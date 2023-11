El inesperado encuentro entre la China Suárez, Zaira Nara y Mar Lucas en la ceremonia de los Latin Grammy 2023

La China Suarez, Mar Lucas y Zaira Nara coincidieron en la entrega de Premios Latin Grammy 2023

Desde que ocurrió el conocido “wandagate”, en el que Mauro Icardi tuvo un affaire con Eugenia China Suárez, Zaira Nara y la modelo rompieron su relación y poco a poco se fueron distanciando. Ahora, el destino volvió a juntarlas en Sevilla, España, para la premiación de los Latin Grammy 2023. Y como si fuera poco, se sumó otra protagonista a la escena, Mar Lucas, la influencer española que cuenta con una incipiente carrera musical y había comenzado un romance con Rusherking, aunque en esta gala no se mostraron juntos.

Una de las primeras en llegar a la ciudad española fue la China Suárez, quien hace unos días mostró cómo se preparaba para vivir a pleno la fiesta de la música. A través de una story, dejó ver la selección de su vestuario para la importante noche. La decisión parecía estar difícil, ya que en el video podía apreciarse una serie de vestidos, polleras y tops de todos los estilos y colores.

En otra de las acciones que tuvo en la previa de la celebración, la artista posó para una serie de fotos de una red social de música. En la misma, se la puede ver sentada en una silla, con una serie de cuadros detrás suyo y vestida completamente de negro. La modelo viene de estrenar, a finales de septiembre, uno de sus últimos temas en colaboración con Rodrigo Tapari: “El amor que tú me das”. Este se trata de una cumbia y tiene como protagonistas, además de a la cantante, a dos de sus hijos, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

La cantante Mar Lucas posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la gala anual de los Latin Grammy, este jueves en Sevilla. (EFE/ Jorge Zapata)

Llegado el gran momento, la modelo optó por un vestido negro con transparencia y compartió el look a través de su Instagram. En cuestión de horas, la publicación superó los 320.000 likes. Además, Suárez mostró cómo vivió la gala, destacando los shows de Rosalía –a la cual elogió con ‘Díos Mío’– y Ozuna. Luego, en un gesto de ‘argentinidad’, la actriz también compartió una story del momento en el que Bizarrap recibía el Latin Grammy a canción del año junto a Shakira, por su BZRP Music Session Vol. 53.

A unos metros de ella, se encontraba Zaira Nara, sin embargo, a pesar de ser compatriotas, no compartieron ningún momento juntas. Tras el escándalo con Mauro Icardi, la menor de las hermanas había llamado a la exCasi Ángeles para hablar en persona y se abrió. “No soy amiga de ella. La fui a ver a la casa. Hay cosas que no me pueden quedar dudas, hay cuestiones que se resuelven cara a cara, no con un ‘me dijo’, ‘le dije’, sabía que me iba a atender y que yo le iba a hablar bien. Yo no soy amiga, era muy amiga de mis amigas pero no le contaba mis intimidades”, había dicho en aquel entonces.

Para la noche en Sevilla, Zaira eligió lucir un vestido total jeans, largo hasta al piso, con mangas largas y capucha, en color celeste jaspeado, con cierre en el escote y bolsillos en el frente, de la marca Diesel. Al igual que la China Suárez, la hermana de Wanda Nara también siguió la llegada de Rosalía y la filmó durante su pasada por la alfombra roja.

Zaira Nara y Lizardo Ponce, en la alfombra roja de los Latin Grammy de Sevilla. (Helena Margarit Cortadellas)

La tercera, y más reciente, protagonista de esta historia es Mar Lucas, la última novia de Rusherking. La joven había confirmado el romance cuando coincidieron con el argentino en Miami y terminaron festejando el cumpleaños de ella en una velada súper romántica. Al poco tiempo de separarse de la China Suárez, el artista ya había conocido a la influencer e incluso muchos fanáticos coincidieron en que ambas mujeres son muy parecidas.

La joven también palpitó la fiesta de los Latin Grammy días atrás, cuando dio un show en la ciudad. “Gracias Sevilla, sin duda la vez que más os he visto vivir Puerta del Sol. Gracias por gritarla y cantarla con tanto amor, os amo”, escribió en una de sus stories en Instagram para compartir imágenes del gran momento.

Ya una vez en la gala, la española llamó la atención con un vestido negro con transparencias. Sin embargo, el atuendo no fue bien visto por los expertos, quienes advirtieron que solo pequeños detalles definieron esta decisión. En este caso, el diseñador Javier Saiach afirmó: “Este es un look que me gusta, pero no me mata. Me hubiese encantado, tal vez, que la parte delantera tuviera un largo adecuado para poder caminar, no lo veo un vestido usable, ni siquiera para caminarlo en la alfombra, porque ya ves que hay que acomodarlo adelante. Me parece un vestido mucho más de verano, pero el concepto no está mal, por ahí si la ejecución”.