Pachu Peña habló tras ofrecerse como donante de Sonsoles, ahijada de Sandra Mihanovich: “Lo siento mucho, no pudo ser”

Pachu Peña se ofrecio como donante de Sonsoles

En junio del año último, una noticia sorprendió al mundo del espectáculo luego de que Sonsoles Rey revelara que debía someterse a un tercer trasplante, a diez años de que su madrina, Sandra Mihanovich, le hubiera donado un riñón: “No estoy pasando un buen momento con mi salud de nuevo... lo cuento porque muchos me preguntan qué me pasa. Gracias siempre por sus mensajes”, comenzó escribiendo en sus stories de Instagram por aquellos días. Y agregó: “Voy a darlo todo como siempre, pero se me viene una complicada, jamás abandonaré la batalla. Gracias, gracias, gracias”.

“Pude 1 vez, pude 2 veces, voy a poder 3″, señaló en referencia a que antes del trasplante que se hizo gracias a la cantante, en el año 2001 había recibido un primer órgano. Esa intervención, si bien resultó exitosa en un principio, en el 2011 el riñón comenzó a fallar nuevamente y tuvo que volver a ser trasplantada. “Sigo contando porque no puedo contestar todos los mensajes. Hace dos años que vengo peleándola. No sabemos por qué este riñoncito que tanto amo no quiere andar más”.

Finalmente, en los últimos días, había comenzado a abrirse una luz de esperanza. Ella misma, a través de un vivo en su cuenta de Instagram relató las novedades: “Lo que les quería contar a todos es que parece que apareció mi riñón, es compatible”, llegó a decir antes de quebrarse por la emoción. “No quiero decir nada porque puede fallar en un último instante, porque no es mi familia, es un amigo y hay que hacer un amparo legal y que la ley apruebe, como el de Sandra”, afirmó.

Sonsoles Rey espera un trasplante

“Hoy fui a ver a un abogado muy conocido que no lo voy a nombrar porque después se van a enterar, y la persona que me va a donar es una persona muy conocida también”. Según revelaron en Socios del espectáculo, quien se ofreció como donante fue el humorista Pachu Peña, amigo de Sonsoles y quien hace un año se encuentra haciendo estudios de compatibilidad.

Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo, aseguró que a la vez que avanzaba clínicamente, también se hacía por vía judicial en paralelo para lograr el amparo que permitiera realizar el trasplante. La fecha prevista para tal intervención había sido estipulada para fines de noviembre ya que el actor en el verano tiene temporada teatral en la ciudad de Mar del Plata.

Sin embargo, al momento de presentarse ante el equipo médico, se truncó la posibilidad del trasplante porque los cirujanos consideraron que no era lo ideal realizarlo. Los especialistas dijeron que, pese a la compatibilidad existente, había riesgos no solo para Sonsoles sino también para Peña, debido a sus antecedentes familiares de diabetes, que en este momento no padece, pero sí su madre.

“Lo mantuve en silencio, pero sabía obviamente que esto iba a salir a la luz. Lamentablemente no se dio por varias causas físicas mías y de ella también. Yo resulté ser compatible, esto se hizo mediante un análisis de sangre en donde también diez amigos de Sonsoles se presentaron antes y de esos diez ninguno fue compatible”, explicó Pachu en el programa de El Trece.

Sonsoles Rey habló de tu tercer trasplante

Según explicó el actor, él le había confirmado que lo tuviera en cuenta en caso de ser necesario y por ello fue convocado a hacerse el chequeo: “Fui compatible, empecé los estudios, estaba todo bien hasta que tuvimos una charla con los médicos cirujanos y vieron algunas diferencias y complicaciones que a la hora de hacer el trasplante se complicaban”.

“Primero, mi riñón era más grande que el de ella”, comenzó relatando, para luego continuar: “Ella tiene un anticuerpo hacia mí, lo cual llevaba a dejarla en cero, sin defensas y eso era peligroso. Y si yo me quedaba con un riñón solo y me llegaba a agarrar diabetes era boleta. Había varias cosas y los cirujanos por un lado me lo dijeron a mí y por otro lado a Sonsoles. Lo siento mucho, ojalá estuviéramos haciendo esta nota con un riñón menos yo, pero no se pudo dar”. Además, reconoció que continuará “luchando por ella y por toda la gente que está pasando por este momento tan difícil que es la diálisis tres veces por semana, que es difícil, es un momento duro”.

Sobre las razones que lo impulsaron a ofrecerse, aclaró: “Estoy inscripto como donante desde 2018, fui voluntario de la vacuna Pfizer por el Covid y supe que Sonsoles estaba pasando por un mal momento desde hace rato y desde ahí empieza todo esto. Lamentablemente no se dio. No sé si faltó muy poco o si Dios no quiso o qué, pero bueno. los médicos saben y hay que escuchar a ellos que son los que tienen realmente la posta”, cerró.