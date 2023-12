El Bicho Gómez habló de la polémica con Anita Martínez tras su renuncia al Bailando 2023: “Le buscamos mil maneras”

El Bicho Gómez Renunció En Vivo Al Bailando 2023

En medio de los escándalos que se propiciaron en la pista del Bailando 2023 debido a los privilegios, las vacaciones y las renuncias, el de Anita Martínez y Marcos Bicho Gómez escaló por encima del resto. La pareja es una de las históricas del certamen, campeones en la temporada 2014, y una de las preferidas del público por sus ocurrencias en las previas y sus destrezas en la pista.

Te puede interesar: Anita Martínez rompió el silencio con Teleshow después de la sorpresiva renuncia del Bicho Gómez al Bailando 2023: “Era nuestro compromiso”

Sin embargo, en las últimas galas la bailarina y el humorista dejaron en claro sus diferencias, que se remontan a otros cruces que tuvieron en el pasado. Todo comenzó a raíz del viaje de la ex Mar de Fondo a Carlos Paz, donde ayer estrenó el unipersonal Humor para toda la familia. Según había manifestado la propia Anita, tenía el visto bueno de la producción para desdoblarse entre Buenos Aires y la ciudad cordobesa para atender ambos compromisos y esto habría acordado con su partenaire.

Sin embargo, el martes el actor sorprendió sobre la pista al anunciar su renuncia. “Me es muy difícil a mí ensayar solo dos días que ella tiene libre, no soy bailarín, se me hace re complicado y hay que estar ciento por ciento para el show, no la quiero pasar mal, o presentar un mal show porque nadie se lo merece, entonces yo decidí que me tengo que bajar”, señaló el actor, que por estos días también tiene compromiso pero en la cartelera porteña con su papel en la obra Tom, Dick & Harry.

El Bicho Gómez y Anita Martínez sobre la pista

En dialogo con Teleshow, Anita se mostró sorprendida por la actitud de su compañero. “Por la tarde recibo un llamado de la producción y me dicen que el Bicho estaba renunciando en el programa. No lo podía creer. No era lo que habíamos hablado. No entiendo nada”, expresó la bailarina, que ratificó que estaba acordado su viaje a Carlos Paz. Incluso aseguró que habían trabajado algunas galas a futuro, y estaban ensayando con el coach Gabo Usandivaras “un homenaje bellísimo a María Elena Walsh”.

Te puede interesar: El Bicho Gómez renunció al Bailando 2023 mientras su compañera, Anita Martínez, se encontraba en Carlos Paz

A falta de la charla en privado que tienen pendientes, los protagonistas de momento eligen dialogar a través de la prensa. “Habíamos planificado poder hacerlo así, a ver si era posible. Le buscamos mil maneras, hace un mes y medio que venimos buscándole la vuelta, porque ya sabíamos que Anita se iba. Y cuando me di cuenta que solamente teníamos dos días de ensayo, hablé con ella y le dije que era muy difícil para mí, que no me sentía capaz de poder hacerlo”, expresó el Bicho, que agregó que habían hecho una prueba piloto con poco ensayo y que “salió un desastre la coreografía y ahí tomé la decisión”.

Además, Gómez aseguró que consideraron la posibilidad de que Martínez tuviera otro bailarín para el certamen, pero el siguiera formando parte de las previas, una marca registrada de la pareja. “Todo eso estaba hablado, pero lo tenía que decir la producción. Lo hablamos, el coach nos comentó que era muy complicado para él trabajar así, se hecho renunció el día ese que nos salió mal la coreografía. Y ahí decidimos que yo no iba a seguir”, expresó, sin referirse si su excompañera estaba al tanto o no de su renuncia.