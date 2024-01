El crudo testimonio de Celina Rucci sobre su lucha contra la leucemia: “Saqué fuerzas que no imaginé tener”

El crudo posteo de Celina Rucci sobre su enfermedad

A comienzos de 2020, Celina Rucci tomó la decisión de radicarse en Nueva York para seguir su vida junto a su pareja, el cirujano Federico Girardi. Alejada de la exposición de otro tiempo -supo protagonizar éxitos en las carteleras teatrales y fue campeona de Bailando por un sueño, al poco tiempo sorprendió y preocupó a todos cuando que tenía leucemia. “Por decisión propia, decidí ocultar”, dijo la actriz en aquella oportunidad, explicando por qué había estado tanto tiempo callada y por qué lo estaba haciendo público.

La noticia se lo dio su marido en la intimidad y ella la hizo pública en mayo de 2020. “Fui al baño, agarré un toallón, me lo puse en la cara y grité. Lo que sentí fue una mezcla de bronca e ira”, contó la actriz, que encaró a su esposo y le hizo la pregunta clave: “¿Tiene cura o me voy a morir?”. El camino fue un tratamiento difícil, que comenzó a dar sus frutos y experimentó una mejora, con altas y bajas físicas y anímicas. “Tuve miedo, pero lo combatí con risas y humor, tuve ansiedad, cómo todos por no saber si había un futuro, pero me propuse vivir cada día como único e inigualable”, reveló un año después.

En las últimas horas, la actriz volvió a hablar del tema en medio de los habituales balances de fin de año. “Otro año, otra etapa superada”, escribió en su cuenta de Instagram el primer día del año. “Este 2023 fue bastante duro, pero sirvió para superarme otra vez”, puntualizó, antes de detallar los inconvenientes por los que había transitado durante su recuperación.

El posteo de Celina Rucci llevando tranquilidad a sus seguidores

“Esta enfermedad me volvió a poner en stay by, hubo momentos de mucha incertidumbre, miedo y dolor pero siempre abundó la esperanza y saqué fuerzas que nunca mi imaginé tener”, admitió. “Este fin de año y comienzo del nuevo quiero dedicarle este posteo a todos aquellos amigos que están atravesando por circunstancias desafortunadas, a ellos y a las personas que los rodean. Darles todo mi amor y pasarles un poco de esperanza. Porque ¿qué sería de esta vida si no tenemos esperanzas?”, continuó, y cerró con un mensaje contundente: “Fuck 2023, Hello 2024″.

La actriz acompañó el texto con imágenes de lo que habían sido sus últimos 12 meses. Allí convivieron momentos felices, rodeada por familiares y amigos, y disfrutando de la vida, con otras postales de la enfermedad, en hospitales, bajo tratamiento o realizando los ejercicios de rehabilitación. En ambos casos, un hilo conductor: la sonrisa en su rostro. Muestra que se mantiene fiel a esa manera de encarar este desafío que le planteó la vida, desde aquella vez que le preguntó a su marido si valía la pena luchar para seguir viviendo.

La publicación cosechó miles de reacciones positivas, en los que primaron mensajes de esperanza. Pero también de cierta preocupación, al advertir un retroceso en su recuperación. Por este motivo, Celina volvió a acudir a sus redes, y en sus historias de Instagram subió una fotografía en la que se la ve sonriente con fondo de atardecer: “Perdón, no los quise preocupar, mi último posteo fue mi 2023, hoy estoy sana y muy agradecida de esta nueva oportunidad. Feliz 2024″.