A un año del diagnóstico de leucemia, Celina Rucci aseguró: “Me vi frente al espejo pelada, hinchada y dolorida, pero sonreía de felicidad”

“Hoy es un día muy especial para mí y para todos mis seres amados. Hace un año, mi vida cambió completamente", dijo Celina Rucci acerca de su diagnóstico de leucemia

En marzo pasado, Celina Rucci sorprendió al revelar su lucha contra una leucemia: “Por decisión propia, decidí ocultar”, dijo acerca de la decisión que tomó sobre el diagnóstico que había recibido a fines de mayo de 2020. Y tras un tratamiento de quimioterapia, la actriz radicada en Nueva York comenzó el camino hacia la recuperación.

Hoy, a un año de enterarse de que tenía la enfermedad, Celina se expresó en su cuenta de Instagram: “Hoy es un día muy especial para mí y para todos mis seres amados. Hace un año, mi vida cambió completamente. Me diagnosticaban Leucemia y me internaban de urgencia corriendo peligro de no saber si podría volver a salir y ver a mi familia, amigos, trabajar o simplemente vivir”, introdujo.

“Me aferré tanto a mis convicciones que lo encare como si fuera una prueba más que te da este gran aprendizaje que es vivir. Tuve miedo, pero lo combatí con risas y humor, tuve ansiedad, cómo todos por no saber si había un futuro, pero me propuse vivir cada día como único e inigualable”, dijo acerca de cómo encaró su recuperación. “Descubrí que me emocionaban tantas cosas simples y cotidianas que antes quizás no reparaba en ellas. Aprendí que hay gente hermosa, generosa y que te llegan al alma, pero no tienen tanta prensa como las almas oscuras que habitan entre nosotros”, agregó.

“También aprendí a despojarme de los conceptos de perfección, me vi frente al espejo pelada, hinchada y dolorida pero sonreía de felicidad porque podía decirles a todos que los amaba y eso fue algo mágico”, describió acerca de cómo se sintió con los cambios físicos obligados por la enfermedad y su tratamiento.

El posteo de Celina Rucci a un año del diagnóstico de leucemia (Foto: Instagram @celinarucciok)

“Hoy a un año de aquel día, he elegido continuar con todo ese aprendizaje, me tocaron esas cartas y jugué mi mejor partido. Acá nadie gana y nadie pierde, solo se trata de cambiar la mirada al mundo. Todos debemos aprender algo y tratar de ser unidos, las vueltas dan mucha vidaaaaaaa”, expresó Celina, emocionada, a la vez en que le expresó gratitud a su entorno: “Gracias infinitas a mi hombre que me acompañó y nunca me dejó caer, a mis padres e hijos que siempre estuvieron ahí para darme esa cuota de fe que a veces faltaba, a mis amigas del alma y a mis amigos que me sacaban sonrisas incalculables y a ustedes que me cuidan cuando alguien me quiere lastimar, y me recuerdan anécdotas que vivieron conmigo”, enumeró.

Y a modo de consejo para sus seguidores, cerró: “A todos los que están transitando por algo similar no puedo darles una fórmula mágica, quizás mi experiencia les devuelva esas fuerzas que se necesitan para encarar estas pruebas . Se me cuidan! Y en estos tiempos que nos toca vivir no sean malos, agradezcan a diario algo tan desvalorizado que es respirar. Los quiero”, escribió Rucci y remató con un corazón rojo.

El posteo rápidamente se pobló de likes y comentarios inspirados por el sentimiento del mensaje, entre los que se destacaron los saludos de Moria Casan (”Aguante RUCCI, gladiadora, VIDA PLENA”), Reina Reech (”Me emocionan tus palabras, tanta sabiduría adquirida. Te abrazo, querida Celi, tengo imágenes de sueños hermosos que creamos juntas”) y Pamela David -(”Ahora vení que te quiero abrazar!!!!! Te extraño, conchu. Fuiste, sos y serás siempre una mujer fuera de serie. Única. Maravillosa. Te adoro yegua!!!”).

El 5 de marzo de 2021, Celina Rucci contó que estaba recuperándose de una leucemia (Foto: Instagram @celinarucciok)

El pasado 5 de marzo Celina reveló venía luchando contra la leucemia a raíz de un accidente que sufrió en una cena: “Ayer salí a cenar con amigos, estábamos felices, celebrando la vida, nos ponemos a bailar y en un movimiento brusco se me salió la peluca (que llevo por la quimio) me sentí tan vulnerable que no pude volver al lugar”.

“Ellos me decían que no era nada, pero yo sentí que no pude ocultar más lo que me había pasando. Por primera vez, me había mostrado enferma a los ojos de los demás y toda esta coraza que vengo armando desde niña para poder sobrevivir en este mundo se me derrumbo en un segundo”, subrayó. Y para el final del anuncio, dejó un sentido mensaje: “Ya no quiero seguir así, y es por eso que hoy me libero. #donasangre”, agregó, a modo de consejo.

