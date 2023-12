¿Llegó el amor a Gran Hermano?: una charla íntima, un momento romántico y una confesión

Rosi Y Alan, ¿La Primera Pareja De Gran Hermano

Poco a poco, con el correr de los días, los participantes de Gran Hermano comienzan a conocerse. Desde alianzas hasta amistades, el reality tiene de todo, incluso hay lugar para el amor. Tal es así que dos jugadores tuvieron un acercamiento importante.

Desde que ingresó en la casa, Rosina Beltrán fue una de las hermanitas que llamó la atención de muchos jugadores. La joven de 26 años, que se presentó como entrenadora personal, no pasa desapercibida gracias a su carisma, su energía arrolladora y su belleza.

Entre tantos participantes, uno quedó deslumbrado por la joven, quien dijo que le gusta que la llamen Luna y hasta la semana pasada era profesora de inglés en un jardín de infantes en Montevideo. El chico en cuestión fue Alan Simone.

El Amor Llega A Gran Hermano ¿Joel Y Rosi

El nacido en Chivilcoy puso sus ojos en ella y juntos vivieron momentos de atracción. Uno de estos se vio durante el almuerzo. Cuando casi todos ya habían comido él quiso esperarla para compartir un plato. Al mismo tiempo, en una charla que tenían entre varios jugadores, el chico que se dedica al campo desde los 15 años reveló que nunca había viajado en avión, fue entonces cuando la entrenadora le preguntó si viajaría a Uruguay. “Si me invitás voy”, dijo él, a lo que ella respondió: “Te invito”.

Los indicios de una posible pareja se hicieron aún más fuertes cuando Rosi y Alan tuvieron una charla con Emmanuel, quien parecía oficiar de celestino. “¿No es hermoso él?”, preguntó la entrenadora en una arriesgada jugada. A lo que el peluquero de Córdoba respondió que sí. Sonrojado, el joven de Chivilcoy solo atinó a decir: “Es amor puro”.

Ante la indecisión del participante, el romance no siguió creciendo. Esto quedó a la vista cuando algunos compañeros le preguntaron si le gustaba la chica, a lo que él respondió: “Sí, cómo no me va a gustar, es re linda. Pero no, no es por ahí”. Luego Emmanuel volvió a hacer de las suyas, alzó a Rosina y le dijo: “Si te re gusta Alan, y el otro también”.

El momento íntimo que compartieron Rosi y Joel

De esta manera la puerta quedó abierta a otro candidato, el cual sería Joel Ojeda, el azafato. El participante fue uno de los que causó más revuelo en las redes sociales luego de que se viralizara un video suyo donde conquista a una pasajera a bordo de un avión.

A finales del 2022, antes de saber que participaría del reality, Ojeda se encontraba trabajando a bordo de un avión. Entre los preparativos a bordo, atender sus tareas y prepararse para el despegue, el joven no se dio cuenta que una pasajera lo estaba filmando. Se trataba de una tiktoker, Pía Ascarate, que quedó flechada por el azafato y decidió compartir el momento en sus redes.

El video, que tan solo dura poco más de 10 segundos, muestra al joven minutos antes de despegar. En las imágenes se ve cómo Ojeda se ajusta el reloj y uno de los botones de su camisa blanca manga corta. “Regalo de navidad”, escribió la influencer para catalogar el momento, mientras de fondo puso una romántica y apasionada canción: ‘Bandido’. Rápidamente el video acumuló miles de likes, millones de reproducciones y comentarios que destacaban la belleza del nuevo participante de Gran Hermano.

Rosi y Alan compartieron muchos momentos juntos

La belleza de Joel no pasó desapercibida en la casa, llamando también la atención de Rosi. Tal como adelantaba Emmanuel, ambos tuvieron una cercamiento, e incluso compartieron un momento íntimo en el jardín. Acostados sobre unos colchones, los concursantes se abrieron sentimentalmente y contaron cosas personales. En más de una oportunidad la entrenadora manifestó que el azafato le parecía lindo, dando a entender que este sería su candidato.