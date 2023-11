De Beck a Turf, lo mejor de las primeras horas en el cierre de Primavera Sound Buenos Aires

Beck en el anochecer de Primavera Sound (Chule Valerga)

Un domingo veraniego, casi a contramano de la propuesta pero de todas maneras marco ideal para la segunda y definitiva jornada de Primavera Sound Buenos Aires. En Parque Sarmiento el termómetro superó los 30 grados y el sol, sin una nube de filtro, pegó más fuerte que el sábado. Así, cualquier elemento que hiciera sombra estaba copado de gente, mientras que algunas pequeñas multitudes intrépidas se plantaron frente a los escenarios como si nada.

El inicio simultáneo a las 14.30 de Winona Riders, Juana Rozas y Limón marcaron las primeras opciones para el público tempranero que de a poco fue poblando el predio. Cuando termine la noche, se estima que unas 50 mil personas habrán pasado por aquí.

Beck y su multiprocesadora de cultura pop

“Qué onda, güero?”, saludó Beck Hansen como si estuviera en México y apenas después de quemar las naves con “Devil’s Haircut”, la primera de un set colorido, ecléctico, multiforme, tal como viene sonando desde los primeros 90s. Un repertorio que, visto en retrospectiva, suena congruente con la corriente época y hasta le da la razón a los cuestionados Babasónicos de Dopádromo.

Beck cantó sus clásicos e invitó a Damon Albarn

Secundado por una banda que se adapta a sus caprichos, el cantante salió con su melena enrulada y un saco azul marino para bailar y manipular como quiso a esa banda que es un multiprocesadora de cultura pop con enjundia rocker. Su indudable marca registrada en la que caben el funk blanco, el hip hop y hasta la electrónica: algo que en este caso quedó de manifiesto en pequeños clásicos como “Nicotine & Gravy” y “The New Pollution”. Y ni hablar cuando sonó ese hit indestructible que es “Loser”, que ya tiene más de 30 años y sigue sonando fresco con ese estribillo mitad en castellano mitad en inglés que se anticipó por mucho al boom actual de la música en este idioma.

Antes de eso y para mitigar la espera, Damon Albarn salió como cantante invitado pero no para hacer una de Blur -el gran cierre de esta noche-, sino “The Valley of The Pagans”, que firmó con Gorillaz. Así, y con un cierre caliente con “Where Is At”, subió la expectativa de lo que está por venir.

Domi & JD Beck, mutantes de conservatorio

Son sub 23, se conocieron en el conservatorio, fueron apadrinados por Anderson .Paak y Thundercat y sorprendieron al mundo desde su celebrado y colorido Tiny Desk. Domi & JD Beck son un inusual dúo de jazz conformado por la pianista francesa Domi Louna -sobremaquillada con fucsias vivos- y el baterista yanqui JD Beck -cara de nene travieso-, que consolidan un groove psicodélico en donde nada está librado al azar y siguen las partituras.

Domi y JD Beck

Suites en su mayoría instrumentales (“Duke”, “Havona”, “Smile”) que tocan enfrentados, rodeados por un arreglo floral rosado y un fondo animado como si los Teletubbies se hubieran encontrado en Mad Max. Ella toca sentada a un inodoro, él sobre la banqueta de una batería reducida, típicamente jazzera, que afina de acuerdo a la canción.

“Music!”, gritó JD como para resumir de qué se trata todo su viaje y justo antes de que entrelazaran sus voces para “Don’t Rob Me”. Como no podía ser de otra manera en un show ocurrido en este país, se llevaron un “olé olé olé olé, Domi, Domi”, que provocó el único momento improvisado, cuando él acompañó la melodía desde los parches pese a no ser el destinatario del coro.

Una selfie en las alturas. El público también fue protagonista de la segunda fecha de Primavera Sound

Weyes Blood, Carly Rae Jepsen y las diferentes lenguas pop

“¿Quieren hacer un poquito de mosh?”, propuso en broma Natalie Mering, que cuando canta se transforma en Weyes Blood. “Puede ser un mosh suavecito”, insistió ante la risa general que provocó su ocurrencia, después de una buena cantidad de sus baladas edulcoradas y justo antes de otra más. Toda de blanco, con un vestido largo y capa, luce más como una princesa de Disney que como una novia, y baila y canta frente de un cuarteto orquestal que va rotando entre teclas, bajo, batería y guitarra. Juntos, fueron sumando capas con la intensidad justa y sin ninguna intención de romper el clima manso del atardecer para hacer temas como “Andromeda”, “Grapewine” y “Movies”, con la que se despidió después de arrojar rosas blancas al público que quedó atrapado a su encanto.

Carly Rae Japsen (Franco Fafasuli)

También dentro de los límites del pop, pero en una sintonía uptempo, algo chillona, Carly Rae Jepsen debutó ante el público argentino en el marco del festival. Cabellera platinada y con estrellitas plateadas sobre un vestido hilado, es una popstar que está lista para que la pasen a buscar y la acompañen a su baile de preparatoria. Una bola de espejos sobre las pantallas le sugería a la multitud que estaba habilitada a bailar. Y así ocurrió con temas como “Shy Boy” y “Surrender my Heart”. Para ver más de cerca a su público argentino, en “Call me maybe” bajó al pit y regaló besos a quienes estaban contra el vallado.

La avalancha de éxitos de Turf y Virus

Joaquín Levinton y el fervor de cada show de Turf

“Gracias por bancarse esta temperatura hija de puta. Al menos no hace 60 grados... Todavía”, bromeó Joaquín Levinton después de abanicarse al mismo tiempo en que cantaba los versos de “Casanova”. Si hay una banda hecha a medida de los festivales, esa es Turf, quienes aprovecharon su hora para comprimir casi 30 años de éxitos de ayer y hoy.

Como siempre, el cantante se mostró desfachatado y pícaro, especie de un Isidoro Cañones del pop, para cantar sus viñetas de amor, desencuentro y alegría pese a todo. Para estar más cerca de la multitud que saltó casi todo el tiempo y se refrescaba revoleando agua, le pidió a un seguridad en el vallado que le hiciera cocochito para sentir el calor humano en el final de “Malas decisiones” y en “Loco un poco”.

La sonrisa de Joaquín Levinton, o la máquina de hacer hits

Más temprano, los hermanos Moura y compañía desplegaron elegancia y experiencia para interpretar parte del repertorio dorado de Virus. Los primeros grandes estribillos de la jornada llegaron de la mano de versiones actuales de “Sin disfraz”, “Imágenes paganas” y “Mirada Speed”. Y pese a haber saciado la sed ochentosa de un público que, en general, parece más joven que el de ayer, se despidieron con “Luna de miel en la mano”.

Marcelo y Julio Moura propusieron con Virus un viaje a la nostalgia

Antes, Viva Elástico dio muestras de su pop oscuro y optimista desde la óptica de perdedor hermoso a la que apela su frenético cantante Alejandro Schuster. Entre temas como “Rebeldía y swing”, “Imágenes de amor” y “Yo te quiero más, incluso estrenaron una canción llamada “Metalero”.

Los festivales suelen ser una buena ocasión para que los artistas sorprendan a su público con covers inesperados. Y al igual que ayer lo hizo Dillom, hoy la banda Ryan volvió a homenajear a Pity Álvarez con una versión rockera de “Una vela” (Intoxicados), a la que le pegaron “I Wanna Be Your Dog” (The Stooges).

Marcelo Moura al frente de Virus y bajo el sol de Buenos Aires

Fotos: Franco Fafasuli y Chule Valerga