Lali Espósito no se pudo presentar en la televisión chilena: los verdaderos motivos

Lali Espósito no se pudo presentar en la televisión chilena (Video: Instagram)

Lali Espósito viajó a Chile para presentarse en la Teletón de la televisión chilena, el programa solidario en ayuda a personas discapacitadas. Desde la habitación de su hotel, la artista compartió imágenes en donde se pudo apreciar la vista del mar en Concón, región de Valparaíso. Sin embargo, en las últimas horas sus seguidores se mostraron sorprendidos ante la ausencia de la cantante en el ciclo conducido por Don Francisco.

Para descartar malos entendidos, Lali realizó un video a través de sus Instagram Stories para explicar la verdadera razón de la suspensión de su actuación. “Bueno como verán me quedé con el make up, con la ropa, primero lo más importante de todo es mandarle todo mi amor, mi agradecimiento a todo el fandom que estuvo esperando todo el día en la Quinta Vergara, desde otros lados de Chile también esperando esta presentación, a todo el fandom de Argentina y a los que estaban esperando también detrás del streaming que pudiera salir a cantar”, comenzó contando la cantautora. “Me tocaba cantar en la Teletón sobre el final. Estábamos todos listísimos, yo listísima detrás del escenario esperando nuestro momento. Para los que no saben cómo funcionan estas cosas tan caóticas en vivo puede haber retrasos, puede haber errores técnicos, puede haber de todo porque es una cuestión de un espectáculo de estas características como es el Teletón”, dijo mirando seriamente a la cámara de su teléfono, en la madrugada de este domingo.

Luego, Lali explicó cómo es el proceso antes de salir al aire. “Siempre todos los artistas antes de salir al escenario chequean todos sus equipos personales, las líneas de sonido, que esté todo bien, las pistas de música, las pantallas, uno chequea la presentación que está por hacer y eso tiene un tiempo, en general diez minutos, quince minutos, lo que coordinás previamente con la producción. En nuestro caso, lo que sucedió es que se empezó a atrasar la transmisión y empezó a atrasarse el horario de todo. Cuando llegamos al escenario, listísimos para salir a cantar, mi equipo se encuentra con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido para chequear todo sino que los minutos eran casi nulos y que se habían desconectado enchufes”, afirmó. “Para que se entienda un poco había que hacer una movida como empezar un poco de cero el armado de nuestro setlist, que no son cinco minutos. Estábamos todos muy expectantes, intentando con los muy pocos minutos que nos habían dado para resolver y no se llegó, mandaron otro show, ellos necesitaban terminar en un horario lógico, cosa que entiendo, y por eso no se llegó y no salimos nosotros a cantar”, relató apenada con la situación.

Lali Espósito no se pudo presentar en la Teletón chilena y explicó los verdaderos motivos (Instagram)

" Eso fue lo que sucedió y voy a hacer hincapié en mi pena absoluta porque me ilusionaba mucho cantar en la Teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo bancando todo el día para que llegara este momento. No faltará oportunidad de volver a la Teletón, no faltará oportunidad de presentarnos acá en Chile, nos vamos tristes no les voy a mentir”, detalló Lali.

Antes de finalizar, quiso contarles a sus fans una buena noticia. “Vamos a lo importante: de verdad es que se ha superado el número, se ha superado el objetivo este año en la Teletón y al final de cuentas es lo único que importa, lo que más me alegra, la próxima les voy a cantar y les voy a bailar como merecemos, esperamos volver y vamos a lo grosso de toda esta organización, me apena muchísimo pero que esto no borre la alegría de quienes me sigan y que no borre el foco de todo esto que era colaborar con tanta gente que lo necesita, que es lo que hace la Teletón”, concluyó dando por aclarado el tema.