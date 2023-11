Wanda Nara presentó su primer videoclip con una picante frase para Mauro Icardi

Wanda Nara presentó su videoclip con una picante frase para Mauro Icardi

Wanda Nara no para de desarrollar proyectos personales y profesionales. Aunque hace pocas semanas confesó que tiene leucemia, una enfermedad que le fue diagnosticada en Buenos Aires en junio pasado, sigue un tratamiento exhaustivo y se encuentra en buen estado de salud. Tanto es así que participa como integrante del Bailando con las estrellas, en su formato italiano.

Pero además de esto, y de ocuparse de sus hijos Constantino y Benedicto López, y Francesca e Isabella Icardi, quienes están instalados en Estambul con su marido que juega en el Galatasaray, la empresaria ahora se metió de lleno en el mundo de la música. Cabe destacar que Valentino, su hijo mayor, fruto de su exrelación con Maxi López se encuentra en Argentina porque juega en las inferiores de River Plate.

Así las cosas, este miércoles lanzó su canción debut, la cual tituló “Bad Bitch”, un tema que no llega a los dos minutos de duración y está montado sobre un beat electro-pop, con cierto toque entre misterioso y oscuro. “Siempre consigo todo lo que quiero / Él me gustó, parece sincero / Lo veo y lo quiero / lo veo y lo quiero / lo quiero y lo tengo / Sabe que soy una bad bitch, bad bitch, bad bitch”, entona Nara en la primera estrofa, con una voz poco virtuosa, sin matices y en un registro grave.

Wanda Nara en distintas escenas del videoclip de "Bad Bitch" (Youtube)

“Porque soy una bad bitch / yo le dije que sí / Preguntó si estoy lonely / yo le dije que sí”, dice la segunda estrofa, lo cual puede interpretarse como un fuerte dardo hacia su relación con Icardi. Esto le abre el paso a un puente en el que Wanda centroamericaniza su entonación. “After en la plaia / y no traje la maia / me dijo que vaia / hoy no vamo’ a dormir, hoy no vamo’ a dormir...”, canta forzando el neutro. “Porque soy una bad bitch...”, repite hasta que termina la canción.

En el videoclip que acompaña la canción, Wanda aparece sentada en el escritorio de una oficina de lujo que tiene en una pared sus iniciales en dorado, como si fuera el logo de una conocida marca. Además, ostenta joyas y accesorios de lujo, mientras de pronto se corporizan seis fornidos muchachos con look s&m.

La acción luego se traslada a un desfile, donde Wanda es testigo y ve pasar tacos sobre una pasarela, mientras se intercalan imágenes de ella recostada sobre un colchón de diamantes. El videoclip fue dirigido por el realizador Diego Peskins, mientras que en los créditos de la producción musical y la producción ejecutiva aparecen dos personas muy ligadas a L-Gante: Negro Dub -quien le produjo varias canciones al ícono de la cumbia 420- y Maxi El Brother, su representante.

Wanda Nara presento su videoclip (YouTube)

En una historia de Instagram que subió luego de la publicación de “Bad Bitch”, le agradeció a ellos dos y al resto del equipo de Zoona Music -sello que editó la canción-. “Toda de ustedes, los amo”, expresó la mediática, quien también compartió algunas de las distintas reacciones que publicó su entorno tras el lanzamiento.

“¡Estoy ansiosa de que escuchen esta canción!”, había anunciado la mediática días atrás cuando había anunciado la salida de su primer trabajo musical, un título que traducido de la manera menos insolente posible, significa “perra mala”. “A los que más comenten y dejen emojis negros van a viajar conmigo a mi próximo video clip”, había arengado Wanda a sus seguidores, quienes no tardaron en celebrar esta nueva faceta. Ahora, con la canción afuera, también la llenaron de aliento y felicitaciones por haber mostrado al mundo este aspecto artístico que seguramente entregará nuevas noticias en el futuro.