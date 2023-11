Wanda Nara y sus 48 horas en Estambul: familia, amor y un nuevo proyecto laboral

Wanda Nara se encuentra disfrutando de un gran presente profesional momentáneamente lejos de la televisión argentina pero triunfando en el exterior como participante del Ballando con le stelle, el ciclo que es el mismo formato que Marcelo Tinelli hace en el país, pero en Italia. También está pronta a lanzar su carrera como cantante, tiene su línea de cosmética y va por más.

Ahora Wanda viajó por 48 horas a Estambul para reencontrarse con sus hijos Francesca e Isabella Icardi, y con Constantino y Benedicto López además de con su marido Mauro Icardi quien se encuentra desarrollando su carrera futbolística allá en el Galatasaray ya que por trabajo ella está momentáneamente en Roma.

Wanda Nara junto a sus hijos en Estambul

En ese sentido, la conductora subió varias imágenes a su feed de Instagram donde mostró todas las actividades que realizó y les compartió a sus más de 16 millones de seguidores todos los planes que organizó para que le rinda su viaje.

Wanda viajó en avión privado de Italia a Estambul

”Roma-Estambul fueron dos días: Baile, familia, una publicidad. Cargué batería para otra semana sola en Roma de mucho trabajo. Los amo mucho”, escribió la conductora quien se encuentra participando de la competencia y tiene varios ensayos con su bailarín. En las imágenes se la puede ver a Nara tomándose un jet privado, llevando a sus hijos al colegio, jugando con Isabella, la menor de la familia y trabajando junto a su marido en una publicidad. Aún se desconoce marca y producto.

La mediática filmó una publicidad con su marido

Cómo sigue su tratamiento y qué le dijo su médico:

En los últimos días Wanda confirmó que tiene Leucemia. A pesar de su rutina atareada repleta de viajes y compromisos laborales, la mediática confesó que es supervisada por profesionales y que está llevando adelante un tratamiento para curarse.

Wanda jugando con su hija Isabella

“Ahora lo llamo por su nombre, perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos”, dijo cuando habló por primera vez. Así las cosas, Ángel de Brito reveló en su programa que se comunicó con la esposa de Mauro Icardi luego de que ella se expresara públicamente y le contó que continúa su tratamiento y que los últimos controles médicos que se hizo dieron bien.

Wanda confirmó que tiene Leucemia

El periodista reprodujo uno de los mensajes que le envió ella sobre su última visita al país, cuando se reunió con su médico, el doctor Miguel Pavlovsky, de Fundaleu, centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre. “Cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación. Yo soy rigurosa y no dejo de tomarla, y me hago todos los controles que me requieren”, le dijo Wanda a De Brito.

El conductor, además, contó que la esposa de Icardi le consultó a su médico antes de aceptar la propuesta del certamen italiano y también quiso saber si estaba en condiciones de realizar actividad física. “Ella tenía dudas”, reveló Ángel. “No hay restricción, lo único que tenes que hacer es no dejar de tomar la medicación, descansar bien, estar bien, porque los valores te dieron correctos, están estables. Así que, podes hacerlo, podes hacer deporte además del Bailando, pero cuidate en la alimentación, medicación y dormí”, le respondió el profesional dejando tranquila tanto a la participante como a sus allegados.

Por su parte, el conductor de LAM indicó que desde la producción del Ballando con le stelle le solicitaron una certificación médica ya que se firmó un seguro de riesgo. “Tienen que hacer todo legal”, agregó al explicar que la empresaria presentó toda la documentación necesaria y el apto de su médico para poder participar del programa que se graba en Roma (Italia) mientras su familia la acompaña a la distancia desde Estambul (Turquía).