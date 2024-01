Paula Chaves y Pedro Alfonso ya son figuras consagradas de Villa Carlos Paz

Paula Chaves habla con Teleshow a punto de empezar una nueva temporada de verano

(Mario Sar, Villa Carlos Paz, Córdoba).-

Teleshow conversó a solas con Paula Chaves antes de comenzar la función.

-A punto de subir al escenario nuevamente en Villa Carlos Paz...

- Así es, estamos muy contentos. Por suerte ya pasamos los nervios del estreno y lo que fue toda la preparación para llegar a ese día, todos los ensayos, el ajuste de las luces, el sonido. La verdad que tenemos una comedia muy linda para toda la familia, que es “Misterio en La Cabaña”. Es como un gran show lo que sucede en el Teatro del Lago. Así que estamos muy felices y muy agradecidos por también la respuesta de la gente.

-¿Y cómo es esto de trabajar y estar las 24 horas con tu pareja?

-Por ahí sé que se torna difícil, sin lugar a dudas, no solamente en el trabajo. Después te vas y seguís con él, te vas a comer y seguís con él. Estamos todo el tiempo juntos. Es como decimos siempre, nosotros estamos muy acostumbrados y siempre fue así, sino hubiese sido así desde el principio, tal vez hubiese sido más difícil. Pero como ya empezamos en esto juntos y empezamos a trabajar un montón, en el Bailando, en las obras acá y después seguimos durante el año con giras en Uruguay, en la calle Corrientes, nos acostumbramos. A veces es difícil obvio, porque uno está mucho tiempo y te conoces mucho.

-Imagino que roces aparecen siempre...

-Sí, un montón, pero bueno, son parte también de la cotidianidad, del tener que que criar también tres seres humanos que dependen de nosotros, pero la verdad que nos llevamos muy bien.

-Dicen que el beso del final de la comedia es cuando se nota cómo están...

-Es que Pedro se da cuenta. La gente no, porque hemos tenido momentos durísimos a lo largo de la gira del año pasado y no se notan en el escenario. Pero él siempre dice que el beso es el termómetro de cómo estamos, si es un beso bien profundo es porque estamos bárbaro, re bien. Y si es un beso más seco es porque algo pasó durante el día.

- Carlos Paz es una plaza que la siguen eligiendo ustedes y las propuestas que traen...

-Sí, nosotros nos sentimos muy cómodos acá y siempre nos sentimos como bien recibidos, eso es muy importante. Y a nuestros hijos les encanta venir. Para ellos venir a Carlos Paz es el mejor plan del mundo, porque también lo es para nosotros, poder combinar trabajo con disfrute, vacaciones, familia, no tener la rutina del colegio. Hoy fuimos por ejemplo a pasear al río y y los dejamos en casa. Dormimos una siesta de media hora, como dormía mi abuelo, que decía que era reparadora y nos vinimos para el teatro. La rutina y la dinámica que se arma acá para nosotros es perfecta como familia, siendo los chicos chiquitos. El día que “Oli “crezca y sea adolescente, veremos...

-¿No la van a acompañar a ustedes?

-Nosotros no somos mucho de frecuentar la noche, pero bueno, deberíamos empezar a ahora que están un poco más grande, vamos a empezar a salir y después ya cuando le toque a ella nos retiraremos de las pistas.

-¿Y con el público cordobés cómo se sienten?

-La verdad que siempre tuvimos la suerte de que nos elijan y siempre hemos sido las comedias más vistas y eso nos hace sentir muy contentos y también vivir la sala llena a un nivel de conciencia donde no es algo normal para nosotros. Cada año es ver qué va a pasar... Y cuando Ezequiel Corvo, viene a decirnos la cantidad de espectadores que hay en esta primer semana, que tal vez es la que todavía no arrancó la temporada fuerte, a nosotros nos sigue sorprendiendo, nos sigue emocionando y se lo seguimos transmitiendo a la gente. Es darle las gracias por por venir primero a vernos, por elegirnos y por venir a disfrutar también en en familia con nosotros. Pedro lo hace año tras año y trata de reflejar en las comedias al escribirlas que sean para toda la familia. Entonces vos te venís de vacaciones a Carlos Paz, a Córdoba o acá cerca o si vivís en el interior y podes venir a disfrutar con tus hijos, no es que los tenés que dejar en algún lado para venir al teatro. Vienen y te te divertís en familia y nosotros también lo hacemos así para que nuestros hijos puedan estar por camarines viendo en la platea y disfrutándolo.

-¿Y por qué no, alguna vez suban al escenario también y empiecen a participar también?

-Todavía Olivia no se animó a actuar, que es la que está ahí como más cerca de hacerlo. Una vez estaba con micrófono y lista para entrar a actuar pero le agarró mucha vergüenza y dijo que no. Todavía no estoy preparada nos dijo. Pero siempre suben en el saludo final y a ellos les encanta la última escena.

- Y Pedro como director y como productor del espectáculo, es muy exigente?

-Sí, es muy exigente, pero él sabe muy bien lo que quiere y como es él el que las escribe, sabe lo que quiere decir. Él va con todos los actores, dirigiéndonos a todos. También es muy generoso, siempre quiere que todos nos luzcamos. Yo también le pido, a mí márcame también, porque me sirve, y que la comedia siga con un ritmo y tiene una música muy clara. Si estamos todos en sintonía es mucho más fácil y mucho más efectiva. Pedro te cambia chistes y te modifica la letra hasta el último día de la temporada. Él está tratando de mejorar la comedia y tratando de meter cosas nuevas y corregir todo el tiempo.

-Se juega mucho juega mucho con el público...

-Camilo tal vez es el que más juega y a él le resulta, pero tratamos de que no, después hay como todo, un show extra cuando termina la comedia, es un programa aparte, donde ahí sí baja Pedro con una cámara al público, se empiezan a dar situaciones muy divertidas con Rodrigo Noya ,con Pachu Peña, la gente sube a bailar y eso lo disfrutamos también. Es parte del show.

“Misterio en la cabaña” Teatro del Lago

Elenco: Paula Chaves, Pedro Alfonso, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás, Sabrina Rojas y Michelle Masson.

Escrita por Pedro Alfonso producción de Ezequiel Corbo Federico Hoppe y coproducción de La Flia, y la puesta en escena es de Diego Rinaldi