Las primeras vacaciones de José María Muscari con su hijo: “El trabajo cumple sueños”

Jose Maria Muscari y su hijo Lucio (Video: Instagram)

A pocas semanas de cambiar su vida para siempre, José María Muscari da sus primeros pasos en el mundo de la paternidad. En el inicio de su nuevo rol, el director teatral trata de brindarle todos los gustos a su hijo Lucio y hasta de cumplirle los sueños. Es por eso que, como regalo de Navidad, el productor llevó al adolescente de 15 años a conocer el mar.

Así, en el comienzo de la temporada, mientras tuvo que viajar a Mar del Plata con el estreno de su obra, Perdida Mente, Muscari compartió un momento íntimo en su primer viaje de padre e hijo. Para retratar el momento, el director mostró en sus redes sociales el instante en el que contemplaba el mar junto a Lucio. Sentados sobre las piedras de la playa, con las piernas cruzadas, ambos contemplaban el agua en silencio.

Emocionado, el productor también publicó en su feed una foto de ese momento. “Nosotros y el mar. Mardel te amo. De chico mi papá y mi mamá juntaban plata todo el año para traerme a Mardel a vacacionar una semana. Hoy mi hijo conoce la ciudad gracias a que el trabajo me trae. Después habrá tiempo para conocer playas más sofisticadas. Hoy lo traje a conocer LA BRISTOL, la del pueblo, la de todos, la que me traía CUKY de chico cuando la guita no nos alcanzaba ni en pedo para pagar una carpa y ahí éramos felices”, detalló Muscari.

Jose Maria Muscari y su hijo contemplando el mar (Instagram)

Al mismo tiempo, el hombre del espectáculo habló del contexto en el que habían viajado y el trasfondo de la situación, que le brindaba una valiosa lección a su hijo: “Hoy estreno Perdida Mente y una de las primeras cosas que me gusta transferirle a mi hijo es que el trabajo cumple sueños, cumple metas. Mardel me habita desde niño y ojalá desde ahora lo habite a Lucio. Los espero a todos en el teatro cada noche para reír y emocionarse con Perdida Mente en el teatro Atlas, que mi trabajo me ayuda a cumplir sueños”.

Previo a este momento, Muscari había compartido en sus redes sociales una story donde se lo puede ver a Lucio mirando con expectativa y curiosidad las calles de la ciudad costera. “Primer viaje juntos en micro a Mardel. Nueva aventura hijo-padre”, destacaba el mediático en el video.

Semanas atrás, el director teatral había contado la feliz noticia en sus redes sociales, presentando a su hijo. “Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él”, aseguró el productor en una foto donde se lo ve sonriendo junto a Lucio, quien estaba de espaldas con el fin de resguardar su identidad ya que es menor de edad.

José Maria Muscari presentó a su hijo semanas atrás

En una charla con Teleshow, el director se mostró súper movilizado y contó: “Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora es todo amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente. Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón”, consideró José María en su extensa publicación: “Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro: quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos”.

Muscari explicó que meses atrás -en octubre pasado, cuando el video que hizo Lucio se volvió viral- él se encontraba de vacaciones en Europa y aquella historia que contaba el joven lo “atravesó como un rayo”. “Sentí algo inexplicable, una certeza atravesó mi alma y mi razón y sentí una claridad apabullante”, se sinceró. “Es mi hijo”, pensó en ese momento. “Y con esa certeza me anoté en la convocatoria pública y la vida hizo lo suyo”, siguió en su relato.