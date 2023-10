Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023 por un desafortunado comentario: “Hirieron mi dignidad como mujer y profesional”

El cruce entre Coti Romero y Charlotte Caniggia que generó la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando 2023 (Video: "América)

Zaira Nara renunció a su lugar en el streaming del Bailando 2023 luego de haber quedado involucrada en una discusión entre Charlotte Caniggia y Coti Romero. La modelo se mostró ofendida tras haber recibido un comentario fuera de lugar para ella y su hermana Wanda.

Todo sucedió mientras la hermana de Alexander Caniggia, que se encontraba en la pista del programa que conduce Marcelo Tinelli, expresó su descontento con algunos integrantes del streaming y le sugirió al conductor que en dicho equipo debería haber “más famosos”. Lo que hizo que la exparticipante de Gran Hermano pidiera la palabra y desatara el conflicto que derivó en la renuncia de Zaira este jueves.

“Primero que nada, yo no fui la que quemó a Char (por Charlotte). En segundo lugar, si no te quería quemar, hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me pediste a mí que lo diga. Así que vos sos falsa”, arremetió quien también participa del certamen de baile pero que el miércoles por la noche estaba al frente del streaming.

Y continuó: “No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo no lo diga, y yo te dije ‘no lo puedo decir’. Dijo, de Zaira y de Wanda, que las dos estaban acá por chupar p.... Y me dijo que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que yo no me callaba nada. Y yo le dije ‘no lo voy a decir’”.

Al escuchar la versión de Coti Romero, Charlotte afirmó que efectivamente había hecho el comentario agresivo que su compañera había reproducido segundos antes. “Sí, obvio”, aseveró Caniggia.

Así las cosas, este jueves al mediodía, Zaira Nara anunció su renuncia al streaming del certamen de baile. Lo hizo a través de un comunicado que escribió en su cuenta de X (antes conocido como Twitter). “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, comunicó la modelo en una primera instancia en la red social en la que tiene casi dos millones y medio de seguidores.

Luego, se mostró dolida por los violentos agravios que recibió por parte de sus ahora excompañeras: “Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”.

Por último, aseguró que “disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”.

No es la primera vez que Charlotte Caniggia arremete contra Zaira Nara. Cuando la modelo reemplazó a Pampita en el jurado, la mediática se había expresado en contra. “No sabe nada”, aseveró por ese entonces. Lo que motivó a que al momento de dar su devolución, luego de haber visto la performance de la participante, la hermana de Wanda le habló a ella directamente. “Charlotte, ¿te caigo mal?”.

Y ante la negativa de la mediática, la conductora indicó que no estaba convencida con aquella respuesta. “No me cae mal pero... -le dijo entonces Caniggia a Tinelli- Opino que en el jurado tendría que estar gente que sabe de baile, como Flavio Mendoza, Carmen Barbieri. Es lo que yo opino”.

Así las cosas, Zaira tomó la palabra: “Pero no estamos en el Teatro Colón, Charlotte, y estamos puntuando a gente que no sabe bailar muchas veces y que viene a exponerse un montón, que yo valoro un montón que te vengas a exponer en algo que no sabés hacer y que de a poco aprendés y lo hacés bárbaro, pero me parece que es un show. Si me decís que estamos en el Teatro Colón, ahí sí te digo: ‘Bueno, solo profesionales’”.

“Pero es como que me sientes a mí ahí a opinar, es lo mismo. No sé, es mi opinión, la amo, es copada, pero insisto”, siguió Charlotte. Y la menor de las Nara agregó: “En todo caso te cae mal la decisión de la producción, en todo caso arreglatela con Hoppe, ¿quién me eligió?”. En este entonces, Marcelo Tinelli tomó la palabra, enfatizó que él estaba contento con la participación de Zaira en el jurado y la modelo siguió: “Tomo tu opinión, pero acepté la propuesta porque es un show y tengo años en este ambiente también y me parece que una visión desde una persona que opina como el público no está mal”.

“Yo solo opino eso y creo que hay un montón de gente que opina como yo, igual”, retrucó entonces la exparticipante de El Hotel de los Famosos.