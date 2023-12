El Indio Solari sorprendió a sus fans y estrenó tres canciones nuevas de su proyecto El Mister y Los Marsupiales Extintos

Poco-loco - El Mister y los Marsupiales Extintos

A tan solo unos días del cierre del 2023, el Indio Solari sorprendió a sus fans con tres nuevas canciones de su proyecto El Mister y Los Marsupiales Extintos. El ícono del rock nacional publicó ‘Poco-Loco’, ‘El muerto Giménez’ y ‘Requiem Alegre’ y compartió en sus redes la reacción de sus seguidores.

A diferencia de otros lanzamientos, esta vez el cantante eligió una plataforma particular para presentar su música. Todo se dio cuando su biógrafo, Marcelo Figueras, publicó por x (antes Twitter) por dónde podrían escucharse las canciones. “Este no será el mejor de los fines de año, pero lo nuestro es —dentro de nuestras posibilidades— hacer feliz a la gente. Por eso, esta noche en Big Bang estrenamos no uno, sino tres canciones nuevas del Indio Solari. Aprendé, Papanuel”, sostuvo el profesional. Tomando ese tuit como referencia, el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota escribió: “Atentos”.

Así, en el marco del programa radial de Figueras, Big Bang, los oyentes pudieron disfrutar de los temas. Primero fue el turno de Poco-loco, que según dijo el presentador, el mismo fue terminado en agosto pasado. Al mismo tiempo, el escritor y periodista lo describió como “un rocanrol ‘stoniano’ muy disfrutable”.

Réquiem Alegre - El Mister y los Marsupiales Extintos

Minutos después le siguió ‘El muerto Giménez’ y por último ‘Réquiem alegre’. Luego, las canciones uno y tres fueron publicadas en las plataformas musicales. En YouTube, los temas cuentan con un video especial que ilustra cada historia. A tono con la letra de ‘Poco-loco’, el material muestra una ciudad en llamas, que paso a paso va cambiando con el tiempo, mientras los marsupiales atraviesan sus calles entre explosiones. En cuanto a ‘Réquiem alegre’, el film presenta un tono similar, entre la oscuridad y las llamas, los animales cruzan las vías de un lugar prendido fuego.

Tras los estrenos, el Indio Solari compartió en su feed de Instagram fragmentos de los temas. Además, publicó en sus stories las imágenes de algunos fans escuchando su nueva música. Por último, en esta red social también posteó una imagen de un grupo de personas caminando en fila india bajo la frase “Custodiando al pueblo”.

Las canciones se lanzaron a tan solo 48 horas del estreno de la entrevista del músico en el ciclo Caja Negra, conducido por Julio Leiva. La charla con Solari, ex líder de Los Redonditos de Ricota, estará disponible este domingo desde las 22.30 y será el último envío del programa que se emite por streaming.

Indio Solari sorprendió a sus fans a días del cierre del 2023

Los temas del referente del rock se publicaron a cinco meses de su último estreno. A mitad de año, precisamente el 11 de julio, el músico había causado furor en sus fans con otros tres temas. En ese entonces, las novedades salieron en el canal de YouTube oficial del cantante nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos. Registradas en Luzbola, su estudio hogareño y búnker creativo, “Falta tan poco para nada”, “Novedades obsoletas del Kamarada Amor” y “Cantar de la mala salud” fueron las nuevas canciones de este proyecto que tienen en común un audio crudo y la voz al frente del Indio, la cual se oye desnuda, cargada de su tiempo transcurrido.

Estas nuevas canciones se suman a las otras cuatro que ya se conocían de este proyecto comandado por Solari: “Ken Kesey (scherzo)” y “De las ventajas de caminar dormida” (publicadas en septiembre de 2022) y “Otra ruta desierta” y “El Tío Jack”, estrenadas en diciembre pasado.

La trilogía de estreno formó parte del proyecto El Mister y Los Marsupiales Extintos, que fue presentada en 2022 y que al propio Mister Solari comparte con Gaspar Benegas como Conrado Marsupial (guitarra principal), Axel Lang como Rubén Marsupial (teclados, Ssmplers), Fernando Nalé como Marta Marsupial y Marsupial Neil (bajo, mastering), Sergio Colombo como Honorato Marsupial (saxo) y Lucas Solari como Carlín Marsupial (guitarra secundaria).