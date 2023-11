De qué se trata el chip que Virginia Gallardo se colocó para retrasar el envejecimiento

Virginia Gallardo contó que se puso un chip para retrasar el envejecimiento

La tecnología avanza y junto con ella nuevos procedimientos de salud que utilizan varios famosos. Catherine Fulop, Sergio Goycochea, Osvaldo Sabatini, Mónica Farro y Carmen Barbieri habían revelado que utilizan un chip en su cuerpo el cual se coloca mediante una intervención quirúrgica. Ahora, Virginia Gallardo se sumó a esta nueva moda y contó cómo funciona este dispositivo el cual tiene como objetivo aumentar la líbido para retrasar el envejecimiento.

En sus redes sociales, la panelista de Socios del Espectáculo confirmó que se realizó la intervención y contó su experiencia. “Como parte del procedimiento del envejecimiento normal, la función hormonal del cuerpo empieza a disminuir lentamente. La utilización del chip o pallet hormonal permite optimizar la función hormonal natural, de manera segura y eficaz para revertir ese proceso”, comenzó diciendo Virginia.

Y sumó: “Está indicado para todo paciente sano, femenino o masculino, cuando ya empieza a aparecer los efectos de la reducción hormonal (testosterona) en nuestro cuerpo”, explicó quien confesó estar contenta por los resultados. “Lo decidí yo y la verdad es que no duele nada”, concluyó la modelo, quien visitó a un especialista y aclaró que debió llevarle estudios previos para autorizar el procedimiento.

Al ver la publicación muchos de sus fanáticos apoyaron su decisión y otros la cuestionaron diciendo que por qué se somete a procedimientos sobre todo a raíz de la muerte de Silvina Luna que acusó al cirujano Aníbal Lotocki, condenado por la Justicia a cuatro años de prisión por lesiones graves.

Cabe recordar que Gallardo también fue paciente de Lotocki y hace unos meses en el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) y fue contundente al referirse a los mensajes que le llegaron en las redes tras la muerte de la modelo: están quienes la insultaban y acusan de ser cómplice del médico.

“No fue una mala decisión querer hacerse un tratamiento de cirugía estética, ese no es el error. El error fue caer en las manos de este tipo”, comenzó expresando en su descargo la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “No es un error, es algo natural, en buenas manos hasta a veces te cambia para bien”, remarcó Gallardo después en cuanto a la decisión de cualquier mujer a la hora de querer hacerse un retoque estético.

“¿Sabes la cantidad de insultos que tuve el fin de semana diciendo que soy tan cómplice como todos porque no voy a la Justicia? Ya expliqué cien veces el caso”, explicó a continuación acerca de los múltiples mensajes que recibió en los últimos días en sus redes sociales. “Tenemos un grupo de 100 personas de nuevas víctimas para juntar fuerzas. ¡Como si hiciera falta que tuviéramos que juntar, como si no fuera suficiente que ya hay cuatro personas muertas!”, agregó la ex novia de Ricardo Fort en su furioso descargo.

“Cuando yo fui a la Justicia, fue la misma Justicia la que me dijo: ‘Nena, perdés el tiempo. ¿Cómo vas a demostrar que tenés dolores?’. Cuando solo tendría que bastar que tengo el producto en el cuerpo, decir dónde me operé y en qué condiciones que me operé. Eso tendría que ser suficiente, por eso me indigna”, cerró Virginia con sus palabras.