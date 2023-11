La respuesta de Evangelina Anderson cuando le preguntaron si se reconcilió con Wanda Nara (Video: Intrusos, América)

Pasaron 15 años desde que se inició la intensa rivalidad entre Wanda Nara y Evangelina Anderson, la cual se tradujo en cruces, dardos y picantes comentarios en público. Sin embargo, parece que las mediáticas decidieron dejar sus diferencias atrás y, en los últimos días, sorprendieron a los usuarios de las redes sociales al hacerse guiños cargados de buena onda en sus respectivos perfiles.

Te puede interesar: El gesto de Evangelina Anderson y Wanda Nara que confirma su reconciliación y el final de una histórica rivalidad

Todo comenzó gracias a un inesperado gesto que tuvo la esposa de Martin Demichelis, el director técnico de River Plate, cuando subió a su Instagram un video en el que se la ve modelando un vestido con una canción que llamó la atención de sus seguidores: nada menos que el nuevo tema de Nara, “Bad Bitch”. En tanto, la participante de Bailando con las estrellas, programa de Italia que se emite por la RAI, vio el mensaje y devolvió la gentileza al repostear el video en cuestión en sus historias de Instagram. Y como detalle extra, agregó unas palabras y un emoji de corazón cariñosos para con Evangelina: “Muy diosa”.

Ante este panorama, Anderson fue abordada por un móvil de Intrusos (América) y le preguntaron si es verdad que se había amigado con Wanda. “Compartiste el tema que hizo Wanda, ¿está todo bien entre ustedes? Después de todo lo que pasó...”, le apuntó el cronista Alejandro Guatti. “Sí, sí. ¡Me encanta el tema!”, contestó ella, divertida. “¿Limaron asperezas?”, insistió el notero. “Yo ya no sé cómo explicarlo. Siempre me preguntan lo mismo. Fue un problema de adolescentes… No hay reconciliación porque no hay pelea. Ella es mi vecina, vive arriba. Está todo bien. Fue un problema adolescente. Nuestros chicos se llevan bien, son muy amigos. Van al cole juntos...”, aclaró finalmente Evangelina.

Evangelina Anderson

“¿Eso terminó definir esta reconciliación, este acercamiento entre ustedes?”, volvió a preguntar Guatti. “Ella no está acá. Yo no me la crucé acá, no vive acá. Sí me la crucé a su mamá en los partidos de los chicos y en el ascensor. Pero está todo más que bien”, dijo. “Cuando venga ella pueden tener una charla”, propuso el cronista. “¡Pero por supuesto! Es el ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos y por eso son amigos. Ellos se nutren con el ejemplo que les damos”, cerró.

Te puede interesar: Wanda Nara reveló qué hizo Mauro Icardi apenas se enteró de que ella tenía leucemia

Además ese gesto “digital” que cada una tuvo con la otra, Anderson y Nara también están unidas por la pasión de sus hijos Bastian Demichelis y Valentino López: ambos tienen 13 años y heredaron de sus padres la pasión y el talento por el fútbol. Así, están empezando a dar sus primeros pasos en el deporte y forman parte de las inferiores de River Plate.

Así, parecen haber dejado atrás una larga pelea que databa de hace años. La misma se había iniciado cuando Wanda estaba en pareja con Maxi López -con quien tuvo a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto- y en una temporada en Carlos Paz, Evangelina decidió contar un particular cruce que había tenido con el delantero. Fue así que la panelista de Los 8 Escalones deslizó que el futbolista había coqueteado con ella antes que con Nara.

El gesto de Evangelina Anderson que confirma la reconciliación con Wanda Nara

A partir de esas declaraciones, Wanda le hizo la cruz y comenzó una guerra en la que hubo desde dardos sutiles a munición gruesa. Uno de sus cruces más fuertes fue cuando Evangelina transitó una crisis con Martín, y otro, pero de manera más light, cuando Anderson fue elegida por la revista española Sport como acreedora al Balón Rosa, como la mujer más hermosa vinculada al mundo del fútbol. “Muchísimas gracias a toda la gente que me votó. ¡Y gracias por bancar a las mujeres argentinas que son lo más!”, había expresado en Twitter. Del otro lado, la mediática respondió con ironía: “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude”.