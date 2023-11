Eliana Guercio cruzó a Coti Romero por sus polémicos dichos sobre Zaira Nara: “No estás preparada”

Eliana Guercio cruzó a Coti Romero por sus dichos sobre Zaira Nara

El jueves por la noche Coti Romero estuvo de invitada en Polémica en el Bar (América) y protagonizó un tenso cruce con Eliana Guercio a raíz de una discusión que se desencadenó al hablar de la actitud que la ex Gran Hermano tuvo para con Zaira Nara en el Bailando 2023 (América).

El nudo de la cuestión se encuentra en la pista del reality show de Marcelo Tinelli, una noche en la que debía bailar Charlotte Caniggia. En la previa, tuvo un cruce con Coti, quien develó algo que la hermana de Alex Caniggia le había dicho sobre Zaira. “Primero que nada, yo no fui la que quemó a Charlotte. En segundo lugar, si no te quería quemar, hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me pediste a mí que lo diga. Así que vos sos falsa”, comenzó diciendo Romero, quien participa del certamen de baile pero que también es parte del streaming.

“No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo no lo diga, y yo te dije: ‘No lo puedo decir’. Dijo, de Zaira y de Wanda, que las dos estaban acá por chupar pitos. Y me dijo que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que yo no me callaba nada. Y yo le dije: ‘No lo voy a decir’”, contó la correntina. Esta desagradable situación desencadenó la abrupta renuncia de Zaira, quien también participaba del streaming. Así las cosas, el tema quedó en el tapete y fue debatido en el programa que conduce Marcela Tinayre.

“¿Por qué enfrentás a figuras fuertes, como Charlotte Caniggia? Gente con más trayectoria, que tiene más picante”, le planteó Luis Ventura, panelista del ciclo. “Yo también enfrentaría a Charlotte”, acotó la conductora. “En esos casos, hay que tener uña de guitarrero”, indicó el experimentado periodista. “¿Enfrenta o se defiende?”, intervino Belén Francese. “¿O es un acting? Hay tres preguntas...”, retomó Tinayre. “Yo siento que me defiendo”, respondió Coti, finalmente. “Y, algunas veces, es un poquito de show. Con lo de Charlotte, yo le había explicado que ella estaba pensando cualquiera y dijo que yo era falsa y demás. Al principio seguí en la mía, pero ella siguió. Obviamente, cometí un error”, agregó.

“Fue horrible el error. Horrible”, calificó Eliana Guercio, con cierta indignación. “Sí, obviamente que lo sé. Pero voy aprendiendo. Soy joven y...”, comenzó a defenderse Romero, pero la panelista la interrumpió. “Aprender al aire es difícil, porque vos te vas llevando puesta a gente que no tenía que ver. Porque vos hablaste de Zaira y Wanda Nara”, le dijo. “¿Y cómo tengo que aprender? Estoy al aire todo el tiempo”, caracterizó la mediática surgida del reality show que condujo Santiago del Moro.

“Si no estás preparada, decís: ‘No puedo salir en un programa en vivo’”, dijo Guercio para justificar su punto. “No, lo siento. Yo estoy preparada. El tema es que voy aprendiendo mientras me estoy preparando”, se plantó la correntina. “Si estuvieras preparada, no te mandás esa, que fue tremenda. Metiste a otra persona que nada tenía que ver, a pasarla mal. Fue horrible”, insistió la mujer de Sergio Romero, arquero de Boca Juniors. “Si yo realmente no estuviera preparada, no estaría donde estoy”, dijo Coti.

“Hoy sí, hoy está cualquiera. No te preocupes que hoy puede estar cualquiera”, le devolvió Guercio, muy firme en su postura. “Pero no cualquiera permanece. Hace un año me venían diciendo: ‘Termina Gran Hermano y vas a desaparecer’. Y estoy y voy a continuar, si Dios quiere”, terminó diciendo Romero. “Hay que sostenerse, que es lo más difícil en este medio”, dijo Tinayre como para cerrar el tema y pasar a otra cuestión.