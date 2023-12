Críticas al casting y sus recuerdos en la casa: la palabra de los históricos participantes sobre la nueva edición de Gran Hermano

Ximena Capristo, Alexis el Conejo Quiroga, Romina Uhrig, Viviana Colmenero y Nadia Epstein opinan sobre Gran Hermano

Empezó una nueva edición de Gran Hermano y casi desde el momento en el que el primer participante puso un pie en la casa, empezaron las polémicas. Los paneles de televisión, las redes sociales y las charlas de café ya se nutren de teorías y conspiraciones al respecto, y para ello, nadie mejor que quienes transitaron por la experiencia para entender de qué se trata. Teleshow se comunicó con algunos hermanitos, que dejaron sus puntos de vista.

Te puede interesar: Es influencer y vende contenido erótico: quién es Luciana Macías, la novia de Big Apple, el famoso de Gran Hermano

Para Viviana Colmenero, ganadora de la tercera edición, hay algo que está mal desde el principio: “No es justo aceptar en los casting de Gran Hermano a gente que ya es famosa en las redes. Es una desilusión para los que hacen el casting para entrar a la casa porque GH básicamente es un reality de personas desconocidas”, argumentó la expanelista de LAM, que se mostró crítica con algunos aspectos de esta temporada.

“Todavía no veo a alguien que se diferencie de los estereotipos de siempre. A estos nuevos participantes los veo por el momento fríos en su personalidad. Los productores muchas veces eligen porque les cae bien y hay que hacer todo lo contrario”, prosiguió. “Siempre contratan chicas lindas, que no sufren, todas llegan a fin de mes. Y los hombres también. Metieron un gaucho, lo típico. Personas que al final no van a dejar ningún mensaje. Hay que meter gente que le cueste la vida”, enfatizó.

El Cone y Coti en sus días en la casa

A pesar de su mirada en desacuerdo, Colmenero aportó una mirada positiva: “Es muy reciente y esto no es una crítica hacia los participantes ni hacia el formato, sino que es una mala costumbre que tienen de poner gente estereotipada parecida a los anteriores y llega un momento que ya no sorprenden. Esto no quita que en el transcurso de los días, una persona pueda abrirse y sorprendernos. Gran Hermano es un fenómeno que ve tanta gente y estaría bueno que se pueda dejar un mensaje más allá del juego y de toda la superficialidad que es el programa”, concluyó Viviana.

Te puede interesar: El batacazo de Sabrina Cortéz en Gran Hermano: entró a la casa, sorprendió a todos y en menos de una hora se convirtió en la líder

La última edición marcó el regreso con gloria del reality y Teleshow fue en busca de algunos de sus protagonistas más destacados. “Mucho no logré ver, pero seguramente va a ser una bomba como siempre, Telefe y Kuarzo no erran a la hora de elegir sus respectivos personajes, en esta edición no creo sea la excepción, así que va a ser un GH interesante como lo fue siempre”, expresó Alexis El Cone Quiroga, actual participante del Bailando 2023. Su compañera en el concurso de América, y expareja en la vida real, Coti Romero prefirió no dar declaraciones aunque expresó su gratitud: “Yo estoy recontra agradecida obviamente porque salí de ese programa pero hoy en día ya no soy parte”.

Otras ex GH 2022, como Juliana Díaz y Romina Uhrig, también se pronunciaron al respecto. “Excelente, hay variedad de personajes y de personalidad. Me parece que va a estar muy bueno”, sostuvo la oriunda de Venado Tuerto, recientemente eliminada del ciclo de Marcelo Tinelli.

Juliana Díaz fue expulsada por dar información del afuera

En tanto, la exdiputada también expresó sus primeras sensaciones: “Vi algo por redes y por lo que me fui enterando de mis compañeros, es muy distinto al nuestro. Vi lo que pasó con una señora, que es mamá que extrañaba a los hijos y la empezaron a juzgar a decirle que se hacía la que estaba mal, la verdad que es fuerte que digan eso porque el que no estuvo adentro no sabe lo que se siente ni las cosas que a uno se le pasan por la cabeza”, sostuvo.

Te puede interesar: El cambio que involucra a los participantes que dejen Gran Hermano en cada gala de eliminación

En este sentido, la de Moreno recordó su propia experiencia dentro de la casa. “Mi primera semana fue horrible. Me acuerdo que el tercer día me puse a llorar, estuve muy mal esa semana y después fui remontando”, sostuvo Romina empatizando con Chula, la señora de este nueva edición que se angustió porque extrañaba a sus hijos.

Ariel Ansaldo ingresó a la última edición promediando la competencia: “Lo vi perfecto, el criterio de selección de este casting es sensacional para mí es superior al nuestro, definitivamente me encanta. Los veo más preparados también obviamente que saben por dónde ir y por dónde no ir”, sostuvo Big Ari con su habitual optimismo. “También lo veo muy federal y obviamente que me parece más organizado, con más experiencia en redes, en televisión. El nuestro fue diferente porque hace mucho que no se hacía un Gran Hermano y fue mucho más espontáneo”.

Ariel Ansaldo ingresó promediando la última edición

Una de las históricas de Gran Hermano sin dudas es Ximena Capristo, participante de la segunda edición: “A mí me gusta, hay jugadores para todos los gustos y edades, totalmente diferentes entre sí. Y son estereotipos de personas que encontrás a lo largo de la vida”, explicó la mujer de Gustavo Conti, a quien conoció precisamente dentro de la casa.

Al igual que el año pasado, La Negra estará en La noche de los Ex, el programa de debate en el que compartió panel con Nadia Epstein. Y una de las emblemáticas malas de todas las ediciones, también expresó su punto de vista: “Me pareció muy bueno el casting, personas muy diferentes entre ellos y con historias que van a dar que hablar mucho afuera. En lo personal creo que fue una buena decisión de la producción, convocar chicas y chicos más grandes que el anterior. Me gusta mucho”, expresó la mediática.

Y ante la consulta de este medio, manifestó sus impresiones sobre algún favorito para esta temporada. “No, me copa la chica uruguaya, pero aún ni los nombres sé (risas). Iré viendo, lo que más me gustó es que ya haya una espontánea, aunque el que la hizo no pensó que ya no la puede usar y probablemente si sigue en la casa, la necesite”, concluyó la estratega.