posteo en Instagram (IG sangrejapónesa)

Sin embargo, allí no quedaría todo, ya que aún afectada por los comentarios hostiles hizo un llamado a sus críticos para que dejen de interactuar en sus redes sociales o que se abstengan de realizar cuestionamientos. Con una mención a su edad y a la satisfacción con su vida, Suárez concluyó su mensaje, instando a sus seguidores a acostumbrarse a su estilo de vida o a abandonar su espacio en las redes, todo expresado con un tono de firmeza y convicción.

“31 muy bien vividos. Y esto recién empieza. Así que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con amor”, destacó la pareja de Lauty Gram, comentario que cerró con la figura de un corazón rosa.

Es que la publicación, en la que se pueden ver una serie de fotografías en el comienzo de 2024, comenzó a recibir comentarios contrarios a la forma en que se viste, usando como parámetro su edad, con expresiones como: “A mí no me cae mal la China, pero como que demasiado se viste como nena”. o “Es el precio de la exposición, no siempre van a decirte cosas que querés escuchar. Y no tenés 20, es lo cierto”.

Sin embargo, entre las voces a favor de la China, la que más se destacó es la de la politóloga y activista por los derechos de las mujeres Florencia Freijo, quien aseguró: “Un varón pendeviejo se tatúa, se tiñe el pelo de gris, jamás sale con mujeres de más de 30 años: ídolo, capo máximo, le chupan las medias en todos lados, estrella máxima. Sobre este perfil, puedo citar no menos de 10 ejemplos al hilo, de forma veloz. Una mujer se pone ‘atención’ dos moños en la cabeza y es una ‘pendevieja’. ¿Saben qué les molesta a ustedes? Les molesta que ella tenga la libertad que ustedes no se animan a sentir en sus propias vidas”.

“Mujeres que actúan como rectoras de la vida de las otras, así dispersan sus inseguridades e infelicidad, en un intento estéril de que todas las demás las observemos y tengamos sus mismos complejos, sus mismas inseguridades. Así fuimos educadas, así las infelices que comentan acá educan a las que miran: nos enseñan que si no nos ‘comportamos como se debe’ vamos a perder credibilidad, reputación, y hasta van a animar a cuestionarnos ¡como madres!”, continuó la profesional.

La China Suárez volvió a referirse al tema en sus historias de Instagram (IG sangrejaponesa)

Incluso, afirmó: “Si miraran con lupa a los varones como miran a las demás, el mundo sería otro. Pero además me da terror los niveles de exigencia. En el fondo les jode que una mujer con tres hijos no quiera ser ejemplo de nada. Todo el tiempo búscamos que haya ‘mujeres ejemplares y buenas’ porque eso significa que ‘no joden a nadie’”.

“Para ustedes es una amenaza que una mujer con tres hijos pueda ser buena madre, disfrutar de su erotismo, disfrutar de sus parejas, disfrutar de sus viajes y su dinero. Es el espejo en donde no se atreven ustedes a mirar sus propios deseos. Tienen sus deseos tan reprimidos que es mejor criticar, que enfrentarse a la durísima verdad de ver en ese reflejo lo resentidas que están. Ojalá este 2024 se animen sin duda a tener una vida tan plena, tan enfocada, tan ocupada, que cuando vean a otra mujer feliz sientan que estamos en un mejor camino para todas, en un mundo que históricamente nos quiere apagadas y competitivas con las otras”, cerró.